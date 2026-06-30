Orgullo nacional: Dos pizzerías mexicanas brillan entre las mejores del mundo

Durante décadas, las listas gastronómicas se concentraron en responder una sola pregunta: ¿cuál es la mejor pizzería? Sin embargo, la evolución de la cocina italiana llevó a replantear el debate. Hoy, uno de los reconocimientos de mayor crecimiento en el mundo pone el reflector sobre la persona detrás de cada masa. Así nació The Best Pizza Awards, un certamen que distingue al pizzaiolo y no únicamente al establecimiento.

Creado como una extensión de The Best Chef Awards, el reconocimiento reúne los votos de chefs, periodistas especializados, críticos y expertos internacionales que únicamente pueden votar por pizzaiolos cuya pizza hayan probado personalmente. El objetivo es reducir la influencia de campañas comerciales y privilegiar la técnica, la consistencia, la creatividad y el dominio del oficio. No existe una inscripción abierta ni cuotas para participar; el reconocimiento llega por la trayectoria y el voto de especialistas.

Más que una pizza, un oficio

En The Best Pizza Awards no basta con preparar una buena margarita. El jurado analiza aspectos como la fermentación de la masa, el manejo del horno, la calidad de los ingredientes, la identidad culinaria y la capacidad del pizzaiolo para innovar sin perder el respeto por la tradición.

El premio tampoco entrega una recompensa económica. Lo que ofrece es algo aún más valioso dentro de la gastronomía: prestigio internacional, proyección mediática y la posibilidad de colocar al chef y a su restaurante en el radar de viajeros y amantes de la pizza de todo el mundo. La ceremonia de 2026 se celebró en Milán, una ciudad que se ha convertido en uno de los grandes escaparates de la pizza contemporánea.

The Best Pizza Awards - Pizza FélizCortesía

México ya juega en las grandes ligas

El crecimiento de la pizza artesanal en México quedó confirmado en la edición 2026 con dos nombres que ya son habituales dentro del reconocimiento internacional.

Pizza Félix, encabezada por la pizzaiola Adriana Lerma, alcanzó el lugar 29 del mundo, mejorando diez posiciones respecto a 2025, cuando ocupó el sitio 39. Por su parte, Pizzería della Madonna, del chef Marco Carboni, se colocó en el puesto 46, consolidando dos años consecutivos dentro de la élite mundial tras aparecer también en la edición 2025.

The Best Pizza Awards - Pizzería della MadonnaCortesía

Más allá del resultado, el reconocimiento refleja una transformación que vive la escena pizzera mexicana. Lejos de copiar recetas italianas, cada vez más chefs mezclan técnicas tradicionales de fermentación, hornos especializados e ingredientes nacionales para construir una identidad propia que hoy comienza a competir con las grandes capitales de la pizza.

Mientras Italia sigue dominando el podio —con Francesco Martucci como Mejor Chef de Pizza del Mundo 2026—, la presencia constante de proyectos mexicanos demuestra que el país ya dejó de ser únicamente consumidor para convertirse en protagonista dentro del mapa mundial de la pizza artesanal.