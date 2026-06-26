Más allá del Mundial 2026: El road trip gastronómico de Reno a Las Vegas que pocos conocen

Cuando el balón comience a rodar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Estados Unidos recibirá a millones de visitantes que recorrerán las ciudades sede siguiendo a sus selecciones. Nueva York, Los Ángeles, Miami, Dallas o Seattle concentrarán buena parte del turismo internacional, pero lejos de los estadios existe un país completamente distinto que pocos aficionados conocerán.

Basta rentar un automóvil en Reno para iniciar un recorrido que termina en Las Vegas atravesando pequeños pueblos, carreteras desérticas y restaurantes familiares donde la comida cuenta la historia de quienes construyeron el oeste estadounidense. Aquí la gastronomía deja atrás el estereotipo de las hamburguesas y la comida rápida para dar paso a una mezcla de tradición vasca, barbecue, cocina casera americana y el inconfundible sabor mexicano.

Lo mejor es que este recorrido suele ser mucho más accesible que permanecer varios días en las grandes ciudades mundialistas. Entre moteles históricos, pueblos con apenas unos miles de habitantes y restaurantes donde aún cocinan las mismas familias desde hace décadas, Nevada ofrece uno de los road trips gastronómicos más sorprendentes de Estados Unidos.

Reno, la puerta de entrada al otro Estados Unidos

Reno suele quedar eclipsada por Las Vegas, pero para los amantes de la gastronomía representa el mejor punto de partida. Rodeada de montañas y con un ambiente relajado, la ciudad conserva ese espíritu del oeste americano donde los desayunos todavía se disfrutan sin prisas.

La primera parada debe ser Two Chicks, un restaurante que demuestra que el desayuno estadounidense puede ser abundante sin resultar excesivo. Sus huevos benedictinos, pancakes esponjosos, tostadas con aguacate y papas perfectamente doradas son ideales para comenzar la ruta con energía, mientras el café acompaña una atmósfera que mezcla habitantes locales con viajeros.

Restaurante Vasco en NevadaCortesía

Al mediodía llega uno de los grandes descubrimientos del recorrido: Louis' Basque Corner. Este histórico restaurante mantiene viva la herencia de los inmigrantes vascos que llegaron hace más de un siglo al oeste estadounidense. Aquí las mesas comunales forman parte de la experiencia y el menú invita a probar cordero, filetes, sopas caseras y pan recién horneado. Es un lugar donde la comida también cuenta la historia de Nevada.

Fallon, donde la carretera tiene sabor

Después de abandonar Reno, la carretera atraviesa enormes paisajes desérticos hasta llegar a Fallon, un pequeño pueblo que sorprende por su oferta gastronómica.

La mañana comienza con un buen café en Stone Cabin Coffee, una cafetería de ambiente relajado donde cada taza parece invitar a olvidarse del reloj antes de continuar el viaje.

Muy cerca aparece una de las paradas obligatorias de toda Nevada: Middlegate Station. Perdido en medio del desierto, este restaurante de carretera se hizo famoso por una gigantesca hamburguesa que muchos viajeros consideran un reto culinario. Más allá de su tamaño, sorprende la calidad de la carne, el pan artesanal y la esencia del viejo oeste que aún conserva el lugar.

Hamburguesa Middlegate StationCortesía

Al finalizar el día, Cranberry Cottage Speakeasy ofrece una experiencia completamente distinta. Su ambiente íntimo, buena coctelería y cocina convierten este pequeño bar en el cierre perfecto para una jornada de carretera.

Winnemucca, donde la cocina vasca encontró un hogar

Después de varias horas de manejo aparece Winnemucca, uno de los pueblos donde mejor se entiende la influencia vasca en Estados Unidos.

El desayuno pertenece a The Griddle, un auténtico diner americano donde los hot cakes, los huevos al gusto y el café servido sin límite recuerdan esas películas donde las carreteras eran protagonistas. El ambiente conserva la esencia de los clásicos restaurantes estadounidenses.

La comida cambia completamente el panorama en The Martin Hotel, considerado uno de los templos de la gastronomía vasca en Norteamérica. Instalado en un antiguo hotel para pastores, mantiene la tradición de servir grandes comidas familiares con sopa, ensalada, pan recién horneado, cordero, cortes de carne y recetas que han pasado de generación en generación. Comer aquí es entender cómo la migración transformó la cocina del oeste estadounidense.

Comida vasca en Estados UnidosCortesía

Por la tarde, The Pig BBQ & Pub representa el rostro moderno de la gastronomía americana. Lo más interesante es que sus propietarios son mexicanos, quienes lograron dominar el arte del barbecue con brisket ahumado, costillas de larga cocción y pulled pork lleno de sabor. Una muestra de que la cocina estadounidense también se sigue construyendo gracias a las distintas comunidades migrantes.

Elko, el corazón vasco de Nevada

Con poco más de ocho mil habitantes, Elko conserva una identidad difícil de encontrar en cualquier otra parte de Estados Unidos. Sus calles, festivales y restaurantes mantienen viva la tradición vasca que llegó hace más de un siglo.

El lugar imprescindible es Star Hotel Basque Dining, donde las recetas familiares continúan siendo el mayor atractivo. Los cortes de carne, el cordero y las sopas caseras mantienen intacta una tradición culinaria que ha sobrevivido durante generaciones.

Cuando cae la noche, la mejor opción es Ogi Deli – Bar & Pintxos. Este pequeño bar acerca la tradición de los pintxos al desierto de Nevada con una barra llena de bocados ideales para compartir acompañados por cerveza o vino.

Tonopah, el secreto mejor guardado del desierto

Pocos imaginarían que uno de los mejores destinos gastronómicos del recorrido aparece en un pueblo perdido entre montañas.

La cena merece hacerse dentro del histórico Mizpah Hotel, donde The Jack Dempsey Room ofrece cortes de carne, mariscos y una cocina elegante que sorprende en medio del desierto.

Al despertar, Strawberry Hill Diner recuerda que la cocina mexicana también forma parte de la identidad estadounidense. Administrado por una familia mexicana, aquí los chilaquiles y los huevos a la mexicana tienen un sabor casero que conquista tanto a locales como a viajeros.

Para la comida, El Marques Mexican Restaurant demuestra que unas buenas enchiladas también pueden convertirse en protagonistas de un road trip por Nevada.

Y si existe un lugar que justifica detenerse en Tonopah es Catahoula's. Muchos viajeros aseguran que aquí se prepara una de las mejores hamburguesas de Estados Unidos. No hay grandes campañas de publicidad ni filas interminables; solamente una carne perfectamente cocinada, pan fresco e ingredientes de gran calidad que convierten cada mordida en una sorpresa.

Hamburguesas Catahoula's.Cortesía

Antes de emprender el camino hacia Las Vegas, la última parada debe hacerse en Tonopah Brewing Company, una cervecería artesanal donde las etiquetas elaboradas localmente acompañan perfectamente cualquier platillo y permiten despedirse de la ruta con el auténtico sabor del oeste americano.

Mucho más que hamburguesas

Este recorrido demuestra que la gastronomía estadounidense es mucho más diversa de lo que imaginamos. Nevada reúne en una sola carretera la tradición vasca, la cocina mexicana, los diners clásicos, el barbecue y las cervezas artesanales, construyendo una identidad culinaria que difícilmente se descubre en las grandes ciudades.

Mientras millones de aficionados viajarán a Estados Unidos para vivir el Mundial 2026, pocos se darán la oportunidad de conocer este otro país, donde cada pueblo tiene una historia que contar y cada restaurante guarda una receta que ha sobrevivido durante generaciones.

Porque el verdadero sabor de Estados Unidos no siempre está en las grandes avenidas. Muchas veces comienza al salir de Reno, recorrer cientos de kilómetros por el desierto y terminar el viaje en Las Vegas con la certeza de haber descubierto una de las mejores rutas gastronómicas de Norteamérica.