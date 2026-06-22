México ganó y la pizza también: Pedidos se dispararon más de 140% durante el partido

Más allá de los goles, las atajadas y la euforia futbolera, el primer triunfo de México en el Mundial 2026 dejó otra postal que confirma cómo han cambiado los hábitos de consumo de los mexicanos: la celebración también ocurrió a través de las aplicaciones de entrega de comida.

Durante años, el futbol en México estuvo ligado a las reuniones familiares, las carnitas del domingo, las botanas preparadas en casa y las largas sobremesas frente al televisor. Sin embargo, la digitalización del consumo ha transformado la manera en que millones de personas viven los grandes eventos deportivos. Hoy, basta abrir una aplicación para que la comida llegue a la puerta justo antes del silbatazo inicial.

Los datos compartidos por DiDi revelan que antes y durante el primer partido de México se realizaron más de 180,000 pedidos de alimentos a nivel nacional, una cifra que muestra el peso que tiene la gastronomía dentro de la experiencia futbolera contemporánea.

La pizza sigue siendo la reina del futbol

Si existe un platillo que ha sabido apropiarse de los grandes eventos deportivos, esa es la pizza. De acuerdo con la información de la plataforma, esta categoría registró un crecimiento superior al 140% una hora antes del encuentro, convirtiéndose en la favorita para acompañar el debut de la Selección Mexicana.

No es casualidad. La pizza reúne varias características que la convierten en el alimento ideal para compartir: llega lista para consumirse, permite alimentar a grupos numerosos y se adapta a prácticamente cualquier horario del día. Además, su presencia es dominante en las tres grandes plataformas de entrega de alimentos en México: DiDi Food, Uber Eats y Rappi.

La tendencia también confirma un fenómeno que los restauranteros han observado desde hace varios años: el futbol impulsa el consumo de productos diseñados para compartirse, especialmente aquellos que pueden colocarse al centro de la mesa y disfrutarse sin interrumpir la atención del partido.

Comida a domicilioFreepik

Alitas, hamburguesas y tacos: el menú de la afición

La pizza encabezó las preferencias, pero estuvo lejos de ser la única protagonista. Los alimentos para compartir dominaron la jornada. El pollo y las alitas destacaron entre los más solicitados, al grado de superar los 10,000 pedidos durante el partido. También sobresalieron las hamburguesas, la comida mexicana y los tacos.

La lista refleja una radiografía bastante precisa del gusto mexicano. Por un lado aparecen los productos de influencia estadounidense, como las hamburguesas y las alitas, que históricamente han acompañado las transmisiones deportivas. Por otro, los tacos y la comida mexicana mantienen su lugar como símbolos de identidad culinaria incluso en los eventos globales.

Esta mezcla demuestra que la gastronomía mexicana contemporánea convive con referencias internacionales sin perder su esencia. El aficionado puede pedir una caja de pizza para compartir, una orden de alitas para la emoción de los noventa minutos y, al mismo tiempo, complementar la experiencia con tacos al pastor, suadero o birria.

El futbol también se consume desde la despensa

La celebración no solo impulsó la comida preparada. Los mexicanos también recurrieron a las aplicaciones para abastecerse de botanas y bebidas antes del encuentro.

Los datos muestran que durante la jornada se ordenaron más de 8, 500 bolsas de papas fritas, más de 7,000 cervezas y más de 5,500 refrescos. Incluso el pedido más grande registrado incluyó 45 latas de cerveza, evidencia de que muchas reuniones comenzaron horas antes del partido.

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Lo ocurrido durante el debut mundialista confirma que la experiencia gastronómica del futbol ya no se limita a restaurantes, bares o estadios. Hoy una parte importante de la celebración ocurre en los hogares, donde las plataformas digitales han logrado convertirse en un nuevo puente entre los aficionados y la comida.

Con millones de visitantes recorriendo el país y varias semanas de competencia por delante, todo apunta a que pizzas, tacos, hamburguesas, alitas y botanas seguirán siendo algunos de los grandes ganadores gastronómicos del Mundial 2026. Porque si algo queda claro, es que en México los triunfos se festejan con futbol, pero también con comida.