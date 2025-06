Jonatán Gómez Luna, Chef Mentor Michelin 2025, consolida su visión con Octavia en CDMX

Pionero de la cocina molecular en México y defensor incansable del producto nacional, Jonatán Gómez Luna es, sin duda, una de las figuras más influyentes de su generación. Formado en las grandes cocinas de Europa —incluido el mítico elBulli—, encontró en la Riviera Maya el escenario perfecto para fundar Le Chique, su laboratorio de sabores, técnica y narrativa culinaria. A lo largo de más de 15 años, su cocina no solo ha sorprendido por su creatividad, sino también por su capacidad de contar historias profundas de identidad, memoria y territorio a través de cada plato. Hoy, con 1estrella Michelin, múltiples reconocimientos internacionales y un legado de discípulos repartidos por el mundo, Gómez Luna vive un momento consagratorio.

Chef Mentor 2025 por la Guía Michelin

Este año, la Guía Michelin México 2025 reconoció su labor con uno de los galardones más significativos del ámbito culinario: el Premio al Chef Mentor. Esta distinción no solo celebra la excelencia técnica, sino también la capacidad de formar generaciones enteras de cocineros bajo una filosofía de trabajo que prioriza el respeto, la reflexión, la creatividad y el amor por el producto. Para Gómez Luna, “cocinar es soñar” no es una frase bonita: es la piedra angular de un método que ha inspirado a chefs hoy activos en destinos como Ámsterdam, el País Vasco y San Miguel de Allende.

Con Le Chique convertido en una escuela de pensamiento gastronómico, este reconocimiento lo refrenda como una figura clave en la consolidación de la nueva cocina mexicana. A través de una carrera forjada entre fogones legendarios —Ferran Adrià, Joan Roca, Quique Dacosta, René Redzepi—, ha construido un equilibrio entre exigencia y sensibilidad, vanguardia y raíz, técnica y emoción. Más que un chef con estrella, Gómez Luna es hoy un guía: alguien que comprendió que el verdadero legado está en las manos que forma y en las cocinas que inspira.

Jonatán Gómez LunaCortesía

Octavia: un año de alta cocina mexicana contemporánea

Como parte de esa evolución, Octavia es el capítulo más reciente y consolidado en su trayectoria. Ubicado dentro del hotel boutique Maison México Roma —en Valladolid 96, Roma Norte—, este restaurante, que ya cumplió su primer año de operaciones, representa una síntesis madura de su pensamiento gastronómico. Aquí, los sabores del país se proyectan hacia nuevas dimensiones a través de técnicas contemporáneas, ingredientes nobles y una narrativa emocional que despierta los sentidos.

El menú a la carta abre con entradas provocadoras como el carpaccio de O-Toro con chintextle y alga marina, vichyssoise con caviar y chipotle rallado, o los escamoles con chileatole y tuétano asado. En los platos fuertes deslumbran preparaciones como el pork belly con mole de Xico, el pulpo con chorizo ahumado de Valladolid, o la lengua de res cocinada a baja temperatura con plátano macho y mole negro, en una danza elegante entre tradición e innovación.

Octavia RestauranteCortesía

Para quienes buscan una experiencia más envolvente, Octavia ofrece dos menús degustación. Nuestra Tradición 6 tiempos, $1,500 pesos es un homenaje a los sabores que formaron la identidad culinaria del país: empieza con una mezcalita con saúco y pepino, pasa por escamoles y pulpo en chirmole, y culmina con el brillante postre “Not all that shines is gold”. En cambio, Nuestra Evolución 14 o 16 tiempos, $2,800 y $3,200 pesos es un ejercicio de libertad creativa que presenta platillos como la tetela de insectos con mole de chicatana, la pesca marina con chipirones y pipián de tinta, o una marquesita yucateca con trufa negra que cierra la velada con elocuencia.

La experiencia se completa con una mixología de autor que eleva cada etapa del menú. Cocteles como el Octavia, con mezcal, cilantro y jalapeño, o el Negroni 22_2, con ron de coco, Campari de cacao y vermut infusionado con vainilla y plátano macho, convierten cada trago en una exploración sensorial igual de profunda.

Jonatán Gómez Luna Chef OctaviaCortesía

A un año de su apertura, Octavia no solo confirma su lugar entre las grandes mesas de la Ciudad de México, sino que representa la madurez creativa de uno de los chefs más influyentes de Latinoamérica. Contar con un restaurante como este no solo enriquece la escena gastronómica capitalina, sino que reafirma el brillante momento que vive la cocina mexicana a nivel mundial. Y hacerlo de la mano de un chef como Jonatán Gómez Luna —con estrella, con visión y con vocación formadora— es un verdadero privilegio. Porque cuando un cocinero sueña, pero también enseña a otros a soñar, lo que se construye es legado.