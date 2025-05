Día de las Madres: De conductora de app a restaurantera, la historia de Karla Madera

En la economía mexicana, el 10 de mayo no solo es una fecha simbólica: es una radiografía del rol activo, resiliente y transformador de las madres en el país. Lejos del estereotipo de ama de casa, ellas también cocinan el futuro desde apps, marketplaces y cocinas improvisadas.

En esta revolución laboral conocimos a Karla Madera, emprendedora y madre de dos niños originaria de Guadalajara, Jalisco. En 2018 empezó a utilizar la aplicación de DiDi como conductora y, en el marco de la pandemia de COVID-19, esta actividad se convirtió durante un año en el principal sustento económico de su familia, ya que su esposo dejó de percibir su salario.

Posteriormente, aún en el contexto de la pandemia, Karla decidió abrir “Café Galería”, un negocio de crepas desde la cochera de su casa, utilizando un carrito de supermercado como “local”. Aunque comenta que tenía miedo de sumarse a una aplicación para vender a domicilio, decidió seguir la recomendación de un repartidor que frecuentaba su negocio y registró su emprendimiento en la plataforma de DiDi Food.

Hoy, Café Galería cuenta con una sucursal, emplea a dos personas, mantiene activa la atención personalizada en cada pedido y continúa expandiendo su red de clientes, que le permite recibir órdenes vía redes sociales y WhatsApp.

En este esfuerzo Karla señala que el motor de su emprendimiento y su dedicación es su familia: “Mi negocio nació con mis hijos. Ellos fueron el impulso, y hoy también se benefician del crecimiento que juntos construimos”, comenta. Además, Café Galería es un testimonio de que emprender y cuidar de una familia no son caminos separados, sino que pueden nutrirse y fortalecerse mutuamente.

Restaurantes y cafeteríasCortesía

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del cuarto trimestre de 2023, en México hay 17.3 millones de madres ocupadas. De ellas, 64.4% son trabajadoras subordinadas y remuneradas, pero cerca del 30% —alrededor de 5.1 millones— trabaja por cuenta propia. Ese universo es el semillero perfecto para el surgimiento de miles de emprendimientos digitales, desde ventas por redes sociales hasta restaurantes caseros habilitados a través de aplicaciones de entrega de comida.

¿Qué se ordena el 10 de mayo?

La digitalización del consumo también ha reconfigurado las formas de celebrar. Aunque muchas familias optan por salir a desayunar o comer fuera, cada vez más personas eligen celebrar desde casa con comida a domicilio. Según datos de DiDi Food del 10 de mayo de 2024, los cinco alimentos más solicitados fueron pizza, comida mexicana, hamburguesas, pollo y alitas, y tacos. El pico de pedidos se registró entre las 15:00 y las 16:00 horas, con las ciudades de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Ciudad Juárez entre las que más órdenes procesaron.

Estos datos revelan dos cosas: primero, que el 10 de mayo no es solo una fecha de afecto sino de alta rotación gastronómica; segundo, que el ecosistema digital de consumo permite a madres y familias no solo participar como usuarias sino también como proveedoras.

En un contexto donde el comercio minorista, el sector restaurantero y las plataformas digitales com Didi, Uber y Rappi se entrelazan más que nunca, el papel de las madres mexicanas se amplifica: no solo crían, no solo celebran, también venden, atienden, cocinan, reparten y transforman su entorno. Lo hacen desde una app, desde una cochera o desde un local recién inaugurado. Y en cada paso, nos enseñan que su día es, también, una fuerza en la economía nacional.