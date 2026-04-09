Desayuno con proteína, la gran oportunidad que las marcas aún no están aprovechando

El desayuno se consolidó como uno de los territorios más fértiles para la innovación alimentaria, y la proteína está en el centro de esa transformación. No solo porque el consumidor la busca cada vez más, sino porque la mañana se ha convertido en el momento donde salud, conveniencia, funcionalidad y disfrute se cruzan con más fuerza.

De acuerdo con The Food Tech, el interés por los productos con alto contenido proteico ha crecido de forma sostenida en los últimos años, pero ese avance no se ha traducido en la misma proporción al desarrollo de nuevos productos. Ahí se abre una brecha, la demanda ya existe, pero la oferta todavía no la alcanza.

La oportunidad se vuelve más clara cuando se observa el lugar que hoy ocupa el desayuno en la rutina del consumidor. El 81% de quienes desayunan afirma que un desayuno saludable les ayuda a mantener una alimentación equilibrada a lo largo del día.

A la vez, 66% considera importante empezar la mañana con un desayuno rico en proteína, frente al 23% que pensaba lo mismo en 2020. A eso se suma que 54% considera el desayuno la comida más importante del día y 69% declara elegir activamente opciones nutritivas.

El consumidor ya tomó una decisión: quiere priorizar mejor lo que come por la mañana. El reto para la industria no es convencerlo, sino ofrecerle productos que hagan esa elección más fácil, más atractiva y más compatible con sus objetivos de salud.

Proteína en polvoFreepik

El desayuno y su lugar en la conversación alimentaria

El desayuno, además, ofrece una ventaja estratégica que otras comidas no siempre tienen: permite activar una amplia variedad de categorías. Cereales, lácteos, panadería, huevo, cárnicos y bebidas abren múltiples rutas de desarrollo para incorporar proteína sin limitar la innovación a un solo tipo de producto. Sin embargo, ese margen no debe confundirse con universalidad.

El consumidor actual está fragmentado, no solo por edad, sino por expectativas, rutinas, formatos favoritos y referentes de información. El interés por la proteína atraviesa a todas las generaciones y ha crecido entre 2023 y 2025, pero la forma en que cada grupo la entiende y la incorpora al desayuno cambia de manera significativa.

Qué quiere la Generación Z y los Millennials

En los consumidores jóvenes, particularmente Generación Z y Millennials, el desayuno se mueve entre la búsqueda de salud y la presión de la vida acelerada. Son perfiles profundamente expuestos a información sobre nutrición: el 45% de Gen Z y el 32% de Millennials busca inspiración en redes sociales para mantenerse al día sobre tendencias alimentarias. Sin embargo, esa misma exposición tiene un efecto secundario: también vuelve más difícil distinguir qué productos son realmente saludables en medio de mensajes contradictorios. En ese escenario, la claridad en la comunicación se vuelve una ventaja competitiva.

ProteínaFreepik

Uno de los principales puntos de fricción en estos segmentos es el azúcar. El 59% de Gen Z y el 64% de Millennials coincide en que los productos azucarados provocan picos de glucosa poco saludables. Esta percepción abre dos rutas de innovación.

La primera está en reforzar categorías saladas o naturalmente proteicas, como huevo o embutidos, donde la marca puede confirmar una decisión que el consumidor ya considera acertada.

La segunda aparece en productos dulces que quieran seguir siendo deseables sin quedar fuera de la conversación sobre bienestar. Ahí caben versiones saladas de formatos conocidos o fórmulas que integren proteína en productos dulces capaces de equilibrar indulgencia y funcionalidad.

​60% de Gen Z y 52% de Millennials considera que un desayuno dulce mejora su estado de ánimo por la mañana. El disfrute no desaparece; simplemente necesita volverse compatible con otros objetivos.

El café ofrece otra pista importante. El 63% de Gen Z y el 57% de Millennials lo consume y muestra interés en productos con beneficios funcionales que puedan integrarse a esa rutina.

La innovación, en este caso, no pasa por inventar una categoría completamente nueva, sino por unir dos hábitos ya instalados: tomar café y consumir proteína. Ofrecer formatos que integren ambas cosas en una sola experiencia responde de forma directa a la necesidad de conveniencia y simplificación que domina las mañanas de estas generaciones.

La salud digestiva también se volvió una preocupación concreta. El 42% de los consumidores entre 25 y 44 años y el 30% de los de 16 a 24 busca que su dieta apoye este aspecto. Ese interés amplía el campo de acción de la proteína y la saca del discurso limitado a los gramos por porción. Aquí empieza a cobrar fuerza un enfoque más amplio, donde proteína, fibra y componentes con efecto prebiótico o probiótico construyen un perfil de diversidad nutricional que conecta mejor con las expectativas del consumidor.

Café con proteínaFreepik

Generación X y Baby Boomers

En la Generación X y Baby Boomers, la conversación cambia de tono. Para ellos, el desayuno es una ocasión estable, repetida y cargada de valor emocional. El 85% de Gen X y el 87% de Baby Boomers consume lo mismo la mayoría de los días en esa comida, y 76% de Gen X junto con 86% de Baby Boomers considera que tomarse tiempo para desayunar es una forma relajante de empezar el día. Esa consistencia no debe leerse como resistencia a la innovación, sino como el marco dentro del cual debe operar.

El pan y la panadería se perfilan como un espacio interesante para este segmento. El 27% de Gen X y el 24% de Baby Boomers que consume pan se muestra interesado en versiones altas en proteína. Pero hay una tensión que no puede ignorarse: el 42% de las personas entre 45 y 64 años y el 43% de los mayores de 65 se siente culpable cuando consume productos procesados. Eso obliga a pensar la formulación con cautela.

El yogurt y la fruta ofrecen otra ruta sólida. El yogurt ya tiene una penetración relevante en el desayuno de estos grupos, pero el crecimiento puede venir menos de reformular el producto y más de posicionarlo dentro de una combinación natural entre proteína y fibra. El 51% de los consumidores de 45 a 65 años y el 70% de los mayores de 65 busca consumir frutas y verduras en cualquier comida principal. Además, 38% de Baby Boomers y 34% de Gen X ya toma fruta en el desayuno en casa. La combinación entre ambos productos responde de manera orgánica a una visión preventiva de la alimentación.

Pan fortificado con proteínaFreepik

Y es justamente esa idea de prevención la que define mejor la relación de estos consumidores con el desayuno. Para Generación X y Baby Boomers, la alimentación no se entiende solo como nutrición: también es una herramienta para reducir riesgos, mantenerse activos y envejecer mejor.

Por eso, atributos como bajo en azúcar, mayor energía, saciedad y aporte proteico conectan con preocupaciones concretas: metabolismo, control de peso, apetito, masa muscular y bienestar general. El desayuno, en este grupo, se convierte en la principal ventana para introducir productos funcionales o fortificados.