¿Dónde comer? Yapan, donde Japón y México se encuentran en la mesa

En la Roma abrió Yapan, un restaurante que mezcla dos lenguajes gastronómicos: el japonés y el mexicano. Su menú no busca impresionar con ocurrencias, sino construir un diálogo entre técnicas niponas y productos locales, donde el maíz, el chile y el pescado se encuentran en un terreno común de sabor.

La carta es un recorrido de contrastes bien pensados: aguachile callejero de kampachi sobre chicharrón de carrito, tacos de rib eye con salsa de ajonjolí casera, o el o-toro con chintextle, donde la tersura del atún se enciende con un toque ahumado y picante. Cada plato funciona como un puente cultural que sorprende por su coherencia.

Lo mejor de dos cocinas, servido en un solo plato.Tradición japonesa, carácter mexicano.Cortesía

El maíz como protagonista

Más que un acompañante, el maíz se convierte en protagonista de la propuesta. Está presente en esquites con kanikama flameado y hormiga chicatana, en tostadas de atún adobado en cochinita sobre nori crujiente, y en gyozas rellenas de birria acompañadas de consomé. Un ingrediente profundamente mexicano que, en Yapan, se abre espacio en una cocina de raíz japonesa.

Colores y sabores mexicanos en la cocina japonesa.Cortesía

La coctelería complementa el menú con la misma filosofía bicultural. La Horchata Naka combina sake nigori con mezcal y miel de agave, mientras el Edamex une tequila blanco con edamame y jengibre. Cada trago está diseñado como una extensión del plato, no como un añadido.

Un espacio con dos acentos

La atmósfera de Yapan refuerza este encuentro cultural: colores cálidos que dialogan con la serenidad oriental. El resultado es un entorno que prepara al comensal para vivir la fusión desde antes del primer bocado.

El proyecto, encabezado por Juan Hadad y Any Webber, nació con la idea de ser un espacio en constante movimiento. Aunque su menú base ya está consolidado, cada mes incorporan un nuevo platillo inspirado en la temporada o en tendencias, así Yapan se plantea como un laboratorio que busca definir lo que puede ser la cocina Japomex en México.