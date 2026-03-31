¿Dónde comer tacos en CDMX? 7 taquerías imperdibles; del pastor hasta el suadero

Para gustos, colores… y tacos. En la redacción coincidimos en algo: el taco no se explica, se prueba. Y en una ciudad como la CDMX, donde cada esquina es una posibilidad, elegir dónde comer es casi una declaración de principios.

Por eso, en el marco del Día del Taco —este 31 de marzo— presentamos una selección de taquerías que representan distintas formas de entender este platillo: desde el trompo incansable hasta el guiso casero, pasando por la fritura perfecta o la cocción lenta. Aquí no hay una sola respuesta, pero sí grandes certezas.

Tacos de tripa — El Torito

La tripa es, probablemente, uno de los terrenos más exigentes del taco. No hay punto medio: o está bien dorada o simplemente no funciona. En El Torito, ese equilibrio se logra con precisión quirúrgica: crujiente por fuera, suave por dentro, con ese sabor profundo que solo da el tiempo y la técnica.

Aquí el ritual es sencillo pero contundente. La plancha, el chisporroteo constante y la paciencia del taquero convierten cada orden en una experiencia directa, sin adornos. Es el tipo de taco que no necesita presentación, solo hambre y confianza.

Dirección: Isabel La Católica 83, Centro Histórico.

Tacos de tripaFreepik

Tacos al pastor — El Vilsito

De día es taller mecánico, de noche uno de los templos del pastor en la ciudad. El Vilsito no solo sorprende por su dualidad, sino por la consistencia de su carne: jugosa, bien sazonada y con el toque justo de carbón que define a este estilo.

El trompo gira sin descanso y el taquero corta con precisión milimétrica, dejando caer la carne sobre la tortilla caliente. La piña, el cilantro y la cebolla hacen el resto. Es un espectáculo que combina oficio, velocidad y sabor en cada bocado.

Dirección: Av. Universidad 248, Narvarte, Ciudad de México

Taco al pastorCortesía

Tacos de carnitas — El Cherán de la Central de Abastos

Las carnitas son paciencia convertida en sabor. En El Cherán, dentro del caos organizado de la Central de Abastos, el cazo es protagonista: ahí donde el cerdo se transforma lentamente en distintas texturas, desde lo suave hasta lo dorado.

El resultado es un taco profundo, de grasa bien entendida, donde cada corte —maciza, cuerito o surtido— ofrece una experiencia distinta. Comer aquí es también entender el pulso de la ciudad que abastece a millones.

Dirección: Crujía KL-2 Local 181, Central de Abasto.

CheránCortería

Tacos de canasta — Tacos Joven

El taco de canasta es el ritmo de la ciudad en movimiento. Se prepara, se cubre y se transporta; llega caliente, húmedo, lleno de sabor. En Tacos Joven, esa tradición se mantiene viva con guisos que van de lo clásico —papa, frijol— a combinaciones más intensas, pero siempre acompañado de su salsa de morita con chicharrón.

Aquí no hay pretensión, solo oficio. La salsa y el vapor acumulado dentro de la canasta hacen lo suyo. Es el taco que se come de pie, rápido, pero que permanece en la memoria, aunque aquí sí te puedes sentar a disfrutar el taco, su salsa y sus chiles.

Dirección: Av. Universidad 199-B, Narvarte.

Tacos de CanastaCortesía

Flautas — La Flauta

Las flautas son otra dimensión del taco: fritas, doradas, crujientes. En La Flauta, cada pieza es un equilibrio entre textura y relleno, donde la tortilla alcanza ese punto exacto que cruje sin romperse.

Coronadas con crema, lechuga, queso y salsa, se convierten en un plato completo. Aquí el taco se vuelve más elaborado, pero sin perder su esencia popular. Aquío prueba las de pollo, pero tienen de arrachera, chorizo argentino y sirloín.

Dirección: Av de los maestros Manuel Carpio esquina, Plutarco Elías Calles, Santo Tomás.

Flautas de polloCortesía

Tacos de suadero — Tacos Charly

El suadero es, para muchos, el taco chilango por excelencia. En Tacos Charly, este corte alcanza categoría de culto: cocinado lentamente en grasa, picado al momento o servido en trozo con la precisión de quien lleva décadas repitiendo el mismo gesto.

El vapor, el olor y la velocidad del servicio construyen una escena que no cambia, pero que siempre sorprende. Es un taco que define a la ciudad: intenso, directo, inolvidable.

Dirección: Av. San Fernando 201, Tlalpan.

tacos desuadero CharlyCortesía

Tacos de guisado — El Jarocho

Los tacos de guisado son memoria. En El Jarocho, esa memoria se sirve en cazuelas de barro que resguardan recetas que pasan de generación en generación: mole, rajas, picadillo, frijoles; el de conocedores; de milanesa.

Este lugar, con décadas de historia, demuestra que el taco también puede ser casero, pausado y profundamente emocional. Más que comer, aquí se recuerda.

Dirección: Tapachula 94, Col. Roma.