El chicharrón en salsa: el guiso que convirtió un ingrediente en un gran símbolo de la comida

En México existen platillos que no necesitan presentación. Basta con escuchar su nombre para imaginar tortillas recién hechas, frijoles de olla y una cazuela humeante al centro de la mesa. El chicharrón en salsa, ya sea verde o roja, pertenece a ese selecto grupo de recetas que atraviesan generaciones sin perder vigencia.

Es uno de los guisos más preparados en hogares, fondas y cocinas económicas porque reúne prácticamente todo lo que busca la gastronomía mexicana: sabor intenso, ingredientes accesibles, facilidad para alimentar a varias personas y una enorme capacidad para adaptarse a cada región. Es un platillo que puede servirse en un desayuno de domingo, en la comida familiar o incluso como relleno de gorditas, tlacoyos, tacos y sopes.

Aunque hoy parece completamente mexicano, su origen comenzó varios siglos atrás. El cerdo llegó con los españoles durante el siglo XVI y rápidamente encontró un lugar privilegiado en la Nueva España. De él se aprovechaba prácticamente todo: carne, manteca, vísceras y, por supuesto, la piel, que al freírse daba origen al chicharrón.

Con el paso del tiempo ocurrió uno de los fenómenos más interesantes de la cocina mexicana: un ingrediente europeo terminó transformándose gracias a los productos originarios del país. El jitomate, el chile, el tomate verde, el ajo, la cebolla y las hierbas aromáticas comenzaron a mezclarse con el chicharrón hasta dar vida al guiso que hoy conocemos.

Un platillo que sabe a hogar

El éxito del chicharrón en salsa no depende únicamente de su historia. También responde a una combinación de texturas difícil de igualar. Algunas personas prefieren que conserve parte de su crujiente, mientras otras esperan varios minutos para que absorba completamente la salsa y adquiera una consistencia suave y melosa.

En la versión roja predominan los jitomates maduros y los chiles secos, generalmente guajillo y ancho, que aportan profundidad, un ligero dulzor y un color intenso. La versión verde, por su parte, apuesta por el frescor del tomate verde, el chile serrano, el cilantro y, en algunas regiones, el epazote.

Chicharrón en salsa verdeFreepik

Cada familia tiene su propia receta. Hay quienes agregan papas, nopales o calabazas; otros incorporan chile morita para aumentar el ahumado o utilizan chicharrón carnudo para conseguir una experiencia más jugosa. Esa flexibilidad explica por qué el platillo nunca pasa de moda y continúa formando parte del recetario cotidiano de millones de mexicanos.

Además, es uno de los mejores ejemplos de la cocina de aprovechamiento. Con pocos ingredientes es posible preparar una comida completa que rinde para toda la familia, una característica que durante décadas ha convertido al chicharrón en salsa en uno de los pilares de la cocina casera mexicana.

El secreto está en la salsa

Muchos cocineros coinciden en que el verdadero protagonista nunca ha sido el chicharrón, sino la salsa. Una buena salsa debe equilibrar acidez, picor, dulzor natural y profundidad para que el chicharrón absorba todos esos sabores sin perder su personalidad.

En distintas regiones del país también cambia la forma de servirlo. En el centro de México suele acompañarse con arroz rojo, frijoles refritos y tortillas de maíz recién hechas. En estados como Guanajuato, Hidalgo, Puebla o Querétaro aparece con frecuencia dentro de gorditas o tlacoyos, mientras que en otras zonas se convierte en el relleno favorito de tacos dorados o quesadillas.

Quizá por eso sigue siendo uno de los guisos más solicitados en fondas y cocinas económicas. Es un platillo que transmite identidad, memoria y tradición; un recordatorio de que algunos de los grandes clásicos de la gastronomía mexicana nacieron de aprovechar al máximo los ingredientes disponibles y convertirlos en auténticas joyas culinarias.