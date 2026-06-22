Limosneros: cómo convertir al Centro Histórico en un destino gastronómico

El Centro Histórico de la Ciudad de México recibe a millones de visitantes, pero también enfrenta cierres de calles, marchas, bloqueos y una dinámica que puede transformar por completo la operación de sus restaurantes.

En el segundo capítulo de la nueva temporada del podcast de Bistronomie, conversamos con Atzin Santos, chef de Limosneros, sobre el reto de convertirse en un destino gastronómico dentro del principal punto turístico de la capital.

Hablamos de cómo las movilizaciones han afectado al restaurante, de las estrategias para mantener vigente una propuesta reconocida por la Guía Michelin y de los nuevos proyectos que vienen para Limosneros.

También hablamos de futbol: antes de convertirse en chef, Atzin Santos fue futbolista y encontró entre la cancha y la cocina coincidencias como la disciplina, la resistencia, la estrategia y el trabajo en equipo.