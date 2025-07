La chef Sonia Arias renueva Jaso Bakery: la historia del renacer de un negocio

Para la chef Sonia Arias, Jaso fue siempre mucho más que un restaurante: fue la cristalización de una filosofía de trabajo cercana y dedicada, donde el servicio, el producto y la experiencia del cliente eran inseparables de su vida personal. Para muchos dueños de negocio, su nivel de compromiso resulta revelador: "vivía a dos cuadras, en una suite de hotel, para dedicar cada minuto extra a mejorar el servicio y cuidar los detalles. Mi casa era Jaso, jamás lo vi como un sacrificio", admite sin dudar.

Crisis: el momento de tomar decisiones

El cambio llegó con la pandemia, obligando a repensar todo. La chef Sonia tuvo que demostrar su liderazgo con decisiones difíciles pero estratégicas. Su prioridad fue clara: cuidar a su equipo. Cuando muchos empresarios tomaron el camino de los despidos masivos, ella optó por mantener a su plantilla, pero con una condición: adaptarse.

Chef Sonia AriasCortesía

Reunió a su gente y habló con total franqueza: "Tendrán que confiar. Si toca hacer lunchboxes para doctores, se harán". Esa flexibilidad en el negocio no fue improvisación, sino visión clara de la supervivencia.

Sin embargo, el bakery de Jaso, hasta entonces el hermano discreto del negocio, se convirtió en el pilar operativo. Sonia lo reconoce sin tapujos: "El bakery siempre me cuidó la espalda. Era el bebé al que nunca le había dedicado tiempo y que hoy, curiosamente, me ha sacado adelante".

Replantear un modelo de negocio

En lugar de ver la crisis como un final, la chef Sonia Arias la entendió como un punto de partida. Decidió cerrar su restaurante, Jaso, aceptando que el viejo modelo —por más amado que fuera— ya no respondía al contexto.

Fue también un ejercicio de honestidad personal. Tras la separación de su socio y pareja, la chef Sonia supo que no podía simplemente volver a abrir las puertas y fingir normalidad. Era un cambio no solo de modelo de negocio, sino de etapa de vida.

Chef Sonia AriasCortesía

Pero incluso más difícil que redefinir el nuevo proyecto fue el reto interno. Sonia admite que, por primera vez en su vida, perdió la pasión que siempre la había movido. "Yo podía pasar horas leyendo recetas, se me iba la tarde, pero en ese momento no quería ni verlas", confiesa. "Me perdí. No quería abrir ni un libro".

Se sintió quemada, obligada a detenerse y repensarlo todo. "Fue como el ave fénix, tienes que quemarte totalmente hasta las cenizas para poder renacer", reflexiona. Pero añade que no fue rápido ni indoloro: "No fue en un mes ni en dos. Fueron muchas fases. Me iba quemando, pero también iba dejando atrás lo que ya no servía".

Para la chef no es un relato de derrota, sino una lección sobre aceptar la necesidad de soltar lo que ya no funciona —aunque duela— para abrir espacio a lo nuevo. Reconocer cuándo el modelo, la relación o incluso la identidad previa ya no sirven, y tener la humildad de reconstruirse desde el fondo.

Fue ese proceso de quemazón el que le permitió imaginar un Jaso Bakery diferente: más flexible, más consciente, más alineado con su nueva visión de vida y de negocio.

Un vuelo bien planeado...

Así rediseñó Jaso Bakery como un taller de repostería creativo y digital. Apostó por un espacio en altura, con luz, con vistas abiertas a la Ciudad de México, que se convirtiera en un verdadero laboratorio de ideas y producción.

Implementó estrategias digitales, fortaleció la venta en plataformas, trabajó en la estética del empaque, en fotografía de producto y en contenido para redes. Reconoce que fue una curva de aprendizaje dura, pero hoy dice con orgullo: "Al principio no entendía nada de esas juntas digitales. Hoy me siento mucho más preparada. Ya sé qué estoy decidiendo".

Liderazgo humano: compasión y consistencia

El cambio no fue solo estratégico. Fue profundamente humano. La chef Sonia entendió que no podía mantener el ritmo de antes sin reflexionar sobre sus propias expectativas. "Hay que darte chance. Hay días en los que no pasa nada si no te mueves. Mañana te repones con más ganas, eso aprendí", dice con convicción.

Redefinir el producto: más que sabores, momentos

Otro aspecto de esta transformación es la redefinición del valor del producto. La chef Sonia pasó de un enfoque puramente gastronómico —con técnica impecable y sabores complejos— a una filosofía centrada en la experiencia.

Chef Sonia AriasCortesía

Hoy su lema es: "No solo degusta este sabor, disfruta este momento".

Otro aspecto clave de la reinvención de Jaso Bakery ha sido la formación de un equipo alineado en valores. Sonia no buscó talento solo por habilidades técnicas, sino por su capacidad de compartir la misión. "Quería trabajar con gente luminosa, apasionada, que quiera tocar el corazón de los demás con lo que hace".

El resultado es un entorno de trabajo más humano, más creativo y más sostenible.

Un futuro más claro

Hoy, desde su taller en las alturas (se ubica en lo más alto de un edificio en San Pedro de los Pinos), la chef Sonia Arias mira su negocio, primordialmente delivery, con claridad estratégica y emoción genuina. Entendió que no se trataba de volver a lo que fue, sino de imaginar algo mejor.

Hoy Jaso Bakery ofrece una selección cuidada de postres que van desde tartas de temporada con frutas frescas, brownies veganos y opciones sin gluten, hasta sus emblemáticos bombones artesanales que rescataron tras años de pausa.

La chef Sonia apuesta por recetas que fusionan técnica clásica con sabores contemporáneos, cuidando ingredientes y procesos para entregar no solo un sabor impecable, sino un detalle personal. "Queremos que cada pedido sea un regalo, que quien lo reciba sienta que está pensado para disfrutarlo sin prisas, porque al final, como dice Sonia, "la repostería —como la vida— requiere cuidado y paciencia, también el valor de transformarse para volar más alto".

