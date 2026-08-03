Bo Barrett y el Juicio de París: El Chardonnay de Chateau Montelena que cambió el vino de California

Qué mejor que leer una historia en palabras de uno de los principales actores y a 50 años de distancia, Bo Barrett, al frente de la bodega Chateau Montelena, comparte anécdotas de como uno de sus vinos rompió esquemas ante expertos franceses y abrió la puerta del vino californiano al mundo.

Chateau Montelena, fundada en 1882 y ubicada en Calistoga, Napa, es una propiedad reconocida por su arquitectura de inspiración francesa y por el papel que jugó en el Juicio de París de 1976, cuando su Chardonnay 1973 fue elegido como el mejor vino blanco de la cata a ciegas entre etiquetas francesas y californianas.

Bo Barrett, propietario, recuerda que la historia moderna de la bodega comenzó cuando su familia adquirió la propiedad en 1972.

“Mi familia la obtuvo en 1972 y estaba en ruinas”, señala. El lugar ya tenía una larga vida previa: la construcción de la bodega comenzó en el siglo 19 y, con el tiempo, incluso pasó por manos de propietarios chinos que desarrollaron un lago en la propiedad, hoy parte del paisaje.

Bo BarrettDamion I. Hamilton

El nombre también está ligado al territorio. Chateau Montelena toma referencia de Mount Saint Helena, la montaña que se observa al fondo de Napa y que ayuda a ubicar visualmente a Calistoga dentro del valle.

Desde la zona se aprecia el entorno agrícola del norte de Napa, atravesado por el río Napa, con la bahía de San Pablo y San Francisco hacia el sur. Más que un dato escénico, esa ubicación explica diferencias climáticas decisivas para sus vinos.

En el caso del Chardonnay, la frescura del sur de Napa es fundamental. Barrett explica que la uva procede de zonas que son más frías durante el día, lo que permite conservar acidez y evitar un estilo excesivamente maduro.

“El Chardonnay se orienta en el sabor de la uva; no hay maloláctica y la fermentación es suave para enfocarse en la fruta”, comenta.

Ese rasgo se mantiene como una de las señas de identidad de la casa: preservar precisión y fruta, en lugar de construir un vino dominado por mantequilla o madera.

No es extraño que algunos catadores británicos lo describan como un Chardonnay con espíritu de Chablis, indica Barrett.

Ese perfil fue iniciado por la familia Barrett y tras el triunfo californiano, Bo Barrett fue el enólogo de la vinícola familiar entre 1982 y 2008, antes de retirarse, aunque hasta hoy sigue a cargo de muchas decisiones de las etiquetas.

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No todo fue triunfal, Chateau Montelena comparaban uvas entre 1962 y 1982, y sus etiquetas manejaban mucho Riesling y Chardonnay. La cosecha 1973 del Chardonnay, ganador en el Juicio de París, era apenas la segunda añada que producían, recuerda Barrett.

Él estuvo presente en ese evento que años después es reproducido en la película Bottle Shock de 2008, que aunque retrata la historia, tiene algunos detalles como que la evaluación de vinos tuvo lugar en el Hotel InterContinental, aunque en el filme ocurre en un espacio al aire libre.

De hecho, ese vino ganador ha evolucionado con el pasar de los años, la cosecha 2023 muestra notas de pera, hoja de lima, flor de naranjo, mineralidad y acidez brillante, siempre en búsqueda de equilibrio y capacidad de evolución.

Montelena no intenta copiar a Borgoña, pero tampoco se acomoda en el estereotipo del Valle de Napa. Su Chardonnay busca fruta, acidez y longevidad.

La sustentabilidad es ahora un tema de importancia. Barrett habla de un trabajo preventivo frente al cambio climático, como ajustes en la orientación de algunas filas de Cabernet Sauvignon.

También menciona que, en la variedad Chardonnay, no perciben hasta ahora un impacto tan evidente. La lógica es observar, medir y actuar antes de que los cambios sean irreversibles.

A cinco décadas de aquel Juicio de París, la bodega no se queda en una fama de glorias pasadas, se ha adecuado a tendencias y necesidades.