Bacalao a la vizcaína paso a paso: El clásico de la Navidad mexicana

Rendimiento: Para 8 a 10 personas

Desalado: 36 a 48 horas

Preparación y cocción: 1 hora

Reposo recomendado: 12 horas

Ingredientes:

Para el bacalao

1.5 kg de bacalao salado, en trozos grandes

Para la vizcaína

½ taza de aceite de oliva

1 cebolla blanca grande, fileteada

6 dientes de ajo, fileteados

1 kg de jitomate guaje maduro, molido y colado

3 papas grandes, cocidas y cortadas en cubos medianos

1 taza de aceitunas verdes sin hueso

½ taza de alcaparras

4 a 6 chiles güeros en vinagre, en rajas

2 hojas de laurel

Pimienta negra recién molida, al gusto

Preparación paso a paso

1. Desalar el bacalao correctamente

Enjuaga el bacalao bajo el chorro de agua para retirar la sal superficial. Colócalo en un recipiente amplio con agua fría, cúbrelo y refrigera durante 36 a 48 horas. Cambia el agua cada 8 horas.

Al final del proceso, pruébalo: debe estar sabroso, nunca salado. Escurre y reserva.

2. Blanquear y desmenuzar

Coloca el bacalao en una olla con agua limpia y llévalo a hervor suave. Cocina 5 minutos, apaga y deja entibiar. Desmenúzalo en trozos medianos, retirando piel y espinas. No debe quedar demasiado fino.

3. Preparar el sofrito

En una cazuela amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Sofríe la cebolla hasta que esté completamente transparente y suave, sin dorar. Agrega el ajo y cocina solo unos segundos, cuidando que no se queme.

4. Cocer la salsa

Incorpora el jitomate molido y colado, el laurel y la pimienta. Cocina a fuego medio-bajo durante 20 a 25 minutos, hasta que la salsa esté espesa, bien concentrada y con el aceite ligeramente separado en la superficie.

5. Integrar el bacalao

Agrega el bacalao desmenuzado, las papas, las aceitunas, las alcaparras y los chiles güeros. Mezcla con suavidad para no romper el pescado. Cocina 15 minutos más a fuego bajo. Ajusta de sal solo si es necesario.

6. Reposo indispensable

Apaga el fuego y deja reposar. El bacalao a la vizcaína alcanza su mejor punto tras varias horas de reposo; lo ideal es prepararlo un día antes y recalentarlo suavemente antes de servir.

Tips clave para un bacalao bien hecho

No acortes el desalado: la prisa arruina el platillo.

El ajo no se dora: debe perfumar, no amargar.

El jitomate debe estar maduro; evita salsas ácidas o crudas.

El bacalao se integra, no se revuelve en exceso.

Cómo servir

Sirve el bacalao a la vizcaína bien caliente, acompañado de pan blanco, bolillo o baguette para aprovechar la salsa. Al día siguiente, es tradicional usarlo como relleno de tortas de recalentado.