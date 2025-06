5 restaurantes para consentir a papá en su día

Aunque en México se celebra cada tercer domingo de junio desde la década de los 50, el Día del Padre aún no tiene el mismo nivel de festejo que el Día de la Madre… pero eso no significa que no podamos aprovechar la ocasión para rendirle homenaje a quienes han sido apoyo, guía, cómplices o ejemplo. Esta fecha, que tiene su origen en Estados Unidos en 1910 gracias a Sonora Smart Dodd —una hija que quiso reconocer a su padre viudo por criar solo a sus seis hijos—, ha cruzado fronteras y hoy es una oportunidad para celebrar a los papás con una buena mesa, risas y experiencias memorables.

En la CDMX, donde la oferta gastronómica no descansa, seleccionamos cinco lugares imperdibles para que este Día del Padre se celebre como se debe: con buena comida, excelentes tragos y el mejor ambiente para levantar la copa por papá.

Fierro: la cantina regia que arrasa en la Juárez con sabor del norte y alma mexicana

Si algo agradecemos como comensales en esta ciudad es la cantidad de restaurantes que abren cada semana. Pero ojo, pocos son exitosos. Fierro, la moderna cantina de inspiración norteña creada por la chef Lucía Cañas, el chef Roberto Almaguer y el creativo Roberto de los Santos, es una excepción vibrante.

En su menú breve pero memorable, destacan platos como el arroz con chicharrón, tomate y jocoque; el pollo asado con salsa de chile fermentado; o las papas Galeana con jocoque que invitan a compartir entre risas y copas. Su carne asada, jugosa y sazonada con polvo de maíz, es un plato imprescindible, así como su capirotada con helado de gloria, que transforma el postre en una experiencia emocional. La propuesta se completa con una carta de vinos 100% mexicanos, una barra con destilados nacionales poco convencionales y una decoración sobria con arte emergente. Fierro es un homenaje a la cocina del norte con mirada contemporánea y mucho corazón.

Dirección: Calle Marsella 53, Colonia Juárez, CDMX.

Restaurante FierroCortesía

Gran Cantina Filomeno: un homenaje cantinero con historia, arte y sazón en la Roma

En una casona porfiriana frente a la Plaza Río de Janeiro, la Gran Cantina Filomeno rescata la elegancia y el espíritu de las cantinas del siglo XIX con una propuesta que combina historia, arte, y sabores mexicanos reinterpretados. El lugar, que alguna vez albergó al Colegio de México y fue hogar de figuras como Alfonso Reyes y Octavio Paz, ha sido restaurado con un cuidado exquisito: salones con boiseries pintadas a mano, candiles austriacos, vitrinas victorianas y una ambientación que parece sacada de una novela. El menú, bajo la batuta del chef Alfredo González Rivas, eleva platillos tradicionales como el jugo de carne con jerez, el chamorro, los sopes de tuétano y el pescado en costra de sal, todo servido en vajilla de época. La experiencia se complementa con cocteles de autor como el “Filomeno” (mezcal, tinta de calamar y pepino) o el “Cantina” (tequila con grasa de chicharrón y yuzu), reafirmando que este nuevo espacio en la Roma no solo es un viaje al pasado, sino una celebración del presente gastronómico.

Dirección: Plaza Río de Janeiro 54, Roma Norte, CDMX.

Cantina FilomenoFreepik

Santo Spirito: el rincón italiano donde la tradición y la frescura se abrazan en CDMX

Santo Spirito es mucho más que un restaurante italiano: es una celebración de la cocina regional con conciencia sustentable. Bajo la dirección del chef Mattia Bellucci, este espacio ofrece un menú que privilegia ingredientes orgánicos, productos de temporada y técnicas artesanales que rinden tributo a Italia, pero con alma chilanga. Quesos hechos en casa, pescados frescos de Baja California, pastas como los tagliolini al limón o los pappardelle con ragú de pato, y un tiramisú que enamora desde la primera cucharada, convierten cada visita en una experiencia que apapacha. Su carta de vinos —con etiquetas italianas difíciles de encontrar— y un diseño romántico a cargo de Grupo Landot, lo vuelven ideal para una cita, una celebración especial o simplemente para disfrutar entre amigos de una cena inolvidable. En Santo Spirito, todo está pensado al detalle: desde la selección de ingredientes hasta el encendido de las velas.

Dirección: Colima 152, Roma Norte, CDMX.

Santo SpiritoCortesía

EFE SIETE: el steakhouse que honra al Wagyu con maestría y elegancia en Lomas de Chapultepec

Inspirado en el minucioso proceso genético del Wagyu —donde tras siete generaciones de cruces se recupera la pureza casi total de la raza—, EFE SIETE es un nuevo steakhouse que rinde homenaje a la paciencia, la técnica y el respeto por el producto. Ubicado en “El Dorito”, como se le conoce a la zona de Pedregal 24, este espacio combina el alma de una parrilla clásica con la sofisticación de la cocina europea. Cortes premium como ribeye, filet mignon o solomillo de ternera se presentan con un toque ahumado que resalta sus cualidades, mientras la carta revela influencias francesas, italianas y españolas, y se enriquece con mariscos frescos y una cava generosa en etiquetas de alta gama. El ambiente, sobrio y cálido, invita a disfrutar del fuego, del tiempo y de una experiencia que, más allá de comer carne, busca celebrarla.

Dirección: Pedregal 24, Lomas de Chapultepec, CDMX.

Efe SieteCortesía

Mochomos: el sabor del norte con elegancia capitalina

Originario de Sonora, Mochomos ha conquistado la Ciudad de México con un concepto de alta cocina norteña que mantiene su raíz regional mientras apuesta por la sofisticación. En su sede de Mitikah, este steakhouse mexicano ofrece una experiencia integral donde el fuego, la carne y las salsas secretas son protagonistas. Aquí han logrado reinventar los grandes cortes sonorenses —como el ribeye al grill o el filete de res en mantequilla negra— sin perder el toque auténtico. Camarones flameados en bacanora, pulpo frito con sriracha y tacos de marlin con pulpo son ejemplos de cómo Mochomos fusiona ingredientes globales con alma norteña. La experiencia se completa con un servicio impecable, maridajes bien pensados y una atmósfera que combina lo íntimo con lo vibrante, gracias a su selección musical en vivo de jueves a sábado. Mochomos no es solo un lugar para comer bien: es donde el sabor y la elegancia se encuentran.

Dirección: Av. Río Churubusco 601, Col. Xoco, Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX 03330.