Jeep Wrangler Rubicon Joose 2025: Ejemplo de eficacia

La belleza colonial de San Miguel de Allende se entrelaza con caminos desafiantes en los que el Jeep Wrangler Rubicon Joose 2025 hizo su debut con Bosco’s Camp 4x4 al participar en esta expedición. Si bien no es la primera vez que este todoterreno se viste en algún color espectacular, si lo es al portar el vibrante tono Joose, por lo que se trata de una edición limitada a tan solo 60 unidades para México.

El tono amarillo/naranja intenso resalta entre paisajes verdes y cielos encapotados por las lluvias de la temporada. La parrilla frontal obscurecida y el gráfico lateral “1941” aportan ese toque conmemorativo que rinde homenaje a la historia Jeep. El toldo eléctrico Sky-Freedom Power Top añade un nivel de libertad que pocos vehículos ofrecen: con solo presionar un botón el habitáculo se abre al cielo.

La capacidad de vadeo, gracias al equipamiento especial que solo la denominación Rubicon puede llevar, es superior a los 80 centímetros.

El trayecto de San Miguel fue extremo. Tras las lluvias, los causes se transformaron en arroyos activos, las planicies en espejos de agua y las pendientes se tornaron resbalosas. Ahí es donde este Wrangler mostró su carácter de la mano de su motor cuatro cilindros en línea turbocargado de 2 litros que desarrolla 270 caballos de fuerza y 295 lb-pie de torque, que a pesar de ser más pequeño que el de otros Rubicon, entrega una sensación más viva, respondiendo con agilidad al acelerador, además de la potencia extra del motor turbocargado, es como la reacción del 4xe pero a gasolina.

Con el Sky Freedom Top se descubre el techo por completo por lo que incluso la zona de carga se beneficia por la entrada de los rayos del sol. Lo mejor es que se acciona eléctricamente.

Manos al volante

En zonas donde el agua cubría parte del camino, el Rubicon Joose se abrió paso con facilidad, manteniendo tracción y estabilidad gracias a la posición 4Low de la Caja de Transferencia, y a los bloqueos de diferencial. Al llegar a las orillas de lagunas, los neumáticos BFGoodrich KM3, mordían el terreno y permitían derrapes controlados. Las pendientes ascendentes y descendentes fueron superadas aprovechando el torque disponible y la respuesta inmediata de la transmisión automática de ocho velocidades.

Durante las rutas es común tener que viajar con las ventanillas cerradas y con el climatizador activado. Para hacer más cómodo el momento, cuenta con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Comodidad total

Dentro de la cabina destacan los sientos delanteros con ajuste eléctrico en 12 posiciones más la zona lumbar, materiales suaves, costuras contrastantes y un panel de instrumentos rediseñado crean un ambiente premium sin abandonar el aspecto agresivo de Jeep. El Uconnect 5 con pantalla táctil de 12.3” ofrece Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, asegurando conectividad total en cualquier punto del camino. El sistema no solo es intuitivo, sino que responde con rapidez, algo que se agradece en un vehículo de carácter aventurero.

Gracias a los neumáticos BFGoodrich KM3 el nivel de tracción es muy alto en cualquier terreno. Las franjas y la inscripción 1941 son un homenaje a su origen militar.

La renovada parrilla de siete barras, inspirada en el Jeep CJ, integra faros delanteros que se fusionan con las rejillas exteriores, un guiño al pasado que se combina con líneas modernas. En el tablero, la nueva ubicación de los soportes AMPS facilita la instalación de accesorios como cámaras o dispositivos GPS, un detalle que los entusiastas de las rutas sabrán valorar.

Conclusión

El Jeep Wrangler Rubicon JOOSE 2025 es una declaración de estilo, potencia medida y agilidad pura que refleja las sensaciones del verano, la adrenalina y la libertad, elementos que la marca ha transmitido por generaciones. El poder que produce el motor turbo es suficiente para superar obstáculos.

Ficha Técnica