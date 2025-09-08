Lectura 3:00 min
Jeep Wrangler Rubicon Joose 2025: Ejemplo de eficacia
Luego de ser anunciada esta edición especial para hacer aún más atractivo al Wrangler, llegó el momento de someterlo a una evaluación en una ruta off road de alta exigencia
La belleza colonial de San Miguel de Allende se entrelaza con caminos desafiantes en los que el Jeep Wrangler Rubicon Joose 2025 hizo su debut con Bosco’s Camp 4x4 al participar en esta expedición. Si bien no es la primera vez que este todoterreno se viste en algún color espectacular, si lo es al portar el vibrante tono Joose, por lo que se trata de una edición limitada a tan solo 60 unidades para México.
El tono amarillo/naranja intenso resalta entre paisajes verdes y cielos encapotados por las lluvias de la temporada. La parrilla frontal obscurecida y el gráfico lateral “1941” aportan ese toque conmemorativo que rinde homenaje a la historia Jeep. El toldo eléctrico Sky-Freedom Power Top añade un nivel de libertad que pocos vehículos ofrecen: con solo presionar un botón el habitáculo se abre al cielo.
El trayecto de San Miguel fue extremo. Tras las lluvias, los causes se transformaron en arroyos activos, las planicies en espejos de agua y las pendientes se tornaron resbalosas. Ahí es donde este Wrangler mostró su carácter de la mano de su motor cuatro cilindros en línea turbocargado de 2 litros que desarrolla 270 caballos de fuerza y 295 lb-pie de torque, que a pesar de ser más pequeño que el de otros Rubicon, entrega una sensación más viva, respondiendo con agilidad al acelerador, además de la potencia extra del motor turbocargado, es como la reacción del 4xe pero a gasolina.
Manos al volante
En zonas donde el agua cubría parte del camino, el Rubicon Joose se abrió paso con facilidad, manteniendo tracción y estabilidad gracias a la posición 4Low de la Caja de Transferencia, y a los bloqueos de diferencial. Al llegar a las orillas de lagunas, los neumáticos BFGoodrich KM3, mordían el terreno y permitían derrapes controlados. Las pendientes ascendentes y descendentes fueron superadas aprovechando el torque disponible y la respuesta inmediata de la transmisión automática de ocho velocidades.
Comodidad total
Dentro de la cabina destacan los sientos delanteros con ajuste eléctrico en 12 posiciones más la zona lumbar, materiales suaves, costuras contrastantes y un panel de instrumentos rediseñado crean un ambiente premium sin abandonar el aspecto agresivo de Jeep. El Uconnect 5 con pantalla táctil de 12.3” ofrece Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, asegurando conectividad total en cualquier punto del camino. El sistema no solo es intuitivo, sino que responde con rapidez, algo que se agradece en un vehículo de carácter aventurero.
La renovada parrilla de siete barras, inspirada en el Jeep CJ, integra faros delanteros que se fusionan con las rejillas exteriores, un guiño al pasado que se combina con líneas modernas. En el tablero, la nueva ubicación de los soportes AMPS facilita la instalación de accesorios como cámaras o dispositivos GPS, un detalle que los entusiastas de las rutas sabrán valorar.
Conclusión
El Jeep Wrangler Rubicon JOOSE 2025 es una declaración de estilo, potencia medida y agilidad pura que refleja las sensaciones del verano, la adrenalina y la libertad, elementos que la marca ha transmitido por generaciones. El poder que produce el motor turbo es suficiente para superar obstáculos.
Ficha Técnica
- Motor: 4 cil, turbo, 2 l
- Potencia: 270 hp
- Torque: 295 lb-pie
- Transmisión: Aut 8 Vel.
- Precio: $1´639,900 pesos