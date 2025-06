Jeep Wrangler JL Rubicon Moparizado, a prueba en las Dunas Petrificadas de Taxco

El segundo semestre del año inició con una ruta que desafió a uno de los todoterreno más capaces del mundo. Para continuar con las actividades del Circuito Nacional Off Road, el equipo de Bosco’s Camp 4x4 organizó una expedición en Taxco, Guerrero. En esta ocasión, el protagonista fue el Jeep Wrangler JL Rubicon Moparizado, un titán del off-road que fungió como líder de la caravana.

Los accesorios, al estar diseñados a las medidas específicas de cada modelo, no requieren de complicadas adaptaciones.

Esta ruta, con más de diez horas de duración, es todo un reto ya que recorre un terreno tan inhóspito como fascinante -donde la vegetación, las dunas petrificadas y los caminos irregulares - ofrecen el escenario para poner a prueba la capacidad, la fuerza y la tecnología de uno de los Jeep más extremos del mercado.

¿Qué es un Jeep Moparizado?

El término Moparizado se refiere a la integración de piezas y accesorios originales Mopar, la marca de servicio, refacciones y performance del grupo Stellantis. En este caso, el Jeep Wrangler JL fue modificado con 25 accesorios especialmente seleccionados para maximizar su desempeño fuera del pavimento, sin comprometer la garantía de fábrica ni la calidad del ensamblaje.

Los accesorios mejoran la practicidad, tal y como lo hacen los rieles en el techo o los tapetes antirederrapantes, pero también su eficacia fuera del pavimento como ocurre con el kit de suspensión elevada.

Componentes más relevantes

Suspensión elevada 4 pulgadas, ideal para sortear obstáculos de gran tamaño sin comprometer el centro de gravedad.

Rines de 17” con Beadlocks, que permiten reducir la presión de las llantas sin perder tracción ni riesgo de desllante.

Llantas BFGoodrich KM2, diseñadas para tracción extrema en lodo, roca y arena.

Rieles antirocas y placa protectora, que blindan el tren motriz y los bajos del vehículo ante impactos directos.

Tapetes antiderrapantes, ideales para entornos húmedos o con lodo, que evitan deslizamientos del conductor.

Tecnología y músculo en perfecta armonía

A pesar de lo que pudiera pensarse, este Jeep no solo es una máquina de fuerza bruta. En su interior, ofrece un habitáculo cómodo, ergonómico y preparado para largas jornadas de manejo; cuenta con una pantalla táctil de 12.3 pulgadas.

El rediseñado interior está acompañado por un completo equipamiento como las interfaz Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y el sistema Uconnect 5.

Este Wrangler JL monta el conocido motor Pentastar V6 de 3.6 litros, que entrega 285 caballos de fuerza y 260 lb-pie de torque. Este propulsor, sumado a su caja automática y sus sistemas de tracción avanzada, permite mantener una aceleración y control comparables al de un SUV convencional, pero con un alma aventurera indomable. El nuevo eje flotante trasero Dana 44 HD y elementos de seguridad como bolsas de aire en el rollbar. En esta versión, Jeep refuerza el mensaje de que no es necesario sacrificar confort o seguridad para tener un vehículo 4x4. Uno de los puntos clave es que, gracias a su transmisión automática de ocho velocidades con modo manual, el conductor puede elegir cómo y cuándo hacer los cambios, optimizando el desempeño del motor según el terreno.

En cuanto a la ruta ubicada en la zona alta y menos explorada del estado de Guerrero, las llamadas Dunas Petrificadas ofrecen un escenario singular. Se trata de formaciones geológicas con apariencia de dunas de arena, pero con la dureza de la roca, producto de milenios de procesos volcánicos y erosión.

Este terreno desafiante obligó a pilotos y copilotos a mantener una concentración constante, pues enfrentaron pendientes superiores a 38 grados, pasos sobre zanjas profundas, y tramos de piedra suelta. Durante el trayecto, la caravana enfrentó pruebas como flex de suspensión de hasta metro y medio de distancia entre la llanta y el suelo, cosa que solo es posible con el equipamiento adecuado.

Entre las ventajas de colocar el kit de suspensión están el mayor recorrido en cada una de las llantas, lo que aumenta el contacto con el piso, así como poder librar más obstáculos.

Lo más interesante de esta aventura es que cada kilómetro recorrido se convirtió en una validación real de las capacidades y resistencia de los accesorios Mopar. Estos componentes, diseñados y fabricados por ingenieros especializados del grupo Stellantis, no son una simple personalización estética. Son herramientas funcionales con garantía de fábrica, diseñadas para ser instaladas directamente en la agencia Jeep, sin necesidad de adaptaciones ni modificaciones estructurales.

El Jeep Wrangler Rubicon Moparizado representa el concepto “aventura sin límites”. No es simplemente un SUV con tracción 4x4, es un vehículo diseñado desde su concepción para conquistar terrenos que otros no se atreven ni a pisar. Y con el respaldo de Mopar, este vehículo no solo escala montañas, cruza ríos y enfrenta rocas: lo hace con estilo, confiabilidad y garantía.

Se trate de un Wrangler TJ, JK o JL, los accesorios Mopar disponibles en nuestro mercado, aumentan las capacidades de cada uno de los vehículos. Desde defensas reforzadas, winches, estribos, luces LED auxiliares y sistemas de almacenamiento, hasta componentes de performance, cada elemento tiene un propósito claro: preparar tu Jeep para vivir al límite.

Ficha técnica: