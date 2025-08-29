Jeep viste al JT de Moojito

Después de poco más de un mes, finalmente llegó un atuendo único para el pick up de alto desempeño de la marca de vehículos todoterreno estadounidense. En nuestro mercado ya se tenía al Wrangler Unlimited Rubicon Joose, mismo que comenzó a comercializarse en julio pasado. Ahora es momento de que el JT vista este color especial y lo denomine JT Mojave Joose 2025. Y por supuesto que también se trata de una edición limitada y solo se disponen de 50 unidades.

Al contar con la insignia Trail Rated, con este diseño el cliente adquiere un vehículo que superó 5 pruebas: control de marcha y estabilidad, tracción, distancia al piso, maniobrabilidad y destreza en el desierto.

Este color naranja resalta sus elementos estéticos exteriores como la conocida parrilla de siete barras, la nueva antena integrada al parabrisas, los rines de 17” que estrenan diseño para la gama, los adheribles en negro que van en el cofre así como la fascia delantera de acero.

Para el interior hay detalles como una pantalla táctil de 12.3”, Uconnect 5, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos así como reconocimiento por voz.Foto: Cortesía

Limitado a solo 50 unidades para México, el JT Mojave Joose 2025 mantiene sus ventajas y prestaciones como vehículo off road gracias a una completa lista de sistemas, herramientas y dispositivos para la práctica de esta disciplina entre los que están:

Caja de transferencia Command Trac a tiempo parcial con reductora 2.72:1

Amortiguadores bypass internos Fox de 2.5” con reservorios

Elevación de suspensión delantera de 1”

Bloqueo Tru-Lok de diferencial trasero

Ejes delantero y trasero sólidos de gran resistencia Dana 44 con relación entre ejes de 4.10

Rieles para roca de acero para la cabina

Modo Off Road+ con función de alta velocidad para el bloqueo trasero.

En el equipamiento Mojave se deben mencionar los ejes delantero y trasero Dana 44, ganchos de remolque, Caja de transferencia de dos velocidades y tres placas protectoras.Foto: Cortesía

Cómo se puede notar, hay elementos que garantizan que este vehículo está preparado para circular a alta velocidad en caminos en mal estado con cambios de superficie, accidentes en la superficie, zanjas así como saltos repentinos. Esto se nota en accesorios clave como los amortiguadores con refrigeración para el líquido interno, la defensa delantera Fox, la suspensión elevada en 1” así como el bloqueo trasero con función de alta velocidad. Esto garantiza que la diversión todo terreno será igual para que para tu vehículo.

Bajo el cofre está el eterno y confiable V6 Pentastar que alcanza hasta los 285 caballos de fuerza. La seguridad es otro apartado que está muy bien cuidado gracias poco más de 85 sistemas y asistencias entre los que destacan frenos ABS con discos Heavy Duty, control de tracción, seis bolsas de aire, control electrónico anti vuelco, prevención de colisión frontal FWD Plus – Plus Speed, entre otros.