Audi A6 Sportback e-tron, aerodinámica superior

La Plataforma Premium Eléctrica sigue siendo la base para el desarrollo de más productos de última generación para Audi. Ahora toca el turno a este vehículo libre de emisiones y con una fisonomía única.

El Audi A6 Sportback e-tron ya está a la venta en México y llega acompañado de la última tendencia en diseño del fabricante. Tiene el Coeficiente de resistencia aerodinámica más bajo en la historia de Audi con apenas Cx 0.21. Tiene elementos distintivos como la parrilla Singleframe enmarcada en un fondo negro, en la trasera el distintivo es una franja luminosa, mientras que un alerón corona la tapa de la cajuela. Puntos clave de su concepto son los espejos retrovisores virtuales de segunda generación, el techo panorámico que se opaca al presionar y el logo iluminado en la zaga.

En iluminación, al frente utiliza faros led mientras que las luces posteriores opcionalmente pueden llevar tecnología Oled con 45 segmentos por panel Oled. Las luces principales, con tecnología Matrix Led, permiten hasta 8 animaciones

Sin perder tiempo

Por lo que se refiere a mecánica, la primera ofrece 280 kW con la función Launch Control con la que realiza el 0 a 100 km/h en 5.4 segundos; la batería, de iones de litio, tiene una capacidad bruta de 94.9 kWh netos para ofrecer una autonomía de 756 kilómetros.

El paquete S line, que cuenta con dos motores eléctricos - uno por cada eje- alcanza 340 kW con el Launch Control Su autonomía es de hasta 716 kilómetros.

Por su parte el S6 Sportback e-tron, produce un máximo de 405 kW y también cuenta con dos motores eléctricos. La velocidad máxima es de 240 km/h y puede circular hasta 675 kilómetros con una carga.

En cuanto a su red de 800 voltios, acepta hasta una carga de 270 kW de serie. De esta forma en solo 10 minutos puede recuperar la autonomía de 260, 290 y310 kilómetros.

Precios