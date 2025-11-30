'Zootopia 2' de Disney aviva la taquilla con 556 millones de dólares en todo el mundo

"Zootopia 2", la película de animación de Walt Disney DIS.N, recaudó unos 556 millones de dólares en todo el mundo durante el fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos, lo que supone un buen comienzo para la temporada de cine navideño en Hollywood.

Casi la mitad de los ingresos de taquilla de la película desde el miércoles hasta el domingo procedieron de China, rompiendo una tendencia de las películas de Hollywood a terminar por detrás de las películas de producción local.

La recaudación de 272 millones de dólares convirtió a "Zootopia 2" en la película de animación de Hollywood más taquillera en China, superando el récord establecido por la primera "Zootopia" en 2016.

También en los cines, el musical cinematográfico de Universal Pictures "Wicked: For Good" se hizo con 92.2 millones de dólares en todo el mundo en su segundo fin de semana, lo que eleva su total a 393.3 millones de dólares después de 10 días.

El fervor por estas dos películas ha sido una buena noticia para los propietarios de las salas de cine, que esperan que el público llene los cines durante los días de Navidad, la segunda época del año con más espectadores. Las ventas anuales de taquilla aún no se han recuperado a los niveles pre-pandémicos vistos en 2019.

"Zootopia 2" recaudó 156 millones de dólares de su total mundial en Estados Unidos y Canadá, lo que la convierte en líder de la taquilla nacional. La película, ambientada en una ciudad de animales, cuenta la historia de una conejita policía, a la que pone voz Ginnifer Goodwin, y su compañero zorro, al que pone voz Jason Bateman.

"Es un momento de orgullo para Disney Animation y para todos los que formamos parte de Disney, por no mencionar que es una forma estupenda de empezar la temporada navideña", declaró en un comunicado Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment.

Las ventas de entradas nacionales en lo que va de año alcanzaron los 7.800 millones de dólares, un 1,2% más que hace un año, pero un 23% menos que en 2019, según datos de Comscore.

Se espera que las ventas del fin de semana de Acción de Gracias se sitúen entre las cinco primeras de todos los tiempos en Estados Unidos y Canadá cuando se conozcan las cifras definitivas el lunes, dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado de Comscore.

Los próximos estrenos incluyen la tercera película de James Cameron, "Avatar", justo antes de Navidad.

"Piense en la cantidad de gente que estuvo en los cines la semana pasada, expuesta al marketing y a los tráilers", dijo Dergarabedian. "Esperemos que eso cree el impulso que pueda darnos una recta final de año realmente sólida".