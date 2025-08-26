Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

La cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce anunciaron su compromiso en las redes sociales el martes.

En una publicación conjunta de Instagram, la pareja escribió: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", junto con fotos que muestran al jugador de fútbol americano pidiéndole matrimonio a Swift.

Las fotos mostraron a la pareja en un jardín de flores. La canción de Swift "So High School" sonaba de fondo en la publicación.

El compromiso fue bien recibido en redes sociales, con más de 1,8 millones de "me gusta" en la publicación de Instagram en menos de 20 minutos. La NFL también ofreció sus felicitaciones.

Swift y Kelce, ambos de 35 años, comenzaron a salir en 2023, después de que la cantante actuó en el Arrowhead Stadium, de los Chiefs. Kelce explicó en el podcast "New Heights" que estaba decepcionado por no haber tenido la oportunidad de conocerla en el concierto.

La cantante apareció en los partidos de los Chiefs para animar a Kelce a partir de septiembre de 2023. Él asistió a varias paradas del Eras Tour de Swift, que batió récords y recaudó más de 2,000 millones de dólares.

Swift ha ganado 14 premios Grammy, incluyendo cuatro galardones al álbum del año, una total sin precedentes. Recientemente anunció su próximo álbum, "The life of a showgirl".

La cantante ha escrito a menudo canciones sobre problemas en las relaciones.

Swift dijo que su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de octubre, será alegre porque "la vida es más optimista".