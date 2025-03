Rumbo al Oscar 2025: Las predicciones que apuntan a los grandes ganadores del 2 de marzo

La carrera hacia los premios Oscar 2025 ya está en marcha, y las predicciones comienzan a tomar forma. Según un análisis reciente publicado por The Hollywood Reporter, basado en el método matemático desarrollado por Ben Zauzmer, experto en predicciones de premios, algunas películas y talentos ya destacan como favoritos para la gran noche del 2 de marzo.

¿Cómo se hacen estas predicciones?

Ben Zauzmer, autor del libro Oscarmetrics: The Math Behind the Biggest Night in Hollywood, utiliza un enfoque basado en datos históricos y tendencias estadísticas para predecir los posibles ganadores. Su método combina información de festivales de cine, premios previos como los Globos de Oro y los BAFTA, así como patrones de votación de la Academia. Además, incorpora factores como el género, la duración de las películas y el desempeño en taquilla, lo que le permite generar probabilidades para cada categoría.

Las películas que suenan fuerte

Según las predicciones de Ben Zauzmer en The Hollywood Reporter, las probabilidades estimadas para las principales categorías de los Premios Óscar 2025 son las siguientes:

Mejor Película: "Anora" lidera con un 50.5% de probabilidad de ganar.

Mejor Director: Sean Baker ("Anora") y Brady Corbet ("The Brutalist") están empatados en probabilidades, pero Baker tiene una ligera ventaja debido al premio del Sindicato de Directores (DGA).

Mejor Actor: Adrien Brody ("The Brutalist") es el favorito, aunque la reciente victoria de Timothée Chalamet en los SAG Awards estrechó la competencia.

Mejor Actriz: Demi Moore ("La Sustancia") encabeza con un 52% de probabilidad, seguida por Mikey Madison ("Anora") con un 22% y Fernanda Torres con un 14%.

Mejor Actor de Reparto: Kieran Culkin ("Un Dolor Real") es el claro favorito con un 87.7% de probabilidad de ganar.

Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña ("Emilia Pérez") lidera con un 90% de probabilidad.

Mejor Guion Original: "Anora" tiene un 40.5% de probabilidad de ganar en esta categoría.

Mejor Guion Adaptado: "Cónclave" es el principal contendiente, con una probabilidad destacada de ganar.

Mejor Película de Animación: "Robot Salvaje" tiene un 55% de probabilidad de ganar.

Mejor Película Internacional: "Emilia Pérez" es la favorita, aunque enfrenta una competencia cercana con "Aún Estoy Aquí".

Mientras tanto, fanáticos y expertos siguen debatiendo y analizando cada detalle, porque, en el mundo de los Oscar, nada está escrito hasta que se abren los sobres.