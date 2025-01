La Regla Angular DML, innovación que revoluciona el aprendizaje de las matemáticas

Durante su vida de estudiante Dan Moses tuvo un momento de ¡Eureka!, la falta de un transportador y la necesidad de medir un ángulo lo llevó a pensar en un método para resolverlo en el momento. Así que tomó un pedazo de papel e inventó una regla que lo ayudó a salir del apuro. “Mi proyecto surgió básicamente por una necesidad. Yo estaba en la universidad viendo un tema de cimentaciones, necesitábamos saber un ángulo y tuve que resolver, surgió en una noche, luego pasé el diseño a la computadora y surgió el prototipo”.

Dan es el creador de la Regla Angular DML, es ingeniero civil y tiene más de 10 años de experiencia construyendo proyectos residenciales. Se trata de la Regla Angular DML, una nueva herramienta geométrica 100% mexicana que sustituye al juego de geometría completo (transportador, escuadras y regla en una sola herramienta), con ello se puede medir y trazar ángulos de una manera práctica y sencilla. Esta regla es de diseño fácil e intuitivo y la pueden utilizar alumnos desde primaria, secundaria, bachillerato, hasta universidad y profesionistas.

Actualmente no existe ninguna herramienta que conjunte los elementos de la forma en la que lo hace la Regla Angular DML por lo que esto podría llegar a innovar la enseñanza de la geometría en el salón de clases.

Un trayecto largo para patentar

Después de una ardua investigación se percató que no existía nada similar en el mercado, por lo que decidió patentar el proyecto. Se asesoró con expertos en la materia y después de cinco años logró obtener la concesión de la patente. En este camino aprendió sobre tintas, plásticos, tipos de impresiones, costos, tiempos de producción y todo lo relacionado al lanzamiento de un producto innovador.

“Yo me dije, es un proyecto sencillo, seguro ya existe en algún lugar, pero para mi sorpresa, a nivel mundial no existe una patente para ello, así que decidí emprender ese camino”, el cual, dicho sea de paso, no fue nada fácil. Dan es claro “En México como persona independiente, mexicano, investigador, es sumamente complicado patentar algo en el país”.

Explica que hoy existen tantas trabas que prácticamente, aunque sea algo verdaderamente innovador, si no se persiste lo suficiente, nunca verá la luz. “No le deseo ni a mi peor enemigo tener que pasar por este proceso, muchas veces me quitaron las ganas de seguir. Para muestra un botón y los datos no mienten, ni el 5% de las patentes que se ingresan son de mexicanos”

Otro problema vino cuando intentó comercializarla con empresas privadas para licenciarla, “ya teníamos un contrato bastante sólido con una empresa global, ésta no solo la iba a comercializar en México, sino en 200 países más, sin embargo cayó la pandemia y eso tiró el contrato, cuando el tema se quiso retomar, la gente con la que se negoció, ya no estaba en la empresa”.

Otras personas han querido comprar la regla, pero no con un contrato justo, por lo que Dan ha decidido por ahora darla a conocer de manera independiente con escuelas o instituciones, mientras se puede llegar a un acuerdo más justo con alguna empresa.

“Cada persona que la ve, que la usa y la experimenta, dice `wow´”, y es que incluso al tratar de comercializarla se hizo un estudio extenso en instituciones tanto públicas como privadas y de todos los grados para medir su uso y experiencia, los resultados fueron muy favorables, pues se validó la utilidad de la Regla Angular DML, en al menos 10 mil personas.

Asegura que también ha intentado hablar con cuatro secretarios de Educación en México o el equipo designado, pero no ha tenido suerte. Dijo que esto sería muy beneficioso pues si su herramienta pudiera introducirse en la lista de útiles escolares de la SEP sería de gran valor para el aprendizaje de las matemáticas, Dan no baja la guardia y espera que en algún momento lo puedan recibir o que alguien con poder de decisión se pueda interesar por la herramienta.

“Estoy seguro de que mi proyecto realmente ayuda al tema, he visto el cambio en niños y estudiantes que dejan de frustrase, mi proyecto quiere abonar al estudio de las matemáticas, por eso no bajaré la guardia, quiero que todos conozcan esta herramienta, este es mi aporte al mundo, quiero hacer un cambio”.

¿Cómo funciona la regla?

La Regla Angular DML, a través de su diseño permite al alumno desarrollarse y comprender de manera efectiva el trazo y medición de ángulos. Actualmente, se encuentra disponible en tamaño de 30 cm y para pizarrón a escala. En un futuro cercano se pretende lanzar reglas T y la opción de compás. De un lado cuenta con centímetros, como cualquier regla común. Lo innovador está del lado derecho, donde los grados sustituyen las pulgadas (seamos honestos, no se usan en México).

Cuenta con tres colores y cada uno de ellos realiza diferente función para trazo y medición de ángulos:

Negros para trazar ángulos: Basta con colocar la regla de forma que quede el ángulo de color negro de frente a nosotros; es decir, totalmente horizontal, y proceder a trazar. En todos los casos se requiere ubicar la regla en el origen e inclinarla, tomando ese punto central como referencia. Video explicación: https://www.youtube.com/watch?v=ZEHGlSpEG5Q

Azules para medir: para medir ángulos, se necesita colocar la regla sobre el eje de las “X”, tomando las mismas como base; para posteriormente, usar los ángulos de color azul y desplazarnos horizontalmente hasta hacer coincidir el ángulo con la recta en la regla. Video explicación: https://www.youtube.com/watch?v=ufN0_Mu-3Qc

Rojos para comprobar: para la comprobación, es muy similar a la medición (inclusive se podría utilizar para medir, si así se desea), solamente que en esta ocasión tomaremos el eje de las “Y” como base y nos desplazaremos de manera vertical hasta hacer coincidir el ángulo con la recta en la regla. Video explicación: https://www.youtube.com/watch?v=3oyHgCDVHAA

Redes sociales Regla Angular DML

Youtube: https://www.youtube.com/@reglaangulardml

Instagram: https://www.instagram.com/reglaangulardml/

Web: https://www.reglaangulardml.com

Contacto: hola@reglaangulardml.com

Si se quiere utilizar la herramienta en algún colegio, se le otorgará a la escuela material didáctico adicional, como reglas tamaño pizarrón y esquemas, aunado a asesorías personalizadas y seguimiento con los profesores.