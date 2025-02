Con recortes y descuentos arranca FIL Minería

Como ya es costumbre, desde hace 46 años la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería organiza la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, con el objetivo de acercar la lectura a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, poniendo a disposición del público una gran variedad de títulos y actividades culturales. Así la UNAM busca cumplir con una de las tres tareas sustantivas, que es la difusión de la cultura.

Será del 21 de febrero al 2 de marzo que se darán cita un número importante de editoriales, el estado invitado es Oaxaca y la alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, celebró el esfuerzo de quienes hacen posible esta Feria como espacio de cultura para la Ciudad, “queremos que estos ejercicios se repitan para construir paz, cuenten con nosotros”. Por su parte Carmen Sánchez Parada, representante de Oaxaca dijo sentirse orgullosa de poder mostrar todo lo que el estado tiene, “Es el corazón de México, somos un pueblo lleno de cultura, con conocimiento ancestral que por muchos años dejamos de escuchar”, por eso en este espacio incluirán a 30 escritores Oaxaqueños con las ocho regiones representadas, también habrá siete talleres originarios para, por ejemplo, construir un penacho, máscaras de diablos de la costa y un taller de marmotas.

Fernando Macotela Vargas, director de la Feria dio también algunos pormenores: “Se conmemorará a algunos escritores como Rosario Castellanos, Emilio Carballido, Luis Spota, Ana María Matute, Ernesto Cardenal, entre otros. También habrá varios ciclos de conferencias que han hecho de esta Feria algo diferente, pues fueron los primeros en salirse del ámbito estrictamente literario. Habrá Jornadas Juveniles, que están cumpliendo 20 años, el Ciclo 18 de divulgación científica, el ciclo 16 de divulgación económica, el ciclo 12 de cultura de la legalidad y el 13 de salud pública.

También se contará con dos exposiciones: Arte de Oaxaca, y en el patio central se tendrá a Mafalda Promesa de Paz, a través de una escultura y enmarcando este proyecto.

En los espacios literarios se tendrán los ciclos Críticos Recomiendan, Jornada de Novela Negra, de Literatura de Horror, Ciclo 16 de Poesía Nacional, el Ciclo 12 de Cómic y el Ciclo Boulevard Arcoíris, que coordina la poeta Odet Alonso. Se presentarán además diez artículos que versan sobre la Inteligencia Artificial, seis sobre cine y 16 actividades de género. La Lista completa de las 1,048 actividades se puede consultar a través de la página de la feria filmineria.unam.mx y se puede descargar el programa en la aplicación.

¿Qué hace la feria para enfrentar los recortes?

La Feria ahora contará con dos días menos y alrededor de 12 millones de presupuesto para su realización, monto que proviene de la UNAM y de la Facultad de Ingeniería. En este sentido, Macotela Vargas expresó: “Nos han acusado mucho de que somos la Feria más cara, pero nadie nos ha acusado de ser la más larga por el mismo precio. Ahora hay críticas por el recorte pero esto nos costaba mucho dinero y horas extra del personal de base; hemos tenido que hacer modificaciones, pero el programa no sufrirá alteraciones sustanciales. Serán 53 actividades de la UNAM y 45 editoriales, además de otras 34 instituciones participando en actividades culturales, más las otras editoriales”, dijo.

En referencia a estos ajustes, Macotela dijo a El Economista que hace 25 años había pocas Ferias y con este espacio, “empezamos a aumentar sustancialmente el número de actividades alrededor de un evento como este, eran filas de personas queriendo entrar, pero no estábamos preparados incluso para vender los boletos de entrada, así que tuvimos que ir ajustando las necesidades para cumplir con el estándar. Sin embargo, años después a todo el mundo le dio por hacer feria del libro y aunque eso es bueno, tal vez hay demasiadas, pues en la medida que han crecido las ferias ha disminuido el número de librerías. México es uno de los países con menos librerías en el mundo. Por eso la FIL Minería persistirá, para eso sirve, para acercar a los lectores a los libros y a diferentes actividades”.

Expresó que los recortes presupuestales en instituciones públicas son notorios, por eso también hay algunas que no asistirán después de muchos años de participación: Conabio, El INE, el Museo de Historia Natural, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Histórica, son algunas.

“Son tiempos de crisis, incluso mundial, el vecino del norte tampoco contribuye a la promoción de la cultura, pero la feria permanece a pesar de los recortes, pues de acuerdo con nuestro rector, no tiene que preocuparse por números rojos o negros, sino que es uno de los elementos más importantes de la difusión cultural, una de las actividades sustantivas de la universidad y a la que nunca le faltará apoyo, así lo hemos podido comprobar y estamos contentos por eso, aquí seguiremos adaptándonos a las circunstancias”.

Por su parte, Rubén García Morales, jefe de prensa y difusión de la Feria, dijo que “sigue siendo una Feria cara”, pero se pudieron hacer ajustes en cuanto al costo de los Stands con una reducción del 30% tomando como base el precio normal, eso permitió que nuevas editoriales que no habían podido estar tengan un lugar. Recordó que la Feria abre una convocatoria general en la que se mandan las bases de participación y son ellas las que deciden asistir o no, “en el caso del Fondo de Cultura Económica y editorial Planeta, dos casas de las más grandes decidieron no asistir aunque la invitación fue hecha”.

García acepta que aunque siempre han tenido buena respuesta editorial, sí había restricciones por temas de costos, eso impedía que editoriales más pequeñas entraran. “En esta ocasión por primera vez participan 27 editoriales nuevas y once son independientes, lo que nos da una perspectiva de que la reducción de costos pudo impulsar la participación de nuevas editoriales”.

Concluye que dejar la Feria en diez días también responde a un ajuste al resto de las ferias, pues esta era de las más largas, esto a la par les permitió hacer los ajustes monetarios sin impactar en la propuesta cultural. Dijo que en la Feria anterior hubo una asistencia de 82 mil personas y aunque no se busca superar números hay un público fiel que espera este momento. “La Feria ha sido un proyecto a lo largo del tiempo que ha generado recursos para la universidad, eso le permite haberse sostenido a lo largo de 46 años, son casi seis sexenios, diferentes administraciones, partidos políticos y sigue en pié. Es una Feria consolidada como uno de los eventos culturales más importantes de la Ciudad y el país en términos de difusión del libro y la lectura”.

FIL Minería