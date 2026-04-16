Se hace público el archivo personal de Elena Poniatowska en México

Una vieja máquina de escribir Smith Corona, fotos, cartas y documentos son parte del archivo personal de la escritora y periodista mexicana, Elena Poniatowska, que saldrá a la luz esta semana en una exposición en Ciudad de México.

A Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2013 y activa a sus 93 años, no le agradó nada la idea de que quisieran hacer una exposición sobre su vida.

"Si yo lo que he hecho toda mi vida es darle la voz a otros", protestó la escritora cuando los organizadores le propusieron el proyecto, cuenta Alejandro Brito, director del Museo del Estanquillo.

La exposición, que aborda su trayectoria periodística y literaria, se inaugura el sábado en este museo fundado por Carlos Monsiváis, su gran amigo y cómplice de las letras, fallecido en 2010.

Entre las piezas expuestas está un escrito sobre fotografía fechado en 1955 del muralista mexicano Diego Rivera, una carta del escritor Fernando del Paso, autor de "Noticias del Imperio", e imágenes de innumerables entrevistas de Elena a personalidades que marcaron la vida artística, política y social de los últimos 70 años en México.

La escritora, nacida en París en 1932 y descendiente del último rey polaco, llegó a México a los diez años y desde muy joven se interesó en el periodismo y la literatura. Entre sus obras más conocidas están: "Tinísima", "Hasta no verte Jesús mío", "Querido Diego te abraza Quiela" y "Leonora".

Parte de su trabajo reporteril quedó plasmado en las fotos de una cárcel donde entrevistó a estudiantes que eran presos políticos, tras la masacre de 1968. Este material la nutrió para escribir uno de sus libros más valientes: "La Noche de Tlatelolco".

Se trata de una obra que en su momento abrió los ojos del público a un hecho que se había mantenido bajo la censura y en la oscuridad.

Para su hijo Felipe Haro, director de la Fundación Elena Poniatowska Amor, la escritora escribió ese texto porque "le gustaba estar en la cárcel, le gustaban las historias" que encontraba ahí.

"Elena es una gran buscadora de historias", dijo a la AFP durante un recorrido de medios de comunicación por la muestra.

La autora, que aún escribe y publica sus textos, acudió recientemente a Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió apoyo para su traslado del estacionamiento a la oficina presidencial.

"Casi se ofende cuando le preguntamos (...) llegó caminando perfectamente, completamente lúcida", dijo la mandataria esta semana en su habitual conferencia.

Haro dijo durante la presentación que la familia recibió ofertas del extranjero por los archivos de su madre, pero ella desea que el acervo permanezca en México.

Para ello, la fundación requiere de un espacio amplio y recursos para conservar la documentación de manera digna, señaló Haro.

"Llevarse el archivo es llevarse la memoria" de un país, concluyó.