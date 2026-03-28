Premian la serie "Mujeres y agua en México" producida por @prende

El Consejo Consultivo del Agua distinguió a la serie "Mujeres y agua en México", producida por la Dirección General @prende.mx de la SEP, y transmitida por el canal @prende+, a través de la cual se expusieron las experiencias de mujeres y niñas para conseguir agua y cómo el acceso a este recurso organiza su vida cotidiana y condiciona su tiempo y su educación.

Al ser cuestionada por este premio, la directora general de @prende.mx, Azucena Pimentel Mendoza, señaló que la serie documenta, a partir de testimonios, cómo la carga del abastecimiento recae principalmente en las mujeres, afectando su participación educativa, económica y comunitaria.

La serie se relanzará el próximo 22 de abril.Foto EE: Cortesía

Explicó que la serie está compuesta por cuatro capítulos, que ofrecen un recorrido por distintas realidades del país para mostrar cómo se vive, se gestiona y se transforma el acceso al agua desde una perspectiva de género.

Pimentel Mendoza comentó que la serie se relanzará el próximo 22 de abril, en el marco del Día de la Tierra, y se transmitirá todos los miércoles por el canal @prende+, con el objetivo de ampliar su alcance y seguir colocando en la conversación pública la relación entre el agua y las mujeres.

Además de la serie de @prende, el Consejo Consultivo del Agua también reconoció el trabajo realizado por la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) y por el Centro Regional de Seguridad Hídrica (CERSHI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por sus aportaciones en favor de la igualdad de las mujeres en el ámbito del agua.