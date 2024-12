"El perro que seguía las estrellas", una historia de amor y resiliencia

Ingrid lleva una vida apacible junto a Roshi, su adorable Golden Retriever, tras años sin salir de su pueblo en Colorado, acepta la invitación para celebrar el 4 de julio en Virginia. Allí los fuegos artificiales asustan a Roshi que, sumado a la persecución de una jauría de perros hará que inevitablemente se pierda. Inspirado en una historia real, "El perro que seguía las estrellas", es una oda al llamado “mejor amigo del hombre” y a ese amor incondicional qu sirve como brújula en el mismo viaje de la vida.

Anna Sólyom, nacida en Budapest y actualmente residente en Barcelona, es filósofa y terapeuta psicocorporal especializada en traumas, colaboradora en revistas y con tres libros publicados, ahora presenta esta obra de la que habla al público de El Economista.

Ella platica que en 2019 vio una noticia sobre animales, que incluía perros, gatos e incluso un caballo, todos ellos con evidencia científica de que habían logrado encontrar el camino de vuelta a casa y con sus amos. En esas historias destacaba la de un perro llamado Bobbie que vivía en Estados Unidos y que caminó 2800 millas, es decir unos 4,500 kilómetros para poder encontrar a sus amos atravesando varios estados en seis meses. Eso fue un ejercicio bastante milagroso e inspirador para la autora.

Por otro lado, en 2020, en los primeros meses de la pandemia su pareja y ella, volvieron a ver la serie antigua de Autopista al Cielo, donde un ángel ayuda a cada persona con la que se encuentra en su camino. Así es como Anna fue construyendo la personalidad de ese perro sabio llamado Roshi.

Los animales, grandes maestros

Para la autora los animales son grandes maestros en nuestra vida, nos ayudan a volver a sentirnos más cerca de la naturaleza, redescubrir esa pertenencia que a nuestra mente se le olvida o no le gusta. “Los animales con los que convivimos muchas veces nos ayudan a reconectar con la tierra, nuestros ciclos naturales, vivir en el presente y a tomar responsabilidades que nos ayudan en nuestra vida. Personalmente amo mucho a los peludos de cuatro patas, y aunque ahora mismo no convivo con uno, me fascinó la idea de investigar, indagar, cómo un perro que se pierde puede encontrar el camino hacia su amo y las enseñanzas que esto puede ofrecer”.

Sabemos que los cachorros además son muy leales a las personas que aman, cuando la autora investigaba sobre los perros incluso descubrió que además existen razas a las que se está entrenando con la idea de que en un futuro se pudieran identificar enfermedades como el cáncer en el cuerpo humano, “esa es una habilidad impresionante, además tienen un olfato mil veces más sensible que el de los humanos y pueden distinguir entre 30 millones de olores, todo eso los hace detectores de enfermedades e incluso emociones y sus respuestas fisiológicas. Además son rastreadores de huellas y nos ayudan a volver a todo aquello que es más importante, el acompañamiento y el amor incondicional”.

Roshi cuenta con todas estas cualidades, incluso su nombre corresponde en japonés al “maestro que viaja”, y cuando se encuentra personas en el camino, el maestro les ofrece enseñanzas, y eso es lo que Roshi hace con cualquier familia o persona, “ofrece enseñanzas muy simples, pero que muchas veces olvidamos en esta vida como humanos, sobre todo ahora que vivimos tiempos difíciles, un perro nos ayuda a recordar que incluso en estos momentos es bueno no tomarse todo tan en serio y podemos jugar un poquito. Otro de los mensajes es que los buenos amigos no necesitan hablar para entenderse, si nos sentimos cerca, nos podemos acompañar en silencio”.

El duelo como parte de la vida

Anna explica que también se trata de una historia de resiliencia que nos enseña que hay muchos duelos con los que convivimos, “no hay una sola persona que se escape de vivir alguna pérdida a lo largo de la vida”. ¿Qué hacer con estas pérdidas? Muchas veces no nos gusta afrontar las pérdidas porque es una emoción muy difícil, no lo queremos vivir, sobre todo si se trata de personas o animales de acompañamiento muy queridos, pero también podemos perder, objetos, trabajos, situaciones, pertenencias, una carrera.

¿Qué hacer en estas situaciones? El libro lo aborda, por eso sin duda es una historia de resiliencia, “porque con la historia de Ingrid, la otra protagonista, dueña de Roshi, podemos a travesar ese bosque oscuro del duelo con una reflexión muy importante y amorosa, pues solamente podemos sentir un duelo con cosas o personas que han sido muy importantes para nosotros, eso es un gran regalo de la vida. El dolor nos enseña que somos capaces de amar”.

La autora concluye que el libro es una invitación para cualquier persona, tanto para aquellos que aman a los perros, pero también para quienes no los soportan, “porque este libro ofrece un punto de vista diferente y podrían comprender cómo son estos animales, además de generar reflexión sobre nuestras responsabilidades; es un texto fácil de leer, compuesto de capítulos cortos que también invitan a lectores de cualquier edad”, lo único es que la autora solo recomienda hacerlo con unos pañuelos al lado. “Confío en que cada lector hará sus propias conclusiones y encontrará aquella joya o tesoro para poder seguir enfrentando la vida como lo ha hecho Roshi”.

"El perro que seguía las estrellas"