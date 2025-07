Periodismo de salud, un pilar contra la desinformación y catalizador de bienestar

En un panorama global donde la desinformación en salud prolifera a un ritmo alarmante, la relevancia del periodismo especializado toma un papel crucial, por ello reconociendo esta labor, la farmacéutica Merck, en colaboración con Opinión 51, celebró la entrega del Premio Nacional de Periodismo en Salud 2025. Este galardón premia la excelencia periodística en cinco categorías y busca no sólo homenajear a las voces que promueven una conversación pública informada y empática sobre temas de salud, sino también estimular la cobertura de calidad en un sector tan sensible. Está dotado de 80,000 pesos por categoría y 20,000 la universitaria.

Después de la ceremonia en el Club 51, Cristian von Schulz–Hausmann, director general de Merck México, compartió a El Economista algunas reflexiones sobre la función trascendental del periodismo en la promoción y difusión de temas médicos. "Uno finalmente como médico en un consultorio puede tener el tiempo limitado para hablar con un paciente, con 10, con 100, pero cuando uno tiene que llegar a poblaciones de millones, el periodismo juega un rol preponderante, sobre todo en la promoción y prevención de la salud".

Von Schulz–Hausmann subrayó la necesidad de un periodismo veraz y balanceado, que permita a la población reconocer síntomas, buscar ayuda profesional adecuada y, crucialmente, "discernir entre lo que es realmente un tema científico de lo que es a veces una comunicación que no es científica, que genera cierto temor a la población por algún tema particular que no está tratado con el profesionalismo que corresponde". Esta necesidad se ha hecho aún más patente tras la pandemia de Covid-19, que evidenció un "tremendo exceso de información" en el ámbito de la salud.

El director de Merck enfatizó que el periodista de salud debe operar con "mucha seriedad, con profesionalismo y sobre todo buscando distintas fuentes, intentando informar de una forma cada vez más precisa". Asimismo, reconoció los desafíos que enfrentan estos profesionales, que a menudo no pueden dedicarse exclusivamente a la cobertura de salud. Por ello, iniciativas como el premio son cruciales para "favorecerlo, encontrar esquemas de premiación, encontrar estímulos para poder generar más espacio en los medios sobre temas de salud".

Reconocimiento a la excelencia

La edición de este año del Premio Nacional de Periodismo en Salud recibió 85 proyectos, una cifra que subraya el creciente interés y la calidad del trabajo en este campo. Von Schulz–Hausmann compartió la dificultad de elegir a los ganadores entre tantos trabajos de alto nivel, una tarea que recayó en un jurado independiente. "Nos encontramos con trabajos de mucha calidad, creo que son trabajos que tienen por detrás una investigación periodística muy interesante, en algunos casos una exhaustiva información propia de las patologías o del impacto que esta patología genera en alguna población en particular".

Además expresó su deseo de que este premio no sea el único y que otras iniciativas "copien nuestra iniciativa", para seguir impulsando la profesionalización del periodismo de salud.

Desafíos de salud pública

México enfrenta grandes retos en materia de salud pública, particularmente en el ámbito de las enfermedades crónicas no transmisibles. "Si uno mira el desafío de salud pública que tiene hoy México, claramente diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y obesidad ocupan la primera plana de todo esto", señaló von Schulz–Hausmann, describiendo su crecimiento como "casi epidémico". Para contrarrestar esta tendencia, la comunicación que permita prevenir, tratar adecuadamente o manejar estas enfermedades es "fundamental".

Más allá de las patologías crónicas, el director de Merck también resaltó la importancia de la información sobre enfermedades catastróficas y poco frecuentes. Mencionó el ejemplo del cáncer de colon, una de las principales causas de muerte que, sin embargo, es "muy sencillo" de prevenir con la información adecuada. La visibilidad de las enfermedades poco frecuentes a través del periodismo es vital para que el sistema de salud y la sociedad en general tomen conciencia del sufrimiento de los pacientes y les brinden el cuidado especial que requieren. "Sin la visibilidad de la sociedad, tal vez quedan un poco solos", reflexionó el entrevistado, enfatizando la función social del periodismo de salud en el acompañamiento de estos pacientes.

El Premio Nacional de Periodismo en Salud 2025 es el resultado de una alianza estratégica entre Merck y Opinión 51. El jurado también contó con médicos independientes para evaluar el rigor científico de los trabajos. El éxito de las dos primeras ediciones del premio ha llevado a Merck a un compromiso "irremediable" de continuar con la iniciativa.

Von Schulz-Hausmann concluyó reiterando el papel esencial del periodismo en la comunicación exponencial necesaria para cambiar hábitos y mejorar la calidad de vida de la población. "No hay manera de llegar mejor a toda la población para enseñarle lo que significa prevenir la diabetes, lo que es la prediabetes, cómo hacer para bajar su presión arterial, cuándo debe consultar al médico, cómo puede prevenir de alguna manera una enfermedad crónica y tener un tratamiento adecuado para avanzar". El objetivo final es un México más saludable, donde la difusión de información de calidad se traduzca en mayor bienestar para la comunidad.

Los proyectos ganadores son:

Categoría Audio: Maricarmen Climent y Carlos Antonio Sánchez por “Todo parece tan real; esquizofrenia en la calle”, publicado en Pan Pal Susto Podcast.

Categoría Redes Sociales: Patricio Ochoa por “Tu cerebro y los hongos alucinógenos”, publicado en Newsweek en Español.

Reconocimiento Fuera de Categoría: Joel Cortés por “Corazón mexicano deja de latir”, publicado en Milenio.

Categoría Universitaria: Diana García Carrillo por “Mujeres en espera; viven entre el dolor…”.

Categoría Escrita: