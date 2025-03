Es necesario romper prejuicios sobre la menopausia

Aunque la menopausia es una etapa natural de la vida, muchas mujeres se han sentido avergonzadas cuando se trata el tema, y ésta ha sido una barrera para que accedan a los tratamientos que necesitan. Por ello, una forma ideal de visibilizar el tema y sus consecuencias es la consideración de los datos y la aproximación a la información adecuada.

Por ello Astellas Farma realizó el Estudio de experiencia y actitudes hacia la menopausia, con el que examina el estigma que tiene esta etapa de la vida de todas las mujeres en diferentes países, como México.

El estudio, realizado en Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Alemania y Australia, reveló datos como que la mayoría de las encuestadas piensan que la menopausia es un tema tabú que causa incomodidad, el 66% cree que los síntomas no se toman en serio y solo el 18% tiene la noción de que los síntomas están bien atendidos. Además, México fue el país que registró mayor porcentaje de emociones negativas durante la menopausia: 53% señaló ansiedad, 46% depresión y 65% vergüenza, números que rebasan considerablemente los de otros países.

De acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, actualmente más del 10% de las mujeres en el país atraviesan esta etapa de su vida, sin embargo, todavía hay estereotipos de género que contribuyen a normalizar su exclusión.

La Dra. Erandi Fernández es especialista en asuntos médicos, farmacovigilancia, educación médica y estrategia de innovación, actualmente también es líder del área terapéutica en Astellas Farma México, enfocada en la salud de la mujer. Ella comparte que se trata de un estudio con resultados recientes y que además está acompañado de muchos expertos en el área que tratan a las pacientes que viven la menopausia.

“Esto es fundamental, pues por muchos años este padecimiento ha sido invisibilizado, incluso por los médicos y las mismas mujeres que transitan por esta etapa. Este trabajo revela de entrada que el 56% de las mujeres que viven con menopausia no saben que la están viviendo, es decir, no identifican qué tipos de síntomas están relacionados, mientras que el 67% de ellas piensa que no ha sido bien tratada y cuenta con experiencias incluso negativas. Éste es un punto de partida fundamental, pues lo que necesitamos es comunicar”, señala.

Cambiemos el discurso, identifiquemos los síntomas

La especialista asegura que algo muy importante del estudio es destacar que vivir la menopausia no es como en otros tiempos, como nos lo contaron nuestras madres. La frase: “te aguantas, somos mujeres y lo tienes que vivir en silencio” no debe repetirse más, aunque como mujeres latinas se nos educa para poder cumplir con todo, tenemos que saber pedir ayuda, pues incluso tenemos mujeres con inicios tempranos debido a tratamientos de radioterapia, quimioterapia o histerectomía (quitar matriz y ovarios) y entonces la menopausia empieza justo después de estos procedimientos, es decir al menos el mencionado 10% de las mujeres ahora mismo está enfrentando una etapa de la vida para la que ninguna de nosotras parecemos estar preparadas.

Ante la gran pregunta de ¿qué hacer?, la representante de Astellas comparte que es muy importante que las mujeres identifiquemos que existen síntomas muy claros asociados a la menopausia, que es totalmente normal, que hay tratamientos mucho mejores que los de hace algunos años y que existen en México con mucha evidencia detrás.

“No se trata de sitofármcos, ni medicamentos que salieron ayer, sino con mucha experiencia clínica y científica y los ginecólogos de México pueden ofrecerlo a sus pacientes para mejorar la calidad de vida”.

Concluye que como pilares de la sociedad y de una familia, tenemos que reconocernos como tal e identificar los síntomas para que la calidad de vida mejore. “Por nuestros hijos, por nuestra familia, por todo lo que hemos trabajado y hemos logrado, por nosotras principalmente, merecemos un buen tratamiento y estar bien, en esta etapa de la vida es importante acudir a un psicólogo, pero también a un ginecólogo, con esta mancuerna podemos darnos cuenta si se trata de una sensación de tristeza, que también hay que vivirla, o si es una depresión o si es algo asociado por la menopausia y entonces tenemos tratamiento”.

¿Qué es la menopausia?

La especialista explica que la menopausia se trata de la ausencia total de la menstruación, esto también significa que se termina nuestra capacidad de reproducirnos, pero además, que nuestra producción hormonal empieza a bajar y cuando eso sucede, la mujer que conocíamos se empieza a transformar con cambios muy significativos que impactarán en todas las esferas de la vida, tal como sucede en la adolescencia y el embarazo.

Durante esta etapa, el cuerpo de las mujeres atraviesa cambios fisiológicos que provocan síntomas como bochornos, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, dolor de cabeza, infecciones vaginales y disminución de la libido, entre otros casi cuarenta. Esto por supuesto provoca un cambio en el bienestar físico, emocional, mental, sexual y social, por lo que los expertos recomiendan poner de lado el tabú y evitar que las mujeres vayan a consulta cuando las complicaciones o síntomas ya son severos.

Algo también interesante de la encuesta es que las mujeres que están presentando estos síntomas, también reportan que incluso han tenido que dejar de ir a trabajar. El ausentismo laboral, que es del 33% y el 38% de frustración, también está asociado con la menopausia.

Información que puede interesarte

56% de las mujeres no saben que están transitando la menopausia

67% no han sido bien tratadas o tienen experiencias negativas

36% experimentó un tipo de impacto negativo en el trabajo

17% percibió particularmente una baja en la productividad

7% ha sido víctima de discriminación directa

76% no se siente cómoda para hablarlo con su jefe

