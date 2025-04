"Naturficial": Naturaleza y tecnología se funden en el Centro de Cultura Digital

En un contexto en el que la producción de conocimiento y lo experiencial de la existencia no puede reducirse a una única perspectiva, el artista transmedial, compositor, curador e investigador, Jaime Lobato, presenta su exposición “Naturficial”, tecnologías vivas.

Y es precisamente el Centro de Cultura Digital el espacio que abre las puertas para que diez años de trabajo del autor y 21 obras realizadas sirvan para dialogar con el público sobre este cruce entre ciencia, arte y comunicación interespecie. Esta muestra pretende abordar la producción tecnológica desde una actitud fenomenológica y efectiva donde el lenguaje computacional se yuxtapone con el código genético y la simbología ancestral algorítmica interactúa con bacterias luminiscentes que generan patrones rítmicos. “Aquí lo natural y lo artificial ya no se presentan como opuestos, sino como co-constitutivos de nuestra experiencia en el mundo”, asegura el autor.

“Estamos muy contentos de poder mostrar este trabajo que reúne diez años de labor en arte, ciencia y tecnología. Lo que más quisiera es que vengan y puedan experimentar las obras que van a estar aquí presentándose”.

Durante la inauguración de la muestra, Lobato aseguró que uno de los puntos centrales de la exposición es evidenciar cómo la división entre naturaleza y artificialidad se hace más delgada y no solamente por las nuevas tecnologías sino como la actividad humana que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. “Cada vez que utilizamos una nueva herramienta, que adaptamos una herramienta estamos transformando la vida de nosotros mismos, a nuestro cerebro, nuestra psique y por eso también es importante hacer notar cómo otros seres vivos, e incluso la materialidad con las que están hechas las cosas, también influyen para modelar la sociedad en la que vivimos”.

Dijo que el ser humano no es el único que se puede apropiar de lo que tiene alrededor, sino que es parte de una fina red de materia, energía e información en la cual estamos insertos. “Que sirva esta exposición para hacer un pequeño homenaje a toda esa materialidad de la cuál estamos compuestos y que nos ayuda a modelar nuestro presente”.

Naturficial de Jaime Lobato. Foto EE: Eric Lugo

Desmitificar los imaginarios de la tecnología

Julieta Agriano, curadora de la muestra compartió durante el encuentro con medios que se trata de una visión crítica respecto a la tecnología, “desmitificar los imaginarios alrededor de la tecnología, que muchas veces se nos presenta como algo inmaterializado, desterritorializado y totalmente globalizado; pero las inteligencias planetarias están sosteniendo la tecnología y han sido invisibilizadas, por eso esta muestra propone justamente poner de relieve estas otras inteligencias que gracias a ellas, le dan paso a otras nuevas y que ahora interactúan”.

Ella sugiere que como parte del recorrido, se ponga atención a las explicaciones de cada una de las obras, “pues uno de los objetivos de la muestra es tratar de hacer que cada una de las obras e instalaciones sean lo menos complicado posible para que se logre su entendimiento y a partir de ello generar una experiencia propia”.

Lo artificial y lo natural

Como parte de la inauguración se presentó el performance basado en la pieza Soma 2.0, que es el trabajo medular del cual se desprende el nombre de Naturficial, aquí los espectadores pudimos observar un chip de control robótico hecho de neuronas biológicas vivas, este experimento propone una red neuronal “Naturoficial”, es decir, es artificial porque las neuronas ya no están en su sistema natural, pero es natural por la biología y la electroquímica que las compone.

Esta pieza se realizó en colaboración con el neurocientífico Francisco Fernández de Miguel, quien explica que el sistema nervioso es capaz de producir continuamente actividad eléctrica, y que nosotros en reposo producimos actividad que se vuelve caótica, pero cuando existe un estímulo que nos sobresalta, el cerebro se organiza y enfoca su energía y actividad en producir una respuesta coherente.

“Lo que tenemos en esta muestra es un cerebro aislado en una sanguijuela, se eligió esta especie porque cuenta con una cadena de cerebros, cada uno idéntico al anterior y cada uno de ellos con 400 neuronas de las cuales hoy conocemos con nombre y apellido. Así se pudieron trazar rutas y circuitos neuronales de cómo se formula la marcha, la alimentación, o porqué el animal se mueve de un lado o de otro.

Pero cuando se aísla esa actividad eléctrica, sigue funcionando y se puede colectar en vivo, para eso ponemos un electrodo en un nervio y este nervio trae información que viene de muchas neuronas, cada una de ellas con impulsos nerviosos, que son señales muy rápidas. Con ciertos estímulos se puede sincronizar un circuito completo y generar un movimiento ficticio encendiendo y apagando neuronas. Lo que estamos haciendo es tener un sistema nervioso funcionando, que produce impulsos y que Jaime (Lobato) los colecta e interpreta a través de un sistema de inteligencia artificial que activa sus músculos”. Este ejemplo y más podremos estar observando durante la exposición.

Naturficial de Jaime Lobato. Foto EE: Eric Lugo

Espacio de cultura digital

Durante la inauguración, Salvador Chavez, coordinador de exposiciones compartió que este espacio (el Centro Cultural Digital) está dedicado a la tecnología, a la cultura digital y a ver cómo nosotros nos apropiamos de ella de una forma consciente y creativa. “Por eso esta exposición encaja muy bien en todo lo que involucra a este espacio”.

Asegura que la tecnología es inherente al ser humano y el Centro Digital justo está buscando proyectos que den espacio a estas nuevas narrativas acerca de la tecnología, “no solamente vernos como personas consumidoras de ellas sino también como productoras de tecnologías y contenidos digitales que aporten a esta nueva era tecnológica de manera positiva, responsable y crítica”.

Agrega que esto no es algo nuevo, “desde que el ser humano tiene uso de razón y pisó la tierra siempre ha buscado herramientas para ayudarse a hacer su vida más fácil, también es cierto que la tecnología no es algo que venga siempre de las grandes empresas, sino es algo que nosotros como sociedad estamos generando. Eso no se nos debe olvidar, debemos apropiarnos de ella de una forma consciente. Por eso esta exposición nos invita a hacer una reflexión de cómo somos responsables de esto, porque detrás de la historia, también hay temas de explotación y abusos, pensemos en el mejor uso”.

Datos de la exposición

Está disponible de Martes a domingo de 11 a 18 hrs. La entrada es gratuita.

Estela de Luz. Paseo de Reforma s/n esquina Lieja Colonia Juárez C.P. 06600 México, CDMX

Para más información e puede consultar el sitio: https://centroculturadigital.mx/exposicion/naturficial