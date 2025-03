Michel Franco: “Me atraen los personajes rotos”

La condición humana, ese entramado de sabores y sinsabores, tejido con el hilo de la memoria, y a veces deshilachado. La biografía humana no precisa de ninguna hagiografía santoral para remover, conmover, indignar, seducir o compadecer.

Es una de las convicciones, valga la paráfrasis, del director mexicano Michel Franco, que este jueves estrena en México su nueva cinta, precisamente bajo el nombre de “Memoria”, protagonizada por Jessica Chastain y Peter Sarsgaard. La actriz, nominada en los Independent Spirit Awards; el histrión, ganador de la Copa Volpi a Mejor Actor en el Festival de Venecia.

“Memoria” es un tratado sobre las heridas perpetradas, muchas de las más profundas; sus portadores y sus perpetradores, pero también sobre la redención. “Sylvia, una trabajadora social, vive una vida simple, estructurada alrededor de su hija, su trabajo y sus reuniones de AA. Su rutina da un giro inesperado cuando Saul, un personaje de su pasado, la sigue a casa. Este sorpresivo encuentro tendrá un profundo impacto cuando abran la puerta del pasado”, reza la sinopsis de la cinta.

Y la crítica lo ha recibido así: “Más directamente que en las películas anteriores de Franco, su inclinación por las tomas largas con un mínimo de intercalaciones genera un suspenso emocional, tanto para nosotros como para los frágiles seres humanos que se encuentran dentro del encuadre sereno y firme del director de fotografía Yves Cape”, a decir de Los Ángeles Times.

Por cierto, no es recomendada para menores de 15 años.

“Crecimos con los melodramas”

“Siempre me aseguro de escribir sobre algo que me obsesiona y me preocupa, con lo que me identifico y que a su vez siento que le va a interesar a miles y millones de personas, porque el cine es para eso. También me pregunto siempre si va a ser una película original, algo que no hemos visto. Me atraen los personajes rotos, los personajes que no buscan ser perfectos, que asumen sus problemas y sus deficiencias. Porque yo creo que eso somos la gran mayoría, tenemos problemas cotidianos, frustraciones y miedos”, relata Franco en entrevista.

Con “Memoria” en particular, el realizador pretendió “una película esperanzadora, sobre cómo la gente rota puede encontrar segundas o terceras oportunidades, en cómo puede sanar heridas de la infancia y la adolescencia; en cómo se pueden dar otra oportunidad a pesar de estar ya en la etapa madura de la vida y comportarse casi como adolescentes, en el mejor de los sentidos”.

Pero hablar de personajes rotos tiene una trampa en la que muchos directores suelen caer: caricaturizar o exacerbar los personales y su leitmotiv para beneficio del producto y su relación con el público.

“Yo creo que por eso los actores de la talla de Jessica y Peter, o Tim Roth, les gusta trabajar conmigo porque no los empujo a lo obvio. Tratamos de que todas las escenas tengan veracidad, algo cotidiano; respetamos mucho al público, y creo que eso es lo más importante. Me acuerdo que, desde mi primera película, me ponía el reto de hacer una película efectiva sin que cayera en lo que veíamos en la televisión, porque en México crecimos con los melodramas, donde todo era muy obvio”.

El resultado de su cine, confirma, es un trabajo de guion como punto de partida del respeto hacia el público, “donde tampoco existe la música típica que te empuja los sentimientos. Hay que dar espacio para la interpretación. Ahora, al mismo tiempo, el pecado mayor que un director puede cometer creo que es ser aburrido. Hay que hacer todo eso con un buen ritmo y que sea entretenido”.

Los altibajos de la memoria

Los seres humanos decidimos qué pasajes de la memoria aceptamos y atesoramos, incluso somos capaces de construir nuestra propia memoria, comenta finalmente Michel Franco.

“Ahora, eso no quiere decir que inventamos completamente lo que vivimos o que inventamos hechos, pero la interpretación que les damos, el impacto emocional que decidimos cargar con los años y el tabú en que se puede convertir, y sus repercusiones en las dinámicas familiares, son temas centrales el filme recién estrenado: eso que nos contamos a nosotros mismos o lo que no podemos dejar atrás para seguir adelante con la vida”.

“Memoria”

Michel Franco

103 minutos

Cast: Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Merrit Wever, Jessica Harper, Elsie Fisher, Brooke Timber

Dirección de fotografía: Yves Cape

Producción: Michel Franco, Eréndira Núñez Larios, Alex Orlovsky, Duncan Montgomery

Guion: Michel Franco