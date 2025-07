La meta es el 95% de abasto en términos de receta surtida, asegura subsecretario de Salud

En el marco del 75º aniversario de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), se lleva a cabo la décima Semana de la Innovación, en ella, líderes del sector público y privado se dan cita durante tres días para discutir sobre las alianzas público-privadas, mejoras regulatorias, políticas de abasto sostenibles y la utilización de la tecnología en pro de la salud, entre otros temas.

En el segundo día de actividades Eduardo Clark, subsecretario de Integración y desarrollo de la Secretaría de Salud en México, estuvo como invitado en el conversatorio sobre la Transformación Digital de Nuestro Sistema Sanitario Mexicano. Dijo que estos foros son importantes para que los sectores involucrados en la salud de los mexicanos, encuentren sus punto de coincidencia y limen los de fricción, pues aseguró que en casi todos los procesos han encontrado puntos que no permiten avanzar. Desde la cabeza de sector, dijo que la meta es cómo poder redefinir sus procesos conceptuales y a partir de esto implementar herramientas, a veces digitales, y a veces normativas, para que estos procesos tengan menor fricción.

Aseguró que el sistema ha crecido inercialmente desde hace casi 100 años que se tiene un sector salud formal, pero particularmente en este siglo, en los últimos 25 años el sistema ha crecido de una forma muy desorganizada y sin mucha interlocución entre las distintas partes de la cadena. "Cofepris no habla con los prestadores, Birmex no habla con Cofepris, los procesos digitales de las empresas no hablan con los de las instituciones, hemos avanzado de forma desorganizada y no hay exactamente una hoja de ruta de cuál es el proceso que queremos llevar a cabo".

Por ello dijo que desde la Secretaría, quieren empezar a formalizar los procesos de manera sectorial e integrada y luego implementar las herramientas digitales para que estos se cumplan. "Hay dos macroprocesos en los que nos estamos enfocando, uno, como una de las principales deudas que tenemos como gobierno hacia el pueblo, que es mejorar el abasto y el acceso de insumos que requieren los pacientes para tener una mejor calidad de vida. Cómo compramos, cómo distribuimos y cómo dispensamos".

Un segundo punto a largo plazo, tiene que ver con la digitalización de los sistemas de atención, "desde cómo se da consulta, cómo se referencia, cómo se hospitaliza y cómo esa información se vuelva propiedad del paciente. Son los dos grandes procesos en los que nos queremos enfocar en los próximos cinco años".

¿Cómo lograr un sistema sostenible?

El funcionario aseguró que hoy se compran casi 4 mil 900 millones de pesos en medicamentos, la mitad del costo está asociada a 500 claves que son las de alto costo, de patente y fuente única, y que prácticamente representan a la industria de la innovación. "Son claves altamente importantes que en muchos casos salvan la vida de las personas".

Sin embargo un sistema sostenible, dijo, tiene que ir modificando su compra hacia las tecnologías que se van liberando para que sean más asequibles, "la innovación no está peleada con los productos que van perdiendo patente y eso nos permite además comprar de manera competitiva. Tenemos medicamentos que han cambiado la patente y que antes costaban diez veces más de lo que pagamos hoy. Para esto debe haber un ecosistema muy activo de innovación que atienda a algunas de las deudas que tiene el sector y para desenlaces que se pueden mejorar y al mismo tiempo encontrar cómo eficientar nuestro gasto". Agregó que tan solo de fuente única y patente a través de la innovación estratégica, se pudo bajar un costo de 27 mil millones de pesos, comparado con lo que se compraba en años anteriores.

Sobre las compras consolidadas, Clark aseguró a El Economista que tenemos que migrar a un modelo mucho más fuerte en el cual una institución del Estado mexicano, probablemente Birmex, sea el responsable no solo del proceso de consolidación de la compra, sino tener un prestador de servicios de dispensación de medicamentos a las instituciones, desde su punto de vista esto también facilitaría la relación entre industria y gobierno. Así, en lugar de firmar muchos contratos con cada empresa farmacéutica se firmaría con Birmex y ellos se encargarían de los insumos que necesita el sector salud.

"Creemos que tiene un valor muy importante no solo para facilitar los proceso de compra sino mejores precios, evitando errores y con rapidez en los proceso de compra para luego dispensar. Hoy la burocracia no permite mover medicamentos de instituciones a otras, si nos movemos a un modelo con servicio de dispensación de farmacia integral, podemos lograr eficiencia".

El funcionario reconoció que ha habido mucho desabasto, pero dijo que ahora se está recuperando una gran parte, detalló que en junio el ISSSTE recibió el doble de piezas que recibió en mayo, pero en el caso del IMSS que es la institución más compleja, el objetivo es tener un nivel de abasto mucho más alto, para poder dejar atrás el desabasto estructural, es decir que no sea porque falten contratos sino tal vez por logística que se pueda subsanar en horas o días.

"Ya se empezaron a emitir órdenes de suministro desde hace dos meses y los proveedores tendrán que entregar en julio, si los proveedores cumplen, creemos que para finales de este mes, que es cuando vencen las órdenes de suministro, deberíamos tener más de 3 mil tipos de medicamentos en IMSS bienestar ya con sumas promedio mensuales de acuerdo a lo que se requiere". Dijo que habrá temas que resolver, pues no es sencillo, pero esperan vencer esta falta de suministros estructurales.

Sobre el compromiso con organización de niños con cáncer, el funcionario dijo que se trabaja para lograr la meta "ayer emitimos ordenes de suministro de 179 tipos de medicamentos oncológicos adicionales al IMSS bienestar para entrega en el mes de julio, se pidió literal de todas las claves".

Por otro lado, dijo que se buscará regularizar la propiedad de los almacenes del IMSS bienestar para asegurar que se tiene capacidad de recepción. Además, que el centro de distribución de Huehuetoca, "La mega farmacia", es un centro que permite recibir mucho insumos y distribuirlos a donde se necesiten, es decir "hoy sí cumple un propósito importante en este proceso de recibir mucho más de lo que se recibía antes y referenciar insumos". Aclaró que no es para todas las claves y medicamentos, por lo que también tienen que crecer.

La meta, dijo, es estar arriba del 95% de abasto en términos de receta surtida, "eso es como un peso mínimo al que aspiramos llegar durante este mes". Reconoció que el 5% restante sigue siendo inaceptable y que tienen que dar un jalón importante, luego dando los pasos correctos.

"Con un sistema que atiende a 130 millones de mexicanos es posible que de pronto en un hospital no haya algún insumo, pero necesitamos que sea un tema específico y no estructural", recalcó.

Por último aseguró que no hay recortes al presupuesto, que lo que se está haciendo es una reingeniería de los procesos para que sea más fácil ejercer los recursos. "Estamos compactando programas presupuestales para que el dinero pueda utilizarse de una manera mucho menos burocrática y logremos mejores objetivos. Una parte de la redefinición conceptual para el sector e ideada por la Secretaría de Hacienda, es cómo simplificamos el recurso para que se ejecute mejor, de qué sirve tener dinero si nos toma más tiempo ejecutar la burocracia que llevar el beneficio a los pacientes, de ahí la importancia de una compactación conceptual del modelo de cómo se financia la salud en México".