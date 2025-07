Cuando se va la luz, el diálogo ilumina el camino

Una típica cena de Navidad en un imaginario pueblo mexicano, que suele ser el rito forzoso de reunirse en familia guardando bajo el tapete toda aquella basura que pueda ser incómoda y enturbiar la "paz" de esa noche, termina y comienza con un apagón. Y entonces, algo se enciende.

"Se fue la luz en el pueblo" es la obra teatral, de Mauricio Popoca y dirigida por Luis Ceceña, que retrata esa tregua que imponemos a nuestras respectivas batallas familiares durante la noche más "feliz y amorosa" del año.

Mar, interpretada por Mar Torrentera, es una adolescente que está en un proceso de descubrir quién es, qué le gusta, a qué género se autoadscribe y qué quiere hacer de su vida; Clara (Cynthia Torash), su madre, se las arregla para lidiar ella sola con las responsabilidades de la casa y tratar de llevar buena relación con su hija sin conseguirlo del todo; Paco (Cynthia Tenorio) es el abuelo de Mar, un hombre de campo, de apariencia ruda, que guarda un secreto que ayudará a su nieta a liberarse de sus miedos y dudas y será él una suerte de bisagra entre madre e hija.

"Mar, Clara y Paco están en la cena de Navidad (cada quién en lo suyo: celular, televisión o peleando con Alexa) y de pronto se va la luz. Es esta oscuridad, este suceso, lo que obliga a los personajes a que conversen entre ellos, a que se conozcan, y como es una obra con temática LGBT se plantea cómo muchas veces tenemos que ocultar partes de nosotros con nuestra familia, pero justo cuando se va la luz y empezamos a platicar entre nosotros, descubrimos que hay capas ocultas y que en realidad no nos conocemos, pero al final del día conversar, comunicarnos, es lo que nos va a llevar a tratar de entendernos un poco más", dice Luis Ceceña, director escénico.

"Es una comedia ligera, está dirigida a personas mayores de 15 años, y específicamente a los adolescentes y sus padres y madres, porque habla de cómo mejorar la relación entre estas generaciones a pesar de tener puntos de vista distintos", añade Ceceña.

Conmovedora y cercana

"Se fue la luz en el pueblo" va por la quinta presentación en el Teatro La Capilla, en Coyoacán, con una entusiasta respuesta del público, y ya sólo le restan dos funciones más.

"Nos está yendo muy bien hasta ahorita, justo hicimos esta pausa con el equipo después de la tercera función, y analizamos las reacciones del público para pulir ciertos aspectos de la obra, pero en general la respuesta ha sido muy favorable y ha sido un esfuerzo muy grande por traer a la gente al teatro, que a final de cuentas es lo que nos interesa".

De acuerdo con los testimonios del público, "el texto funciona", dice el director, "nos han dicho que se sienten conmovidos, que les recuerda a su familia porque conectan con historias cercanas, y que les gustaría invitar a más familiares a verla; eso ya es un gran logro, porque nos hemos esforzado para que la decisión de salir de casa y tomar un transporte para llegar al teatro valga la pena".

Luis Ceceña, un joven actor y director de Mexicali, detalla que el proyecto surge a partir de un taller donde personas LGBT de varias latitudes del país conversaron, plantearon sus problemáticas y compartieron cómo las viven en el seno de sus familias, de modo que la obra es un reflejo de la realidad.

A partir de este ejercicio, surgió una escaleta y Mauricio Popoca desarrolló el texto y la dramaturgia y, finalmente Ceceña, aplicó a la convocatoria del programa de apoyo a creadores escénicos de la Secretaría de Cultura a través de la cual obtuvieron los recursos que les permitió concretar el montaje.

La no binariedad

Mar Torrentera es una actriz que ha vivido un proceso de asumirse como persona de identidad no binaria; casualmente se llama igual que el personaje que interpreta, y se identifica con ella porque vivió un proceso similar: "Paco (el abuelo) es mi abuela en la realidad, y ella me ayudó mucho en el proceso de compartir con mi familia quién era yo y que me entendieran, dice al término de la función.

Torrentera reflexiona acerca de lo difícil que puede ser hoy asumirse como una persona no binaria y comunicarlo a los demás, empezando por el entorno inmediato, y que lo entienda, todavía hoy en algunos espacios y geografías sigue sigue siendo un tema tabú; y todavía lo era mucho más en los tiempos de su abuelo Paco en la obra, cuando no se conocía ni siquiera el vocablo y se uniformaba a todos con una etiqueta discriminatoria.

Pues eso, "Se fue la luz en el pueblo" habla de diversidad, de identidad no binaria, de pensar fuera de la caja, "de hacer un esfuerzo por entender desde la bondad y el amor", dice Ceceña; habla de conversar, porque cuando hablamos, nos entendemos y cuando nos entendemos, todo fluye.

Se fue la luz en el pueblo