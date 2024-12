Liderazgo femenino llega a la Academia de Arquitectura

“Hoy estamos cerrando un impresionante ciclo de trabajo con cambios que están sentando las bases para la Academia Nacional de Arquitectura del Siglo XXI; estamos recibiendo un legado de esfuerzo, de fortaleza, de un ímpetu que será muy difícil, siquiera, de igualar… me quedo con tu gran ejemplo mi querido presidente arquitecto José Reygadas Valdez”, estas fueron las palabras con las que la arquitecta Lilliane Ponce Gutiérrez tomó protesta como la primera presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura (ANA) para el periodo 2025-2027.

Junto a Ponce, rindieron protesta el secretario general de la ANA, Antonio Gallardo Escamilla, y cómo consiliaria y directora del Consejo de Eméritos, Sara Topelson Frydman, quien este año fue reconocida con la Medalla Bellas Artes en Arquitectura, además de ser la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Arquitectura en 2021.

En su discurso, Lilliane Ponce recordó a la primera arquitecta mexicana, María Luisa Dehesa Gómez Farías, “egresada de la Academia de San Carlos en los años 30 quien desde su tesis profesional, se enfocó en el diseño de un cuartel militar que incluía viviendas, si, un hogar, para fortalecer la integración familiar entre los miembros de las fuerzas armadas”.

Siendo la primera mujer que preside este organismo se comprometió en poner el acento en la perspectiva de género, “desde las Universidades, los espacios laborales, la participación en foros…Porque la lista de arquitectas ha sido muy larga”.

Además se dirigió al nuevo gobierno de México: “Queremos extender una mano amiga para ofrecer nuestra experiencia en el diseño de planes urbanísticos y de infraestructura social. Entre los académicos reunidos en nuestra institución están los grandes arquitectos de todo el país, expertos no solo en construir edificios, sino en el diseño e implementación de comunidades urbanas, sustentables y armónicas”.

Lilliane Ponce Gutiérrez, primera presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura.Especial

Agregó que el diseño de una política urbanística de largo plazo incluye considerar una serie de factores que hoy cobran vital importancia, ante una realidad ambiental que empieza a rebasarnos, por ejemplo, la eficiencia en el uso de recursos energéticos, una visión de largo plazo en el empleo de recursos hídricos, acciones claras en el manejo de desechos y políticas de economía circular, la innovación de tecnologías constructivas, el uso de materiales sustentables y de origen local, los criterios de diseño de espacios con relación a la salud y el impacto en la movilidad en comunidades urbanas.

"Me doy permiso de emocionarme"

En entrevista para El Economista, Ponce compartió que para ella fue un evento “maravilloso, muy importante para mi, estoy segura de que para mi vida profesional es la cumbre, llegar a este punto ha sido muy importante y me llena de emociones. Yo hace tiempo trataba de ser muy formal y controlar la emoción, pero con el tiempo me he dado cuenta que no tengo por qué hacerlo, que es algo completamente natural, así que me doy permiso de emocionarme y llorar al nivel que sea posible”.

Ya con la responsabilidad de la vicepresidencia, asegura que tuvo la oportunidad de vivir de manera muy cercana con personajes “maravillosos” como el arquitecto Reygadas y el arquitecto Antonio Gallardo Escamilla, que ahora queda como secretario o el Arquitecto Francisco Treviño, su decano, “quienes mucho más allá de los lazos profesionales son personas muy cercanas. Estar rodeada de las personas que quiero y que me han dado esta oportunidad, fue muy emotivo”.

Aseguró que hoy las mujeres somos parte de la transformación social y reiteró su compromiso con la perspectiva de género, y aclaró, en ningún momento es ni será cuota, pues el proceso se cumple conforme al estatuto y a reglas muy claras que indica quienes son sujetos a elección. Pidió que bajo este contexto aprendamos a buscar a las mujeres, pues no todas están en medios visibles, pero somos instrumentos valiosos en las instituciones, “nuestro trabajo por mucho tiempo fue quedar fuera del foco, pero esto está cambiando, es un tema sensible y debemos seguir trabajando para que los espacios estén fortalecidos por las mujeres”.

Dijo que hoy la arquitectura está equilibrada entre hombres y mujeres, con 50/50 en los grupos e incluso hay instituciones donde en los grupos de arquitectura el predominio es femenino. Recalcó que al final no se trata de una guerra de sexos sino de visualizarnos y trabajar juntos, pues en procesos cognitivos somos complementarios.

La arquitectura del Siglo XXI

La arquitecta compartió que la ANA ha sido reestructurada y lo que buscan hoy es ser “la Academia del siglo XXI”, con un nuevo estatuto y reglamento, por lo que el primer paso es: “Implementarlo en todos sus capítulos (extensiones en los estados), con implicaciones hacia el exterior, y el interior, además de su legalidad; después, conocer y reconocer la importancia de la arquitectura y el urbanismo como parte de esta sociedad”. Como último punto, la nueva dirigente pondrá el acento en lograr que sus miembros y la institución en general, sean un espacio de referencia, pues aquí “se encuentran los profesionales más reconocidos en diversos temas, principalmente la vivienda”.

Concluye que estamos viviendo un momento histórico-político donde el tema de la arquitectura es fundamental por lo que anunció que a partir de enero estarán dando a conocer un foro permanente de discusión sobre temas de vivienda y de ahí, temas relacionados como equipamiento y espacios públicos. Dijo que al final lo más importante es “lograr proyectos y programas que nos acerquen a la mayoría de las personas a una vivienda y entorno dignos, felices, seguros y en paz”.