Lanzan convocatoria para emprendimiento científico

Está abierta la convocatoria para emprendedores de negocios de biotecnología IGNITE 2025 creada por GridX. Ésta busca hacer inercia con los mejores equipos científicos de biotecnología y de personas de negocios que les interese el mundo del startup en biotecnología, y es que, de acuerdo con datos de la ANUIES, en el 2023 se graduaron 14 mil estudiantes de doctorado, tanto de instituciones públicas, como privadas, sin embargo muy pocos piensan en la posibilidad de generar fuentes laborales fuera de la academia, es prácticamente un campo desierto en el país y en contraparte en el mundo estas empresas comienzan a generar cambios.

IGNITE se realiza cada año entre abril y julio, de manera virtual. Durante tres meses, alrededor de 20 equipos científicos de toda América Latina se encuentran con personas del mundo de los negocios en diversas actividades. Juntos, buscan complementarse y transformar sus proyectos en startups que aporten soluciones a problemas grandes, específicos y con un mercado relevante. Al final del programa, los equipos que logren consolidarse como cofundadores recibirán una inversión inicial de 250 mil dólares para impulsar su startup.

Una carrera de alto impacto

Teresa de León, directora de GridX en México, asegura que a los investigadores les sigue sorprendiendo la posibilidad del emprendimiento como salida a sus carreras científicas, “nos está haciendo falta en las instituciones científicas y tecnológicas desarrollar las competencias para el emprendimiento. No nos queda duda de que las empresas privadas son las detonadoras del desarrollo de los países, comunidades y la sociedad, y si no tenemos a los emprendedores que quieran correr el riesgo de abrir nuevos modelos y unidades de negocio, siempre estaremos en las manos del gobierno”.

Agrega que esta es “una carrera de alto impacto”, como en la Fórmula 1, donde tenemos al piloto ( el científico que tiene el conocimiento) pero solo no podrá hacer nada, requiere de su escudería, de sus patrocinadores y las mejores condiciones del lugar para poder ganar, “así la ciencia y los emprendedores científicos en este mundo de tendencias tecnológicas”.

Este es un problema hasta ahora, porque hoy el capital de riesgo en México es muy incipiente, apenas hace unos tres sexenios se empezó a ver dentro de la política pública el generar incentivos para que se crearan estos fondos y todavía son muy pocos, y los que existen se van con unas tasas de inversión de muy corto plazo y en tecnologías de bajo riesgo, “si no hay quien le apueste a las áreas de bio nos vamos a perder de una oportunidad muy importante de negocios, pero también de ser una región de gran impacto”.

De León confía en que con esta tesis de inversión de dinero “paciente e inteligente” y con un modelo muy particular de company building, se podrá empezar a generar ese mapa de ruta para los fondos que ya existen. “Nosotros somos generadores de flujo de operaciones, esa es mi firme convicción y estamos trabajando muy fuerte para encontrar talento muy potente que genere estas empresas que van a ser exitosas y van a generar más apetito en los fondos que ya existen”.

Por ello invita al talento científico y de negocios para que se acerquen y les platiquen, “tenemos fechas específicas de convocatoria, pero todo el año estamos en eventos para detonar emprendimiento y abiertos a escucharlos”.

¿Por qué empresas de biotecnología?

De León explica que la región de Latinoamérica es muy importante en términos de biodiversidad pues prácticamente el 60% de la biodiversidad mundial se encuentra en esta zona, empezando por la Amazonia. “En toda la región se ha llevado a cabo mucha investigación empírica y científica sobre biotecnología: las plantas, reptiles, animales marinos, plancton, bancos de reserva, son muchos temas. Incluso el Centro de Investigación Científica de Yucatán (Cicy) es uno de los pioneros en estudios de biotecnología”.

Todo ese bagaje científico y tecnológico existe desde hace décadas, “pero ahora lo vemos como una gran oportunidad para llevarlo a la innovación tecnológica dentro del sector privado con una promesa de cambio de la matriz productiva que nos lleve a la producción de bienes y servicios de una manera más sustentable”.

Un estudio de McKinsey en 2020, The Bio Revolution: Innovations transforming economies, societies, and our lives, estima que el 60% de insumos que se utilizan en cualquier industria pueden llegar a ser sustituidos por bioinsumos. “El potencial de esto es enorme para poder resolver temas de sustentabilidad, pero a nivel económico es una promesa de nuevos mercados, es disruptivo”.

Esto es lo que justo GridX identifica como un área de oportunidad muy grande donde sin duda se requiere capital financiero. “Ningún emprendedor o una buena idea surge con dinero y es necesario que exista el capital financiero para llevar estas soluciones y capacidad científica al mercado, a la industria”.

Sobre la convocatoria

Hasta el 28 de febrero está abierta la convocatoria para los emprendedores de negocio, a través de este link: https://www.gridexponential.com/business

Gridex surgió en 2016 en Argentina, en 2017 ya con sus rondas de convocatoria para invitar a científicos, hoy suman 81 Startup, 10% con co-funding mexicano, se han generado mil empleos y el 40% de las cofundadoras son mujeres, además de que el 50% ya han generado segundas rondas de inversión.

Durante el 2024 en México se crearon 4 startups biotecnológicas que se suman así al ecosistema nacional de empresas de base científica: Bioplastix, MicroIN, SciTherm y Monte Caldera Technologies.