La innovación en salud no debe quedarse en los laboratorios

Boston, Massachusetts.- Lejos de lo que pensamos, hoy las innovaciones que impactan en la atención médica deben recorrer caminos complejos y no lineales, además requieren más que la experiencia y los recursos de una sola disciplina u organización. Para que logren llegar a la vida real requieren un compromiso sostenido y ágil con la investigación y el desarrollo, es un camino largo. Esta reflexión viene a propósito del Latam Health Champions (LHC), una convocatoria liderada por FIFARMA e INNOS y que hoy tiene en Boston en una misión de innovación a ocho emprendedores en el campo de la salud de países latinoamericanos y que se ganaron su lugar luego de haber destacado de entre 178 iniciativas de la región.

Carlos Felipe Escobar, director de INNOS y del HubiEX (incubadora de negocios) de la Universidad del Bosque, asegura que “si hay una buena idea, la cuidas bien y la proteges, siempre habrá recursos para poder hacer que crezca, se desarrolle y se expanda”.

Con esta idea en mente, las startups latinoamericanas han explorado en esta oportunidad espacios como el Mass General Brigham, ecosistema institucional de salud en Boston, donde participan diversas instituciones de salud, además de la academia, con espacios como Harvard, o el MIT; también exploraron incubadoras de negocios que funcionan de manera muy eficiente aprovechando que el ecosistema se encuentra en un mismo lugar.

En entrevista, Escobar comparte que estos hubs también están emergiendo en diferentes ciudades de América Latina, “aunque no con el tamaño, la complejidad y todos los recursos que podemos ver en Boston, pero están emergiendo”. Asegura que desde la Universidad del Bosque eso es lo que quieren lograr “que se puedan reunir emprendedores en salud, inversionistas, empresas, aseguradoras, pacientes, todo para construir soluciones innovadoras para la salud”.

Agrega que con este tipo de ejercicios van abriendo camino para ir identificando iniciativas tan creativas y significativas desde el punto de vista científico. “Estos ocho innovadores son unos titanes porque ofrecen respuestas a desafíos muy complejos de salud en nuestros países y queremos que lo logren y que se complementen”.

Latam Health Champions.Especial

Además hace una invitación para que las instituciones educativas tomen la batuta de esfuerzos más decididos para apoyar a los emprendedores. “A diferencia de los grandes hubs en Boston, en América Latina muchas veces estos equipos son solo 3 o 4 personas, pero hay un punto, ¿quién tiene los investigadores y especialistas para apoyarlos? Las universidades, también ahí debemos desarrollar el ecosistema para que cuenten con acceso a laboratorios y recursos tecnológicos para fortalecer sus proyectos, los debemos rodear de instituciones y empresas, quienes tienen los recursos, interés y apetito para apoyar innovadores que los apoyen en elementos fundamentales para que una empresa pueda nacer y crecer”.

“Hemos podido ver cómo una buena parte del dinamismo que tiene Boston, es precisamente porque se han dado decisiones de ciudad, de política pública, en las que se ha facilitado a través de espacios, exenciones tributarias y tratamientos especiales precisamente para que estén aquí y puedan tener acceso a servicios, aquí los desarrolladores son gente altamente valorada. Eso es construir ecosistema”.

Grupos multidisciplinarios en un mismo lugar

La anestesia general moderna, como la conocemos hoy, fue creada en el Hospital General de Massachusetts en Boston en 1846, para esta institución es tan importante curar a los enfermos como desarrollar la tecnología para que eso suceda. Los ocho emprendedores tuvieron la oportunidad de charlar con parte del equipo de este hospital y entender este paradigma.

Hasta hace un par de siglos los hospitales eran lugares donde las personas llegaban a morir, y fue un cambio de paradigma cuando su fundador dijo: “Que los hospitales funcionen para tratar a las personas que se pueden salvar, pues nadie quiere morir en un hospital”, en ese momento quedó sustentada una misión paralela, que fue la investigación y el desarrollo de soluciones para la prevención y atención de los pacientes. De ahí la importancia de descubrimientos tan importantes como la anestesia general, que dio nacimiento a todas las áreas quirúrgicas y que se gestó desde este lugar.

Ahora hay un nuevo viraje hacia la atención primaria en salud, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, ahí es donde existen muchas ideas innovadoras desarrollándose y América Latina tiene mucho potencial, aseguran los especialistas de esta institución.

El MIT también ha contribuido a este cambio de paradigma, por ejemplo, con el Catalyst Program, dirigido por Martha Gray. En este espacio se preguntaron “¿Qué pasaría si investigáramos de la misma manera que hablamos de la educación?” Así se dieron a la tarea de reunir grupos multidisciplinarios de personas, determinar qué problemas necesitan resolverse y desarrollar soluciones, luego investigar.

Catalyst genera soluciones innovadoras e impactantes para necesidades médicas y sanitarias insatisfechas, por eso era una parada obligatoria para los ganadores del LHC. Gray explica que la visión detrás de la creación de esta unidad académica fue decir: “Si reunimos a médicos e ingenieros en el mismo espacio, hay una probabilidad mucho mayor de que desarrollen la ciencia y la ingeniería que impactará en la medicina, de que comprendan el contexto en el que debe utilizarse y de que generemos la nueva ciencia e ingeniería que puede impulsar la innovación”.

Se trata de una colaboración que data de 50 años entre el MIT y Harvard, principalmente, además de la Facultad de Medicina de Harvard y los hospitales de la zona. “Esto ha significado un cambio de paradigma, pues tratamos a nuestros proyectos como si fueran un posgrado. Así que, sí, hay que aprender todo lo necesario para ser médico, lo hacemos, pero también hay que intentar comprender de dónde surgió este estándar de atención y cómo mejorarlo”. Concluye que “el verdadero valor reside en reunir a personas”.

Latam Health Champions en Boston.Especial

El contraste con Latinoamérica

Rodrigo Molina, Fundador y CEO de hikeOn comparte con El Economista: “Lo que hemos podido ver es que aquí todo está muy sistematizado, ellos invierten además en diferentes campos y creen en los desarrollos científicos como paradigma de cambio en la salud. Estando aquí se te abre el campo de visión, mi idea es regresar a México y trabajar para poder ayudar a todos, crear un ecosistema”.

Agrega que probablemente en México esto no se ha logrado porque necesitamos sistematizar y compartir, “acá por ejemplo, el acceso es muy abierto, tanto a diferentes plataformas e información, pero también con personas clave para la toma de decisiones que están dispuestos a escuchar y conectarte con las demás piezas. Definitivamente tenemos que tomar como base lo que sucede en ecosistemas como el de Boston, necesitamos estandarizarnos y lograr tocar puertas de manera eficiente”.

Dijo que en México cuesta trabajo incluso encontrar médicos y que sean investigadores, pues sabemos que están contra el tiempo, atienden demasiados pacientes y no tienen tiempo para protocolos. En México además no existe la cultura de invertir en dispositivos médicos, los inversionistas quieren obtener lo más rápido posible su dinero, aunque les parece muy bueno el proyecto, los resultados se quieren en máximo tres años y los dispositivos médicos son tardados, esta es otra limitante, “pero la idea de este viaje es encontrar el cómo y no darse por vencidos”.

Estas son los Latam HealthChampions 2025: