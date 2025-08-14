Inauguran "De la idea a la obra, Metamorfosis", un homenaje a Franz Kafka

Este jueves fue inaugurada la muestra De la idea a la obra, Metamorfosis, Homenaje Plástico y Gráfico a Kafka en la galería ICONOS, con lo que termina la travesía que inició en noviembre en Praga, República Checa, para después viajar a Viena y a Berlín, ciudades en las que tuvo un muy buen recibimiento de los públicos

La exposición está conformada por 100 escarabajos en un soporte de papel artístico profesional arches tourchon de 325 gr., los cuales fueron intervenidos en disciplinas plásticas y gráficas con muy variadas técnicas por igual número de artistas de México, Francia, Estados Unidos de Norteamérica y Chile.

Con obras realizadas ex-profeso para ésta exposición, el organizador y museógrafo Fernando Aroche realiza en cada sede una "Instalación", insertando la muestra dentro del Arte Contemporáneo y dentro de los eventos que con el mismo motivo se llevaron a cabo a nivel mundial el año pasado.

De la idea a la obra, Metamorfosis.Foto EE: Cortesía

Franz Kafka es uno de los escritores que mayor influencia han tenido dentro de las artes, no solo en la filosofía y la literatura sino en el cine, teatro, música, danza y por supuesto las Artes plásticas y visuales de los siglos XX y XXI.

Cabe mencionar que la organización principal de ÁREA 7 de Fernando Aroche es la misma que ha realizado exposiciones exitosas en Europa y México, cómo 100 Fridas para Frida, Picasso en la Memoria, Mosaicos para Dante, entre otras y que se han presentado en ciudades como París, Madrid, Málaga, Roma, Florencia, Milán y Venecia, en algunas en más de una ocasión y que a su regreso a México se presentan nuevamente.

Se trata de una iniciativa de "artistas para artistas", en palabras de su organizador Fernando Aroche, “la cual busca apoyar a los creadores participantes para que puedan generar o ampliar su currículum internacional, con una organización profesional en todos los aspectos involucrados”.

El próximo proyecto que se está planeando para realizar en Ámsterdam, Países Bajos, será un Homenaje a Van Gogh intitulado Pasión, girasoles y noches estrelladas. Al organizador lo puedes contactar en Facebook por su nombre (no usa seudónimo) Fernando Aroche Bello.

La muestra De la idea a la obra de Metamorfosis, Homenaje Plástico y Gráfico a Kafka permanecerá abierta al público durante la semana del 14 al 21 de agosto y puede ser visitada de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y el sábado de 10:00 a 16:00, en ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, ubicado en Av. Chapultepec 57, Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre.