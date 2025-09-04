Gustavo Donnadieu es nuevo director del Centro INAH Puebla

El arquitecto Gustavo Donnadieu Cervantes fue designado nuevo titular del Centro INAH Puebla por el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, "para reforzar las actividades sustantivas en materia de conservación, protección y difusión del patrimonio cultural poblano", informó la dependencia este jueves en un comunicado.

El antropólogo Vázquez Herrera reconoció la labor realizada por el arquitecto Manuel Villarruel Vázquez, quien desde 2020 se desempeñó como representante del INAH en dicha entidad, "y durante su gestión mostró esmero, responsabilidad y compromiso, cualidades que lo acompañarán en las nuevas encomiendas que realizará en el futuro".

Asimismo, el titular del instituto agradeció a Donnadieu Cervantes aceptar este desafío y deseó que se fortalezca el trabajo en equipo, el cual caracteriza a los miembros de esta instancia a la que se suma.

En su intervención, y tras reconocer la confianza depositada en él para gestionar el Centro INAH Puebla, Gustavo Donnadieu destacó que dará continuidad a las tareas en desarrollo.

De igual manera, planteó su interés por conocer las inquietudes, ideas y proyectos de cada una de las áreas que conforman esta unidad de trabajo, con la finalidad de colaborar, de manera cordial y ordenada, en favor del patrimonio.

Egresado de la Universidad de las Américas de Puebla, el arquitecto Donnadieu Cervantes es maestro en Restauración por la Universidad Regional del Sureste, en Oaxaca, y cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la conservación de bienes culturales.

Entre sus múltiples aportes destaca su participación en la restauración del Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de Oaxaca, en 1995, así como su contribución en los programas de reconstrucción de inmuebles históricos afectados en esa entidad por los sismos de 2017, 2018 y 2020.

Fundó la Comisión del Patrimonio Edificado y el Instituto del Patrimonio Edificado del Estado de Oaxaca, que tuvo a su cargo de 2002 a 2007.

A partir de 2011, fungió como arquitecto perito en la Sección de Monumentos Históricos del Centro INAH Oaxaca. Su labor se extendió a la supervisión técnica y normativa de las acciones de conservación del patrimonio edificado del Centro Histórico oaxaqueño, entre otros proyectos.

Durante el evento, la diputada local Azucena Rosas Tapia, entregó un reconocimiento al director general del INAH, Omar Vázquez, en virtud del 86 aniversario del INAH.Cortesía / INAH

En 2017, impulsó el programa para la protección y recuperación de la vivienda tradicional con valor patrimonial del Istmo de Tehuantepec.

En el marco del nombramiento, la diputada de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, Azucena Rosas Tapia, entregó un reconocimiento al INAH por sus 86 años de servicio a la nación, el cual fue recibido por el titular de la institución, Joel Vázquez Herrera.

La funcionaria sostuvo que espera que esta distinción sea símbolo de lealtad y compromiso entre el Congreso de Puebla y la dependencia federal, para colaborar de la mano en el devenir de México.