Un grito de vida frente a la voz baja del suicidio

En México, el suicidio no es solo una estadística; es un grito silenciado que resuena en miles de hogares. Las cifras son frías, pero contundentes: en 2023, la tasa de suicidios alcanzó 6.8 por cada 100 mil habitantes, un salto alarmante desde el 4.9 registrado en 2013, según el INEGI.

Esto significa que el suicidio ya representa el 1.1% de las muertes en el país, siendo la decimonovena causa de mortalidad. Los hombres, con un 81.1% de los casos, cargan el peso más visible de esta tragedia, aunque las mujeres, con un 18.9%, no están exentas. Detrás de cada número hay una historia de desesperanza, depresión y, sobre todo, una sociedad que no puede seguir mirando hacia otro lado.

El suicidio no es un problema individual; es un desafío colectivo que nos interpela a todos. La salud mental, esa gran olvidada, se ha convertido en un campo de batalla donde la indiferencia y el estigma suelen ganar terreno. Pero en medio de esta oscuridad, surge una luz de esperanza: el primer Congreso de la Red Iberoamericana de Suicidología, que se celebrará los días 28 y 29 de agosto de 2025 en la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato.

Tejiendo redes de conocimiento y acción

Este evento no es un encuentro académico más. Es un espacio donde investigadores, profesionales, estudiantes y organizaciones civiles de Iberoamérica se reunirán para tejer una red de conocimiento y acción. Psicología, Trabajo Social, Derecho, Sociología, Antropología y Comunicación convergerán con un solo propósito: encontrar respuestas asertivas frente a un problema que no respeta fronteras ni clases sociales. Desde conferencias magistrales hasta talleres prácticos, el Congreso promete ser un crisol de ideas para prevenir, intervenir y acompañar en la posvención del suicidio.

Los ejes temáticos del evento son un reflejo de su ambición: desde explorar los factores de riesgo y protección hasta analizar el impacto de las políticas públicas y el papel de la sociedad civil. Las propuestas de ponencias y carteles, abiertas hasta el 16 de mayo de 2025, invitan a todos los involucrados en la temática a sumarse a esta conversación urgente. No se trata solo de hablar, sino de actuar; de transformar el conocimiento en herramientas concretas que salven vidas.

Un llamado a la acción

El Congreso de la Red Iberoamericana de Suicidología no es solo un evento; es un movimiento. Es la oportunidad de construir un futuro donde la desesperanza no tenga la última palabra. Para quienes trabajan en salud mental, para los que han perdido a un ser querido, para los que luchan en silencio contra sus propios demonios, este encuentro es un recordatorio: no están solos. Participar en este espacio, ya sea como ponente, asistente o aliado, es un acto de resistencia contra el estigma y la indiferencia. Es un paso hacia una sociedad que escucha, que acompaña, que vive. Porque cada vida que se salva es una victoria colectiva. Así que vayan agéndandolo.