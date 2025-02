La gran alineación planetaria que esperábamos ya está aquí

La noche de este 28 de febrero se producirá la alineación planetaria total que anunciábamos. Pero ¿están los planetas realmente “alineados” en el espacio como si se tratase de la cola del supermercado?

Por qué ocurre

Como el movimiento planetario es periódico, es solo cuestión de tiempo que los planetas se posicionen de forma que parezcan alineados, bien desde la perspectiva del Sol, bien desde la perspectiva de la Tierra. Eso sí, el próximo de las mismas características que el de la noche del 28 de febrero tendrá lugar en el año 2492, con lo que yo no me lo perdería.

El sistema solar es una cuestión de influencia. Llamamos sistema solar al conjunto que forma nuestra estrella, el Sol, con todos aquellos objetos que están directamente o indirectamente influenciados por ella. Y no se trata solo de planetas. Los planetas y sus respectivos satélites son lo más conocido, pero hay bastantes más objetos por ahí pululando.

Sin ir más lejos, entre Marte y Júpiter hay una distancia más que considerable, concretamente casi cuatro veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Desde el punto de vista astronómico, parecería raro que ningún objeto se hubiera posicionado por ahí en medio, ¿verdad? Pues, en efecto, está pobladísimo.

Justo ahí se sitúan el conocido como cinturón de asteroides y el planeta enano Ceres, ambos orbitando alrededor del Sol. Así que ese hueco no está ni mucho menos “vacío”.

De menos a más

Del objeto más cercano a más lejano al Sol, tenemos: los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, el cinturón de asteroides junto a Ceres, los planetas Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y el, en tiempos planeta (ahora planeta enano) Plutón.

Además de los dos ya nombrados, también orbitan el Sol los planetas enanos Haumea, Makemake y Eris, ordenados de menor a mayor distancia al Sol, todos ellos situados más allá de Plutón. Y hay más candidatos a planetas enanos, todavía por catalogar.

Si nos vamos aún más lejos, nos encontramos con el cinturón de Kuiper, el disco disperso y la nube de Oort. Se trata de una nube de objetos de pequeño tamaño que orbitan el Sol a distancias más allá de Neptuno. Se extiende hasta la cuarta parte de la distancia del Sol a Próxima Centauri, la estrella más cercana a la nuestra, y se cree que los cometas de periodo largo, como el conocido Halley, provienen de dicha nube.

El objeto más lejano catalogado como perteneciente al sistema solar es 2018-AG37, un objeto apodado “Farfarout”, observado en 2018 por astrónomos del observatorio de Hawaii (EU) y que forma parte de la nube de Oort.

Los objetos del sistema solar en movimiento

Todos los planetas del sistema solar, así como Ceres y todos los objetos entre Marte y Júpiter, orbitan el Sol en un mismo plano llamado plano de la eclíptica, o en planos muy cercanos a él.

La eclíptica es la línea curva que describe la trayectoria del Sol alrededor de la Tierra en su movimiento aparente visto desde la superficie terrestre.

Nube de Oort. Fuente: NASA.

Por el contrario, los planetas enanos más allá de Neptuno orbitan el Sol en planos muy distintos al plano de la eclíptica. La menor desviación es la de Plutón (10.59 º), y la mayor la de Eris (44.18 º).

El movimiento planetario alrededor del Sol puede describirse casi a la perfección usando la mecánica newtoniana y las tres leyes de Kepler:

Primera ley: Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, con el Sol en uno de los focos de la elipse.

Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, con el Sol en uno de los focos de la elipse. Segunda ley: El radio vector que une cada planeta con el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales.

El radio vector que une cada planeta con el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley: Para cualquier planeta, el cuadrado de su período orbital (tiempo que tarda en dar una vuelta completa al Sol) es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica (máxima distancia del Sol a la que se encuentra en su movimiento).

Aunque suenan algo abstractas, la tercera ley nos dice que el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta completa al Sol es mayor cuanto mayor sea la distancia al mismo. Pero esta relación no es lineal: si un planeta se encuentra al doble de distancia del Sol que otro, el tiempo que tarda en darle la vuelta no es el doble.

Con todo lo anterior, es el momento de atar cabos. Considerando órbitas, distancias, movimientos y planetas, es posible deducir que el alineamiento planetario es sólo cuestión de tiempo… Hay que esperar a que coincidan todos los planetas en torno al mismo lugar alrededor del Sol.

El alineamiento planetario desde la Tierra

Hay dos tipos de alineamiento planetario. El primero de ellos ocurre cuando los planetas se reúnen todos a un mismo lado del Sol formado una línea pseudo-recta, vista desde el mismo Sol.

No obstante, los planetas no pueden alinearse perfectamente en tres dimensiones. Incluso una coincidencia más amplia, dentro de un cuadrante (una región de 90 grados de la eclíptica) es algo sumamente inusual, tanto que solo ocurre 7 veces cada milenio y, además, los planetas pueden aparecer dispersos en el cielo a la vista de un observador sobre la Tierra. Según los expertos, la próxima superalineación planetaria se espera que ocurra el 6 de mayo de 2492. Así que esa no nos va a pillar a ninguno vivo.

La segunda definición responde a un fenómeno visual más impactante. Cuando la Tierra forma parte del grupo de planetas situados al mismo lado del Sol, al observador terrestre le da la impresión de que los planetas están “juntos” en el cielo. Cuanto más reducido es el sector en el que los planetas son visibles, más impresionante resulta el alineamiento.

El alineamiento que disfrutamos en enero y el que va a producirse la noche del 28 de febrero de 2025 corresponden a la primera definición, con lo que los planetas aparecerán pseudo-alineados en el cielo, formado un arco visible desde la Tierra.

Alineación planetaria durante la madrugada del 3 de junio de 2024. Fuente: NASA.

Ahora bien, a la hora de observar el alineamiento planetario, debemos ser capaces de distinguir entre planetas y estrellas.

En términos generales, las estrellas titilan y los planetas no. Titilar es algo parecido a parpadear, aumentar y disminuir el brillo continuamente, con lo que los planetas aparecerán como puntos de brillo constante.

Venus será el planeta más brillante, seguido de Júpiter. Por otro lado, Saturno aparecerá como un punto brillante cerca de Venus. Una vez que tengamos estos tres localizados en el cielo, deberemos buscar en los alrededores de la línea que los une para localizar el resto de planetas. Aunque Venus, Júpiter, Saturno y Marte se verán a simple vista, tenga a mano unos prismáticos para no perderse el resto.