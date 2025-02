Golgo, Chingón Club y IT’S A LIVING rinden tributo a álbum de los Smashing Pumpkins

La Semana del Arte es un gran escaparate no solo para el arte contemporáneo sino para la creación en su sentido más amplio. Algunas de las instalaciones que vemos en Zona Maco o en Feria Material, por citar ejemplos, necesitan de la colaboración de un músico, de un videasta, de un ingeniero, de un programador, de un fotógrafo, Es la ruta creativa hacia del desarrollo de una pieza donde todos el talento puede converger.

A veces suelen ser amigos o viejos conocidos que comparten sus debrayes hasta que que le dan al clavo; pero muchas otras veces esos encuentros pueden darse en las fiestas que orbitan alrededor de eso que llamamos Artweek y en la que no hay galería ni museo que no quiera visibilizarse y atraer a los diletantes que visitan la ciudad.

ArtWeek 2025 será recordada, entre otras cosas, por la fiesta pop up que el pasado jueves por la noche y hasta la madrugada del viernes, en el Bar Travieso de la colonia Roma, tres amigos con trayectoria artísticas independientes, Golgo, Chingón Club e It´s a Living, pero que frecuentemente emprenden proyectos juntos, convocaron para celebrar los 30 años del icónico álbum "Mellon Collie and the Infinite Sadness", de los Smashing Pumpkins, lanzado de 1995.

Más que un capricho generacional fue un pretexto para rendir un tributo a la banda y presentar por una sola noche sus creaciones referidas al disco. "Somos de generaciones distintas pero el disco fue como un punto de encuentro", coinciden Chingón Club e It´s a Living, creador de "1979", quien agrega que su pieza es un ejercicio caligráfico, el primero donde incorpora números, y tiene que ver con uno de los temas del álbum con el que conectan los tres.

Los aristas frente a 1979 .Foto EE: Francisco de Anda

Fue así que en un noche con música ejecutada por tres Dj´s -un neoyorquino, una japonesa, y uno de Chicago, grandes amigos de los creadores, y una barra de coctelería, chelas y gastronomía, fue el marco para jugar, divertirse hasta el amanecer y rendir tributo a la cultura pop noventera, materializada en tres lienzos y una escultura: "By Starlight", nombre del óleo creado por Golgo y de la escultura que hizo en colaboración con Chuco Rojas y el estudio Joe Chip; "1979", de It´s a Living y "Tonight Tonight", de Club Chingón, que al final se pusieron a la venta por separado.

Óleo By Starlight GolgoFoto EE: Francisco de Anda

"La idea de hacer la exhibición en una sola noche tiene que ver con darle valor a las experiencia, a los invitados y a las obras; es preservar el momento, quien vino, vino; quien lo vio, vio y tan tan, porque al mismo tiempo, los tres tenemos cosas en las ferias, no de este tema, pero estamos participando con las galerías que nos representan", dice Golgo.

En el caso de It's A Living, que se especializa en el arte de la caligrafía, expone en Salón Acme una instalación relativa a la nostalgia y a los recuerdos de su infancia, y suele mostrar su obra en galerías de Japón.

La pieza de Chingón Club, denominada "Tonight Tonight" a alude al tema orquestal del disco y también hace referencias al sencillo "Bullet with Butterfly Wings", tema que impulsó al álbum a la posición número uno de la lista del Billboard 200 de aquel año.

Tonight Tonihgt Chingon Club.Foto EE: Francisco de Anda

"En mi caso, completa Golgo, mi pieza está basada en la portada del disco, es mi interpretación de esa portada, es un una obra hiperrealista, muy en mi diálogo, ya que en mi obra recurro a muchos temas, como religión, sexo, vida, muerte, involución y el ciberpunk que es algo muy fuerte en mi lenguaje, y esta pieza es la interpretación de esa ninfa en la portada original pero hecha robot; y además también presentó un escultura en conjunto con Chucho Rojas y el estudio Joe Chip, tamaño real, escala uno a uno, y creo que es la pieza central de este proyecto colaborativo".

Escultura By Starlight de Golgo, Chucho Rojas y Estudio Joe Chip.Foto: Cortesía

Otro factor que motivó al trío de artistas a lanzarse con esta exhibición efímera es la impronta que pueden dejar en sus fans ya que este año no planean presentar obra en México ya que tienen exhibiciones juntos y separadas en distintas ciudades del mundo, adelantan.

