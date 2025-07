GIFF planteará la problemática de las IA’s en el cine

Después de prácticamente cinco años de ausencia de la ciudad de Guanajuato, causada por la marginación de la anterior administración del ayuntamiento en la capital estatal, el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) alista los proyectores para reencontrarse con varias de las sedes que han sido emblemáticas en su haber, como el Teatro Juárez y el Teatro Cervantes.

En los últimos años éste, uno de los encuentros fílmicos más importantes del país, siempre gratuito, ha escudriñado en todas las maneras de contar historias a través del audiovisual y su evolución tecnológica, como el cine de realidad virtual, y ha planteado temas sobre el futuro de la industria, como el riesgo en los soportes de almacenamiento de información y la preservación del patrimonio fílmico.

Asimismo, por su espíritu irrenunciable, al GIFF le tocó reinventarse durante la pandemia e incorporar alternativas seguras de apreciación cinematográfica durante momentos de incertidumbre sanitaria, como las proyecciones de cine sobre el agua. También es uno de los foros que, con toda seriedad y amplitud en su programación, ha planteado temas de interés para el gremio audiovisual mexicano, como sucedió en 2023 al dar cabida a distintas voces para abordar los claroscuros de la entonces temprana irrupción de las tecnologías de inteligencia artificial y sus implicaciones laborales, hoy tan presentes.

Este año, para la edición 28 del encuentro, a realizarse del 25 de julio al 4 de agosto en tres ciudades sede: Guanajuato capital, San Miguel de Allende e Irapuato, en ese mismo orden, el festival volverá a poner el dedo sobre la llaga: ahora que las IA’s ya ocuparon todos los procesos creativos del cine, ¿qué es prudente reconocer de este salto tecnológico y cuáles son los desafíos que es necesario enfrentar?

Más de 200 cintas en exhibición

Este martes, en la Sala 8 de la Cineteca Nacional México, Sarah Hoch, directora del GIFF, acompañada de Daniela Alatorre, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), y de autoridades del estado sede, no escatimó en detalles sobre la programación y el regreso del encuentro a la capital guanajuatense.

El GIFF dispondrá de 206 películas en exhibición, de las cuales 121 estarán en competencia provenientes de 61 países y 18 estados mexicanos. En total, se dijo, 18 cintas tendrán su premier mundial en el festival. Es para destacar la selección de cintas que competirán para llevarse el premio a mejor largometraje mexicano, la más grande en la historia del festival, con 12 filmes en total provenientes de ocho estados.

Además, Hoch adelantó que India será el país Invitado de Honor de la edición, con la proyección especial de casi una decena de cintas realizadas en los últimos años desde esta gran meca del cine en Oriente y con la presencia de algunos de sus realizadores.

Asimismo, se anunció que el encuentro rendirá sendos homenajes nacionales al director mexicano Carlos Carrera, con más de 40 años de trayectoria profesional y responsable de cintas como “Un embrujo” (1998) “El crimen del Padre Amaro” (2002) o “Ana y Bruno” (2018), así como a la primera actriz Ana Martín, quien a lo largo de su trayectoria ha filmado alrededor de 60 películas entre las que destacan “El profeta Mimí” (1973), “El lugar sin límites” (1977) y “¡Qué viva México!” (2023), entre otras.

De igual manera, la actriz Verónica Castro y la productora Rosy Ocampo, dos figuras emblemáticas de la pequeña pantalla en México, serán homenajeadas por la organización Mujeres en el Cine y la Televisión.

Inteligencias artificiales y sus intríngulis

Durante la conferencia de este martes, la directora del GIFF anunció que una de sus primeras actividades será la muestra especial del largometraje “La IA, tan estúpida que jamás podrá hacer filmes como los míos”, una cinta que aborda la paradoja de la irrupción de esta herramienta en el séptimo arte, inspirada en una declaración del realizador alemán Werner Herzog, quien en 2024 señaló literalmente la frase con la que se titula la cinta.

“Es una película realizada por IA. La programaron en todos los aspectos posibles para que se pareciera a Werner Herzog. Usaron todas sus entrevistas, todos sus guiones y videos, obviamente su voz. Se trata de que la IA se imaginara cómo podría ser la siguiente película de Herzog con su tradicional voz en off”, declaró Hoch, y amplió: “invitamos a los críticos de cine mexicanos para que la vean y den su crítica, que discutan la cercanía con este gran maestro del cine. Estamos invitando a todo el público y los medios a que se involucren porque es una plática que debemos de tener”.

A partir de este anuncio, el tema de las IA’s fue central en la conferencia de prensa realizada este martes.

La llegada de estas herramientas al cine, reflexiona Hoch, “es un tema oscuro, difícil, doloroso. Hace cinco años dimos el aviso sobre la preocupación; no muchos nos hicieron caso y este año lo retomamos, aunque ya es un poco tarde. Si bien hay iniciativas de ley, necesitamos comprender muy bien la capacidad de la IA y lo que podemos hacer como creadores para proteger nuestras historias, nuestra imagen y voz”.

La directora del festival amplió más adelante que la presentación de la cinta es una oportunidad sin precedentes para generar la discusión entre todas las personas involucradas en el ejercicio del cine, desde realizadores hasta espectadores.

“El tema me preocupa, me ha preocupado ya por muchos años. Todo esto está cambiando no sólo nuestro cine sino nuestra vida. Pensamos que es tarde para tratar de regular. Tardamos más en impulsar una legislación y concretar, que lo que tarda la tecnología en cambiar, cuando ya la legislación no aplica. Entonces, lo que hemos estado tratando de hacer es informar y educar a la par de cómo van evolucionando las tecnologías, porque ahorita sí son herramientas, pero en el futuro no muy lejano generarán los contenidos por sí solas, aunque nunca podrán plantear la historia ni la experiencia humana (…) No debemos olvidar que la basura se vende porque es rápida y barata, pero nosotros seguimos apostando por el poder del ser humano”, declaró Hoch.

“Que el ser humano maneje a la IA y no que la IA controle al ser humano”

La actriz Ana Martín, la productora Rosy Ocampo y el realizador Carlos Carrera también se encontraban entre las personas invitadas a la conferencia y aprovecharon la ocasión para opinar sobre el tema en cuestión.

“Es hermosísima la IA, es un juguete para los que tienen talento y visión para hacer lo que quieran, pero no son más hermosas que lo que puede hacer el ser humano con su mente. Los humanos tenemos que seguir trabajando en el cine. Que el ser humano maneje a la IA y no que la IA controle al ser humano. La inteligencia artificial puede ser peligrosa si no la sabemos manejar”, señaló Ana Martín.

Carrera, al respecto dijo: “he ido incorporando herramientas. En la animación hay muchas innovaciones que hacen el trabajo técnico más sencillo, pero, hasta el momento (lo que hacen las IA’s), son refritos de lo ya hecho. A veces suelen ser herramientas útiles, pero generalmente las IA’s, se han limitado a hacer productos de fórmula”.

Por su parte, Rosy Ocampo compartió que el equipo que encabeza, dada la innovación como uno de sus ejes primordiales de trabajo en la televisión, usa las IA’s “de una manera bastante sistemática y estructurada, porque lo que queremos es estar a la vanguardia sin que esto signifique una sustitución (del factor humano), que sea una manera de retroalimentación, que nos haga más eficientes, pero que nunca sustituya la creatividad, la sensibilidad y la experiencia del ser humano”.

Finalmente, Daniela Alatorre, directora del Imcine, apuntó que el tema central de esta preocupación es la procuración de los derechos de autor. “Lo más importante es que haya coordinación entre instituciones, que tengamos un espacio común donde podamos conversar en qué leyes se debe regular qué y cómo las otras leyes tienen que estar en congruencia. Es una conversación que tenemos que llevar a una regulación coordinada; por ejemplo, no puede haber una legislación en la ley de cine si no está también regulada en la ley de derechos de autor”.

Festival Internacional de Cine Guanajuato – GIFF

Del 25 de julio al 4 de agosto

Guanajuato capital – Del 25 al 28 de Julio

San Miguel de Allende – Del 29 al 31 de Julio

Irapuato – Del 1 al 4 de agosto

India – País foco

Selección Oficial Largometraje México

Ángeles FC, dir. Roberto Ortiz

Decir Adiós, dir. Paloma López Carrillo

El Club Perfecto, dir. Ricardo Castro

El fin de las primeras veces, dir. Rafael Ruiz Espejo

La edad del agua, dir. Alfredo Alcántara, Isabel Alcántara Atalaya

La eterna adolescente, dir. Eduardo Esquivel

Las niñas de los duraznos, dir. Deniss Barreto

Lepes, dir. Rayell Abad Guangorena

Llamarse Olimpia, dir. Indira Cato

Macdo, dir. Racornelia Ezell

Mudanza, dir. RS Quintanilla

Paquidermo, dir. Eric Ramos

Homenajeados de la edición