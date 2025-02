Emilia Pérez, Shogun y Wicked destacan entre los ganadores de los Critics Choice Awards 2025

La Asociación de la Crítica Cinematográfica celebró este viernes los Critics Choice Awards 2025, en los que el polémico filme de escrito y dirigido por Jacques Audiard, Emilia Pérez obtuvo el reconocimiento en la categoría de Mejor Película Extranjera.

En tanto, Anora, la historia de una joven trabajadora sexual de Brooklyn, dirigida por Sean Baker, obtuvo la presea como Mejor Película.

La comediante Chelsea Handler fue la anfitriona de la ceremonia que había sido pospouesta en dos ocasiones por los incendios devastadores que se registraron a inicio de año en Los Ángeles.

Estos son los ganadores de los Critics Choice Awards 2025

Mejor Película

Anora

Mejor Director

Jon M. Chu, por Wicked

Mejor Actriz

Demi Moore, por The Substance

Mejor Actor

Adrien Brody, por The Brutalist

Mejor Película Extranjera

Emilia Pérez

Mejor serie dramática

Shogun

Mejor serie de comedia

Hacks

Mejor miniserie

Bebé Reno

Mejor Comedia

A Real Pain

Deadpool & Wolverine

Mejor Película Animada

The Wild Robot

Kathy Bates, por Matlock

Mejor actor de serie dramática

Hiroyuki Sanada, por Shogun

Mejor Joven Actor/Actriz

Maisy Stella, por My Old Ass

Mejor Actriz de Reparto

Zoe Saldaña por Emilia Pérez

Mejor Actor de Reparto

Kieran Culkin, por A Real Pain

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart, por Hacks

Mejor actor en una serie de comedia

Adam Brody, por Nobody Wants This

Mejor actriz en una miniserie o película hecha para televisión

Cristin Milioti, por El Pingüino

Mejor actor en una miniserie o película hecha para televisión

Colin Farrell, por El Pingüino

Mejor actriz secundaria en una serie dramática

Moeka Hoshi, por Shogun

Mejor actor secundario en una serie dramática

Tadanobu Asano, por Shogun

Mejor actriz secundaria en una miniserie o película hecha para televisión

Jessica Gunning, por Bebé Reno

Mejor actor secundario en una miniserie o película hecha para televisión

Liev Schreiber por The Perfect Couple

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia

Hannah Einbinder por Hacks

Mejor actor secundario en una serie de comedia

Michael Urie por Shrinking

Mejor Elenco de Actuación

Conclave

Mejor canción

“El Mal” por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Camille Dalmais (Emilia Pérez)

Mejor banda sonora

Trent Reznor y Atticus Ross, por Challengers

Mejor película hecha para televisión

Rebel Ridge

Mejor especial de comedia

Ali Wong: Single Lady

Mejor Serie en Idioma Extranjero

El juego del calamar

Mejor Talk Show

John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A

Mejor serie animada

X-Men ‘97

Mejor Guion Original

Coralie Fargeat, por The Substance

Mejor Guion Adaptado

Peter Straughan, por Conclave.

Mejor Edición

Marco Costa por Challengers

Mejor cinematografía

Jarin Blaschke por Nosferatu

Mejores efectos visuales

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer, por Dune: Part Two

Mejor maquillaje y peinado

Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello y Pierre-Olivier Persin, por The Substance

Mejor diseño de vestuario

Paul Tazewell, por Wicked

Mejor Diseño de Producción

Nathan Crowley y Lee Sandales, por Wicked