“Soy Frankelda”, el primer largo en stop motion de México

El estado de Jalisco es considerado hoy como la capital del cine de animación en stop motion, con el estudio más exitoso de esta manera tan específica de hacer arte dentro del séptimo arte, una disciplina de paciencia y resistencia, con El Taller del Chucho, la sede de un colectivo de creadoras y creadores que entre todos suman más de una quincena de premios Ariel por su trabajo en emblemáticos cortometrajes.

Pero, por increíble que parezca, dada la abundancia de talentos para el stop motion en el país, jamás se había producido, filmado o editado un largometraje únicamente bajo los rigores de esta técnica, al menos hasta este fin de semana.

Los responsables de este hito son Arturo y Roy Ambriz, directores de la cinta “Soy Frankelda”, el primer largometraje mexicano en stop motion, el cual se estrenó mundialmente en la función inaugural de la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), este fin de semana.

Los hermanos Ambriz estuvieron presentes en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.Foto EE: Cortesía

Después de su estreno en la capital jalisciense y de hacer una gira en los próximos meses por los festivales de la especialidad más importantes del mundo, los realizadores de “Soy Frankelda” anunciaron durante la noche del estreno que su cinta, que éste, su sueño hecho realidad, pisará fuerte en nuestro país: se estrenará en todos los complejos cinematográficos y circuitos independientes en otoño próximo.

Pero la historia detrás de este logro, mencionan los hermanos Ambriz en entrevista, es de resistencia, necedad y convicción, y, por las personas y empresas que llevan detrás, avizoran que será un hito de la historia del cine mexicano de los últimos años.

Un tratado sobre la ficción

“Esta película trata sobre qué pasaría si una autora pudiera viajar a sus propias historias, ser un personaje y poder interactuar con los personajes que ha creado a lo largo de los años. Pero ‘Frankelda’ está frustrada. Nadie la deja publicar sus historias, nadie le hace caso, no encuentra lectores, pero ella no se rinde. A la hora de que entra a su mente, a todo lo que ha creado, se cuestiona si las historias son suyas o, al contrario, si ella fue elegida por sus personajes para describirlos, para narrarlos”, comenta Arturo Ambriz.

El realizador agrega que “siempre hemos tenido una fascinación con autoras y autores de todos los ámbitos artísticos. Somos de la clase de personas que cuando leen un libro nos echamos 10 horas de entrevistas con los autores para entender qué había en su mente. Esta película es una carta de amor a ese proceso, es decir, dónde se acaba tu personalidad como creador y dónde empieza la ficción”.

Tanto Arturo como Roy Ambriz son fundadores desde hace casi 15 años de la casa Cinema Fantasma, un estudio de animación con el que han colaborado para distintos canales, plataformas y otros proyectos que requieren servicios de animación.

A través de este estudio, fue que nació el personaje de Frankelda, con el lanzamiento de la serie “Sustos ocultos de Frankelda”, producida en 2021 y disponible a través de plataformas, pero su episodio piloto estrenado a través de YouTube en 2019.

“La película no está hecha sólo para los que vieron la serie, porque había una serie antes, en realidad está pensada para que cualquier persona, aunque no haya escuchado nunca de nosotros o de Frankelda, la pueda ir a ver. Tiene muchas capas de lectura y pensamos que le va a gustar mucho al público mexicano”, complementa este mismo director.

Después de todo, la cinta ha sido apoyada profundamente por el director mexicano Guillermo del Toro. Sobre esto, Roy dice: “quien nos ha guiado como mentor. En el mundo de ‘El señor de los anillos’ es como si fuéramos hobbits y nuestro Gandalf sería Guillermo del Toro. Él nos está ayudando a amarrar toda la distribución, tanto a nivel nacional como internacional. Obviamente, ya vio la película y le encantó”.

“Ha sido un viaje muy difícil”

La película finalmente vio la luz en Guadalajara, pero el viaje para llegar hasta este punto ha sido una odisea, como las que el personaje de Frankelda ha tenido que sortear.

Roy Ambriz lo señala así: “ha sido un viaje muy difícil. Para hacer esta película dimos todo. Ver los frutos de esta perseverancia y poder conectar con la audiencia es algo con lo que habíamos soñado desde hace tantos años”.

La adquisición de presupuesto, señalan, ha sido lo más complejo. Finalmente, la cinta se logró gracias a la inversión de distintas empresas privadas. Los entrevistados comentan que, aunque intentaron en distintas ocasiones la adquisición de apoyos del Imcine, no les fue posible, dado el modelo de producción que proponían.

“Definitivamente, todavía no hay un sistema realista o funcional con el que se pueda hacer esta clase de proyectos. Pero esas cosas no cambian hasta que alguien no rompe el molde. Por eso creemos que esto va a cambiar, sobre todo para ayudar a otras creadoras y creadores a que esto sea más fácil”.

La próxima semana, la cinta se estrena en Europa, en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia, el más importante en el mundo para esta especialidad. Dos semanas después, la cinta de los Ambriz viajará a Montreal, Canadá, para presentarse en el Fantasia Film Festival, uno de los encuentros más relevantes del cine fantástico y de terror en América, entre otros festivales que ya han elegido el largometraje como parte de su programación.

“Nos morimos para que la gente ya la pueda ver en todo el país”, concluye Arturo Ambriz, y su hermano complementa: “la película no se va a quedar en circuitos chiquitos, se viene muy en grande en México. Será algo histórico en este país, algo que nunca se había hecho”.

“Soy Frankelda”

Dirección: Arturo Ambriz, Roy Ambriz

Año: 2025

Duración: 114 minutos

Género: Animación

Estreno en México. Otoño de 2025

