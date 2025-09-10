Fondo de Cultura Económica, sin incremento en el PPEF 2026

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2026 (PPEF 2026), mismo que ahora mismo se encuentra en el Poder Legislativo para su discusión y, en su caso, aprobación, para la editorial paraestatal Fondo de Cultura Económica (FCE) se plantea un presupuesto federal por 139.2 millones de pesos (mdp).

El monto propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Legislativo para el FCE es apenas superior a los recursos entregados en el año que corre. Para 2025, la editorial encabezada por Paco Ignacio Taibo II recibió 136.8 mdp, mientras que el planteamiento para 2026 es de 139.2 mdp, los cuales, si se considera la previsión inflacionaria hacia el próximo año, es decir, la diferencia en el valor real del dinero, representa una variación 3% menor.

Todo esto se puede consultar en el Análisis Administrativo Económico del PPEF 2026 en el Ramo 11, Educación Pública, del que depende el Fondo.

También es necesario señalar que, a pesar de la intención desde la administración anterior de desaparecer la red Educal para integrarla al FCE, la red de librerías sigue apareciendo dentro del desglose de entidades dependientes del Ramo 11.

El monto destinado para Educal hacia el año 2026 es de apenas 33.7 mdp, mismos que muy probablemente se integrarían al presupuesto destinado desde la federación para el FCE, toda vez que, en la práctica, ambas instancias ya están integradas.

Ahora bien, es prudente explicar que la editorial paraestatal FCE no solamente se sostiene por los recursos públicos entregados vía el PEF de cada año. Estos recursos se suman a los montos autogenerados anualmente.

Previsiones para El Colmex y Canal Once

Por otra parte, para El Colegio de México se plantea un presupuesto de 819.3 mdp, lo que en términos reales dejaría a la institución educativa con una capacidad presupuestal similar a la del ejercicio del año que corre.

Desde el Ramo 11 también se destina una previsión presupuestal para el Canal Once TV, del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Para la televisora politécnica, Hacienda propone una suma de 551.3 mdp, lo que representa una reducción en términos reales de 14.6%, dado que para 2025 el PEF entregó 616 millones de pesos. De aprobarse como tal, el Canal 11 tendría su segundo año consecutivo con reducciones, dado que, en el ejercicio de 2024, la emisora dispuso de 634.1 millones.

Para lenguas indígenas

Por otro lado, en el desglose propuesto por Hacienda de cara al 2026 para el Ramo 11 también aparece la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (Ulim), misma que fue creada por decreto presidencial en 2023 y para la cual, hacia 2026 se destinan 12.3 mdp, los cuales, en caso de aprobarse como tal, en su totalidad se destinarían para el pago de servicios personales.

Ahora bien, es menester señalar que dicha universidad es administrada por Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el cual figura en el Ramo 47, Entidades no Sectorizadas, y para el que se proponen 5,051.8 mdp, una cifra en términos reales similar a la designada en el año vigente.

Fondo de Cultura Económica

Presupuesto de los últimos años (pesos)

2026: 139´202,149

2025: 136’865,367

2024: 149’054,804

2023: 132’297,657

2022: 124’509,263

2021: 120’807,504

*Todavía susceptible de cambios.

Otras instituciones dentro del Ramo 11