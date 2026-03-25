Develan Escudo Azul para el Museo Nacional de Antropología

El Museo Nacional de Antropología luce desde la tarde de este martes el Escudo Azul que lo acredita como un inmueble inscrito en la Lista de Bienes Culturales Bajo Protección Reforzada, así como el emblema fijado en la azotea del inmueble para su protección especial en caso de guerra.

A un costado del acceso principal del museo, autoridades de la UNESCO en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia develaron una placa que reza: "Museo Nacional de Antropología (MNA). Bien Cultural Protegido bajo la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y sus dos protocolos. (Convención de La Haya, UNESCO 1954). Septiembre de 2025".

De esta manera, el MNA se convierte en el primer recinto museístico en Latinoamérica que goza de esta protección especial y en el primer bien cultural en México no inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO al que se le otorga esta distinción.

"El Escudo Azul es un emblema internacional establecido en la Convención de la UNESCO para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954 y sus dos protocolos", explicó el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas, durante una breve ceremonia.

"Este emblema tiene la función de reconocer los bienes culturales de alto valor para ser protegidos en caso de cualquier guerra o conflicto armado", añadió.

"Su escudo está rodeado por una banda roja lo cual indica que se trata de bienes culturales bajo protección reforzada, que es un mecanismo establecido por el Segundo Protocolo de la Convención para brindar a todos aquellos bienes de "la mayor importancia para la humanidad".

Luego añadió que la decisión de inscribir al museo "ha sido calificada como histórica, pues se trata del primer bien cultural de América Latina en contar con este tipo de protección".

Morales Arciniegas puso en contexto la relevancia de este mecanismo para proteger los bienes culturales inscritos en la Lista de Bienes Culturales Bajo Protección Reforzada.

"Vivimos momentos de guerras en algunos lugares del mundo, y en ciertos casos son afectados bienes culturales que tienen un especial valor para los países y sus pueblos. Atentar contra bienes culturales durante guerras no solo viola el derecho a la cultura, sino que vulnera la identidad y la dignidad de las personas".

"En sus deliberaciones, el Comité (de la Convención) recordó que, mientras que la destrucción del patrimonio empobrece la memoria, las acciones para su protección reafirman su valor y significado. En este sentido, la inscripción del Museo Nacional de Antropología en la Lista de Protección Reforzada refleja la importancia que México le otorga al derecho internacional que protege las múltiples dimensiones del patrimonio", amplió el representante de la UNESCO.

Un símbolo de apuesta por la paz

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, celebró la develación del Escudo Azul en el recinto, recalcando que coincide con la conmemoración del 80°aniversario de la Representación de la UNESCO en México.

Destacó que pese a no estar inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial, el MNA se suma a los nueve sitios arqueológicos que sí están incluidos en el listado y que también ostentan el emblema Escudo Azul.

"Este museo es importante por todo lo que simboliza para los mexicanos y las mexicanas; por sus colecciones arqueológicas, etnográficas e históricas, y también por la importancia que representa el edificio en sí mismo, y lo que significa para todos en este país", sostuvo el director del INAH.

Asimismo, puntualizó que además de la protección especial inherente al Escudo Azul, "el que estemos haciendo esta develación en el Museo Nacional de Antropología, simboliza la apuesta de México por la paz y su relación con los tratados internacionales, y lo estamos visibilizando y constatando hoy en este recinto".

Plan de gestión integral

Francisco Vidargas Acosta, director de Patrimonio Mundial del INAH, y responsable de la coordinación del expediente técnico que sirvió de referencia para inscripción del MNA en la Lista de Bienes Culturales Bajo Protección Reforzada, explicó el complejo proceso de tramitología y el "esfuerzo multilateral" que comenzó tres años atrás y que culminó con la inscripción unánime del MNA en la Lista de Bienes Culturales Bajo Protección Reforzada, que hizo el Comité de la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado en diciembre de 2022.

"Este museo, el más importante y reconocido a nivel nacional e internacional, resguarda entre su acervo más de 200,000 objetos arqueológicos, etnográficos, históricos y artísticos, diversos de ellos provenientes de nueve zonas arqueológicas mexicanas Patrimonio Mundial, que fueron en 2015 también inscritas bajo dicho protocolo de la Convención de La Haya, pero en la Lista de Protección Especial que solamente es otorgada por el director general en turno de la UNESCO", dijo Vidargas.

Estableció que como parte del trámite se entregó un plan integral de gestión de riesgos para el Museo Nacional de Antropología que incluye las diversas áreas del recinto que están albergadas en el inmueble.

"Dos objetivos primordiales fueron considerados: la conservación preventiva integrada, desde los sistemas de exhibición y almacenamiento, hasta los procedimientos para la preservación de los bienes culturales; y la gestión de riesgos, identificando las amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestas las colecciones, el personal de las diversas áreas, los visitantes y el propio conjunto arquitectónico", puntualizó.

Finalmente, reconoció el apoyo y beneplácito de diversas instancias y organismos para esta inscripción, desde la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la UNESCO, y diversos órganos consultivos como ICOMOS, IUCN, ICCROM e ICOM.

Acompañaron la develación, además de los funcionarios citados, Diego Prieto Hernández, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Cultural e Inmaterialidad de la Secretaría de Cultura; José Luis Perea González, secretario técnico del INAH; Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor jurídico de la SRE; Alejandra Barajas Moreno, directora general de Diplomacia Cultural de la SRE; Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología; y Jorge Ruvalcaba, director del Patronato del MNA.

Lugares con Escudo Azul en México:

Palenque, Chiapas

Teotihuacan, Estado de México

Chichén Itzá, Yucatán

Monte Albán, Oaxaca

El Tajín, Veracruz

Uxmal y sus tres pueblos: Kabah, Labná y Sayil , Yucatán

Paquimé, Chihuahua

Xochicalco, Morelos

Calakmul, Campeche