“Debimos parar y no filmar más”: Dolores Heredia

Son 35 años de trabajo histriónico y una lista privilegiada de títulos fílmicos y de producciones para la televisión, así como de obras teatrales, los que respaldan a la actriz Dolores Heredia, una institución con todas las letras de la industria audiovisual en nuestro país, nominada al Premio Ariel en seis ocasiones, además una comprometida activista del gremio.

Por todo ello, Dolores Heredia (La Paz, BCS, 1966) recibió el Homenaje Mayahuel de Plata en reconocimiento para su trayectoria durante el arranque de la 40ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Ahí, como parte de su discurso, Heredia declaró: “He amado cada proyecto, he decidido cada uno, los he amado, los he defendido, hasta los que no me gustaron, hasta los que no se vieron, porque hay un montón de películas que se quedaron ahí, que uno hace y no se ven, pero eso hace parte también de la vida del actor, de los creadores y los cineastas. Muchas veces hacemos películas y las películas se quedan ahí. Hay mucho por hacer”.

Este mensaje motivó a este medio a buscar una conversación con la homenajeada para conocer su perspectiva particular sobre el todavía gran problema del cine mexicano, el gran cuello de botella, la exhibición, ese atolladero donde muchas películas no pasan más allá de verse en festivales y no llegan al grueso del público al que apelan, y muy pocas veces se les ve en cartelera.

“Hay tantas cosas por las que luchar”

“Es increíble que no hicimos un bloque de apoyo cuando sucedió la huelga en Estados Unidos. Fue una oportunidad perdida”, comenta Heredia al comienzo de la charla en un espacio reservado de la Cineteca FICG, sede principal del festival.

El tema viene a la palestra porque este que escribe le recuerda a la actriz que la última conversación con el medio sucedió un par de años atrás, en ese contexto, durante la huelga de actores en Hollywood frente a los desacuerdos contractuales con las grandes casas productoras y con un conflicto en puerta, un tema que se veía aún a la distancia, pero ahora mismo es ya una realidad: el uso de los contenidos audiovisuales sin autorización de los creadores para el entrenamiento de las inteligencias artificiales.

“Hay tantas cosas por las que luchar en paralelo, sobre todo de la que seguimos hablando toda la vida, que es la exhibición. No es posible que no hayamos resuelto esto. ¿Qué debimos o qué debemos hacer? Me parece que debimos parar y no filmar más. Debimos decir: no se hacen más películas hasta que no nos garanticen una ventana de acuerdos. Pero para que esto suceda es que hagamos comunidad, porque, de lo contrario, no tienes interlocutor si no están los pares en constante conversación. Me apasiona hablar de esto, porque no puede ser que sigamos igual”, menciona quien fuera presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) entre 2015 y 2017.

Además, reflexiona: “tenemos que hablar sobre la ley de cine, derechos laborales, derechos de autor, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ellos hablan en sus grandes cúpulas de la revisión del tratado, sobre otros temas, mientras que nosotros nos vamos a esperar otra vez, nos vamos a quedar sin ampliación del tiempo de exhibición. Nos vamos a quedar para que nos traten como automóviles otra vez. ¿Y de nuevo lo vamos a aceptar? Ahora bien, sé que, así como yo, hay muchas personas que también están muy interesadas e involucradas en el tema, pero tenemos que articularnos y sabemos que vamos a perder un poco todos (de nuestros privilegios) para ganar como comunidad, pero debemos estar dispuestos a negociar, a perder un poco desde todas las partes”.

Y es que, de acuerdo con la más reciente edición del Anuario Estadístico del Cine Mexicano, en el país durante el año pasado se registraron 240 películas en algún proceso de producción, con estadísticas similares en los años anteriores; sin embargo, muchas de ellas, ya estrenadas, pero con oportunidades de exhibición sumamente reducidas, la gran mayoría fuera de los circuitos comerciales. Al respecto, Heredia comenta:

“Siempre pienso en una situación hipotética, la de decir: ustedes quieren seguir haciendo negocio. Ustedes sólo ven el cine como una industria, pues bien, quédense con eso, déjenos trabajar, pero no metan un pelo de este lado, y nosotros vamos a generar. Éste es el cine independiente, el cine de autor, el que habla de nosotros, entonces necesitamos construir salas, un aproximado de 70 salas. Ahora bien, pensemos que el gobierno se pone benévolo, fantástico, y nos dice que para 2027 vamos a construir esas 70 salas en el país y exclusivas para cine mexicano, ¿qué vamos a hacer si no tenemos suficientes espectadores?”.

La responsabilidad de los públicos

En esta lucha por lograr una exhibición justa para el grueso del cine mexicano, comenta Heredia, “como espectadores, tenemos que exigir y asumirnos como parte de esta cadena. Todo esto, porque necesitamos que cuando logremos tener salas de exhibición, que podamos gestionar, también haya ese público, esas audiencias que están necesitadas de buenas historias, que se vean reflejadas”.

El asumir una responsabilidad como audiencias sobre lo que queremos ver desde el cine mexicano, anota la actriz finalmente, “es hacerse un ciudadano responsable, un ciudadano consciente, comprometido con su país. Porque es inmoral en este momento del mundo no hacernos responsables. Tenemos que participar de la vida pública en nuestro país, en nuestro barrio”.