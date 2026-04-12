La COP15 blinda a 40 especies migratorias y pone el financiamiento sobre la mesa

En un mundo marcado por la fragmentación geopolítica y la acelerada pérdida de biodiversidad, el multilateralismo ambiental ha logrado un respiro necesario. La 15ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15), celebrada en Brasil a finales de marzo, concluyó con un balance sin precedentes: la incorporación de 40 nuevas especies a sus listas de protección y el inicio de un debate impostergable sobre cómo financiar su supervivencia.

Este tratado de las Naciones Unidas, diseñado para proteger a los animales que no conocen de fronteras, enfrentaba un desafío crítico. Según datos del organismo, casi la mitad de las especies bajo su tutela se encuentran en declive. Sin embargo, los acuerdos alcanzados en la ciudad de Campo Grande marcan un giro hacia una cooperación más práctica, reconociendo que los esfuerzos nacionales aislados son insuficientes para salvar a seres que recorren miles de kilómetros a través de múltiples jurisdicciones.

Un escudo para la fauna en tránsito

La inclusión de 40 nuevas especies representa el mayor avance en la historia del acuerdo. Entre los animales que ahora gozan de mayores salvaguardas internacionales se encuentran el guepardo, el búho nival, la nutria gigante y el tiburón martillo gigante. Esta ampliación no es solo simbólica; implica que los países firmantes deben coordinar regulaciones estrictas para proteger rutas migratorias y hábitats críticos que, de otro modo, quedarían vulnerables ante la pesca industrial, la caza ilegal y la destrucción del ecosistema.

João Paulo Capobianco, presidente de la COP15, calificó el encuentro como uno de los más exitosos desde la creación de la Convención. "Esto demuestra que, con cooperación y multilateralismo, es posible lograr resultados concretos", afirmó.

La urgencia de estas medidas se ilustra en casos regionales que conectan economías y ecosistemas. Por ejemplo, la protección del pez pintado en la cuenca Paraná–Paraguay es vital para las comunidades pesqueras de varios países sudamericanos, mientras que la regulación de los tiburones migratorios del Atlántico Sur busca frenar el impacto de la sobrepesca internacional en aguas abiertas.

Lecciones desde México

La relevancia de estos acuerdos transfronterizos resuena con fuerza en Norteamérica, donde la mariposa monarca se ha convertido en el símbolo máximo de la interdependencia ecológica. Este insecto, que viaja más de 4 mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para invernar en los bosques de Michoacán y el Estado de México, ejemplifica por qué la acción aislada es inútil.

Aunque México ha realizado esfuerzos significativos para proteger sus santuarios, la supervivencia de la monarca depende de la preservación de los corredores de algodoncillo en Estados Unidos y de la mitigación del uso de pesticidas en toda la región. El enfoque de la COP15 refuerza este modelo: la protección de una especie solo es efectiva si se blinda la totalidad de su ruta.

Para México, los avances en financiamiento y cooperación técnica logrados en Brasil representan una oportunidad para fortalecer los programas de monitoreo y protección de hábitats que hoy sufren los embates del cambio climático y la deforestación.

Sesión final de la COP15.Foto EE: Especial

Sin fondos no hay conservación

Quizás el avance más pragmático de esta cumbre fue el reconocimiento de que los compromisos ambientales suelen morir en el papel si no cuentan con una estrategia financiera sólida. Por primera vez en su historia, la Convención abrió un debate clave sobre la movilización de recursos y la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo.

Patrick Luna, director de biodiversidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, fue tajante al respecto: "La Convención debatió cómo garantizar la financiación, la tecnología y la capacidad necesarias; sin ello, la conservación simplemente no es posible".

Este enfoque alinea la agenda de biodiversidad con la del cambio climático. Las especies migratorias funcionan como "sensores" vivos de la salud del planeta; su desplazamiento —o la ausencia de este— indica alteraciones drásticas en las temperaturas y la disponibilidad de recursos. Por ello, la nueva estrategia financiera busca canalizar inversiones que no solo protejan a los animales, sino que fortalezcan la resiliencia de los ecosistemas compartidos.

Liderazgo regional

Brasil, aprovechando su rol de anfitrión, ha trazado una hoja de ruta que posiciona a América Latina como líder en la gobernanza ambiental global. La propuesta estrella para la próxima COP16 es la creación de un área de conservación integral para el delfín rosado en la Amazonía.

Este proyecto es ambicioso: busca involucrar a los nueve países de la cuenca amazónica para alinear políticas de protección en un área crítica para el ciclo del agua y la biodiversidad mundial. Incluso se planea sumar a naciones que aún no forman parte de la Convención, bajo la premisa de que la naturaleza no espera a las ratificaciones burocráticas.

A pesar del optimismo, la Secretaría Ejecutiva de la Convención mantiene la guardia alta. Amy Fraenkel, titular del organismo, recordó a las delegaciones que el éxito de una COP no se mide por sus comunicados, sino por lo que sucede en el campo.

"Llegamos sabiendo que las poblaciones están en declive. Nos vamos con medidas más sólidas, pero las especies no van a esperar a nuestra próxima reunión. Nuestro deber ahora es acortar la distancia entre lo que hemos acordado y lo que ocurre sobre el terreno", señaló Fraenkel.

La COP15 deja una lección estratégica para la región: la biodiversidad ya no es solo un tema ético o científico, sino un eje central del desarrollo y la cooperación internacional. Con las nuevas especies blindadas y una agenda de financiamiento en marcha, el mundo ha dado un paso crucial, pero la verdadera carrera contra la extinción comienza hoy mismo.

nelly.toche@eleconomista.mx