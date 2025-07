Concierto para otras manos, una cinta imperdible de los Ariel

David y su padre José Luis están sentados frente a un lago en Japón. Han viajado hasta Tokio para ofrecer juntos una presentación de piano por invitación del comité organizador del Festival Internacional de Piano para Personas con Discapacidad, certamen que David ganó en 2009, en Vancouver.

Desde el lago se escucha cantar a las chicharras con un sonido muy particular. La vibración de su abdomen asemeja el de una sirena de ambulancia, aunque ligeramente más grave. Su sonido se combina con los ruidos del agua sobre la que crecen generosamente los nenúfares y que habitan tantas variedades de insectos que aportan pequeños acordes.

“Todo este ambiente que se forma en la naturaleza seguramente influye en la música de cada país”, expresa José Luis, y le pregunta David si alcanza a percibir “el último sonido”, refiriéndose al más fino del recital que ofrece la naturaleza. Pero éste se declara incapaz de escuchar la totalidad de la orquesta que integran las chicharras, el agua, el viento y el resto de insectos cuyas sonoridades su padre dice notar de manera egregia.

“Esos insectos tienen su ritmo, tienen un motivo musical y no se van a salir de ese ritmo y ese motivo. Van a tocar y ejecutar la sinfonía para la que fueron diseñados”, afirma José Luis con ese dejo de un todo inamovible maestro de música.

Dos o tres segundos de pausa más adelante, David tiene listo su contraargumento, y refuta: “Pero eso no quiere decir que diario toquen la misma pieza. Yo creo que sí cambian su repertorio”, y acto seguido se lleva el brazo izquierdo al mentón, como quien lanza una idea de la que tiene toda la seguridad, pero sigue descubriendo la potencia de su afirmación.

La escena descrita es parte del documental "Concierto para otras manos", dirigido por el realizador mexicano Ernesto González Díaz, cinta que se estrena el próximo 10 de julio en la Cineteca Nacional, sedes selectas de Cinemex y circuitos independientes.

El miércoles pasado, "Concierto para otras manos" fue anunciada como una de las seis cintas nominadas a Mejor largometraje documental para la edición 67ª de los Premios Ariel, a entregarse el próximo 20 de septiembre.

En la intimidad, con el pianista

David nació con el Síndrome Miller, también conocido como disostosis acrofacial postaxial, un trastorno autosómico recesivo poco común que afecta principalmente el desarrollo de la cara, los brazos y las piernas. Por esta causa, las extremidades suelen desarrollarse de manera atípica, por ejemplo, una de las incidencias más comunes es la ausencia de un quinto dedo tanto en las manos como en los pies. Asimismo, en muchos de los casos se pueden presentar afectaciones en la capacidad auditiva causadas por defectos de formación en el oído medio o el conducto auditivo (de acuerdo con la National Library of Medicine). Es el caso de David, quien además tiene una movilidad limitada en los dedos de las manos y se ayuda de un aparato auditivo.

Su padre es el reconocido pianista, compositor y director de orquesta jalisciense José Luis González Moya; sus hermanas también son músicas de profesión y David, aunque limitado desde el nacimiento, es un campeón del piano dentro de sus posibilidades.

Con el trabajo fílmico, Ernesto González Díaz escudriña en la vida de David y sus padres, presenta material fílmico de archivo sobre este pequeño niño que siempre soñó con convertirse en pianista, la relación –no del todo sencilla– con su padre y maestro, y, por supuesto, documenta el periplo para hacer posible uno de los momentos más importantes en la vida de David, una tan soñada presentación en el gran Teatro Degollado, de Guadalajara. Y todo esto, acompañado con el intercalado de portentosas piezas al piano.

“Todo se remonta a mi infancia y adolescencia”, declaró el realizador sobre el génesis del trabajo fílmico. “Estudié música, concretamente piano, por varios años. Desde hace ya tiempo, yo tenía la idea de hacer un proyecto que tuviera que ver con música, con pianistas. Mientras lo estaba planeando, uno de mis socios conoció a David y a sus papás, me dijo que estaban buscando a alguien que grabara, que hiciera el registro de un concierto que iban a ofrecer. Fui a uno de los ensayos y ahí fue la primera vez que los vi. Me impactó profundamente conocer a David, una persona diferente a cualquiera que haya visto antes, que además tocaba el piano y lo hacía con una técnica única, sobre todo, con virtuosismo y con mucha emotividad.

“También me pareció muy interesante explorar la relación con José Luis, su maestro, ver cómo le exigía como a cualquier música profesional, sin ningún tipo de condescendencia o miramientos, y además enterarme de que no sólo es su maestro sino su padre, y también lo fue enterarme de que la dinámica y la relación entre ellos no siempre había sido así de franca”, amplía el realizador.

Y es que precisamente la relación entre David y José Luis, a veces del todo afectiva, otras totalmente vertical y en distintas ocasiones tensa, de una exigencia absoluta entre dos profesionales del piano, es una de las capas narrativas más destacables del documental.

El resultado de toda esta combinación es éste, uno de los mejores trabajos fílmicos de no ficción del año, ganador ya de la Diosa de Plata a Mejor Documental y uno de los favoritos en el máximo certamen del cine mexicano, los Ariel.

La frase

“¿Quién dijo que teníamos que hablar? ¿Qué tal que originalmente fuimos hechos para cantar?”, Ernesto González Díaz, cineasta.

“Concierto para otras manos”

Dirección: Ernesto González Díaz

Guion: Ernesto González Díaz

Producción: Grace Ríos Vázquez y Ernesto González Díaz

Dirección de Fotografía: Rafa Ramírez Ramírez y Daniel Gama

Año: 2024

Duración: 79 minutos

