Cineteca Nacional anuncia uno de sus ciclos más experimentales

Nuevas maneras de mirar el archivo fílmico, el material de acervo, la memoria familiar y social; la exploración en el cine de las tecnologías de inteligencia artificial, no sólo como herramientas de apoyo sino como intermediarias e incluso como autoras; la disolución de las distancias entre dos géneros de cine que parecían contrapuestos, el documental y la ficción; pero también el activismo climático y el cine de humor como herramienta de denuncia.

Todo lo anterior es parte de lo que enriquece la edición 44 del Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional que desde 1980 ofrece una mirada al cine que suele quedar al margen de los grandes ciclos pero en el cual se fragua del baluarte más importante del quehacer fílmico mundial, la diversidad.

La selección estará integrada por 14 películas de países como Palestina, Paraguay, Egipto, Argentina, España o México y se proyectará del 24 de julio al 10 de agosto en la sede matriz de la Cineteca Nacional, en Xoco, y del 15 de agosto al 4 de septiembre en la sede del Centro Nacional de las Artes.

“Este foro resultó de los más experimentales en los últimos tiempos porque casi todas las películas son bastante sorprendentes en el uso del lenguaje, en la forma en que están contadas, en que uno no sabe muy bien si lo que está viendo es un documental o una ficción, si son actores o no; pero, por otro lado, esta experimentación no impide que se traten temas muy candentes, de actualidad”, comentó Nelson Carro, director de Difusión y Programación de la Cineteca, en conferencia realizada este martes.

Carro estuvo acompañado por Marina Stavenhagen, directora general de la Cineteca; la actriz Teresita Sánchez, quien participa en dos cintas que forman parte del Foro: “Lázaro de noche” y “La eterna adolescente”, y Carlos Quiñones, productor de la última cinta mencionada.

Del archivo a la IA

El director de Programación además destacó que cuatro cintas seleccionadas cuentan con producción o coproducción mexicana, lo cual es un indicio, señaló, del momento tan fértil que vive el país en términos de producción fílmica, con cintas de cineastas como Itandehui Jansen, Nicolás Pereda o Eduardo Esquivel.

Por otro lado, en la vitrina de este foro que permite dar un vistazo al crisol fílmico internacional, destaca la cinta “Acerca de un héroe” (About a hero, Dinamarca-Alemania, 2024), dirigida por el polaco Piotr Winiewicz a partir de un guion realizado completamente por una IA que fue entrenada con cuanta información hay disponible sobre el director alemán Werner Herzog para desarrollar una historia al estilo de este emblema del cine mundial.

La cinta en cuestión, señaló Carro, “tiene a al director como protagonista, entre comillas, para relatar la historia de un obrero que muere en extrañas circunstancias, por lo que Herzog viaja hasta ese lugar para investigar el caso. La película sorprende por el uso de las IA en el cine, así como advierte sobre los peligros que esto implica”.

También vale la pena destacar el largometraje “A fidai film” (Palestina-Alemania-Catar-Brasil-Francia, 2024), del realizador Kamal Aljafari, quien recupera y reconstruye una parte de la memoria fílmica de la nación que hoy en día vive en la zozobra y cuyo patrimonio de toda índole ha sido o está en riesgo de ser erradicado.

“Es una película con material de archivo, un documental experimental sobre la resistencia en defensa de la tierra y la identidad”, comentó Carro.

Finalmente, el responsable de la selección de las cintas que se proyectan en esta gran farola del cine mundial en la capital mexicana destacó: “para este foro he descubierto películas con las que dices: ah caray, todavía vale la pena sentarse en una sala a ver cine que no repite lo mismo que se ve siempre, que todavía puede sorprender a alguien que ha visto bastante en su vida”.

44 Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional

Xoco: del 24 de julio al 10 de agosto

Cenart: del 15 de agosto al 4 de septiembre

Las películas de la muestra

Itu ninu – Itandehui Jansen (México)

Al este del mediodía – Hala Elkoussy (Egipto)

Acerca de un héroe – Piotr Winiewicz (Dinamarca, Alemania)

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado – Hernán Rosselli (Argentina)

Las novias del sur – Elena López Riera (España)

Cosmos – Germinal Roaux (México)

Hollywoodgate – Ibrahim Nash’at (Estados Unidos)

Bajo las banderas, el sol – Juanjo Pereira (Paraguay)

Lázaro de noche – Nicolás Pereda (México)

Xoftex – Noaz Deshe (Alemania)

Azulado – Lilith Kraxner, Milena Czernovsky (Austria)

Todo documental de civilización – Tatiana Mazú González (Argentina)

La eterna adolescente – Eduardo Esquivel (México)

A fidai film – Kamal Aljafari (Palestina)

Más información en: https://www.cinetecanacional.net/micrositios/foro44/