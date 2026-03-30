El arte como puente: la gira "Keep a Breast" llega a los laboratorios y centros de salud

¿Puede un busto de yeso intervenido con graffiti explicar el cáncer de mama mejor que una gráfica de supervivencia? Para la Dra. Sandra Romero Córdoba, investigadora del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la UNAM, la respuesta es un rotundo sí. Lo que comenzó como una inquietud por humanizar la ciencia básica se ha convertido en una ambiciosa gira itinerante titulada "Keep a Breast Mexico", que busca desmitificar la enfermedad a través de la plástica urbana en espacios tradicionalmente ajenos al arte.

Del dato frío a la calidez del yeso

La iniciativa, que nació originalmente en Estados Unidos en el año 2000 y llega por primera vez a México de manera formal, consiste en una serie de 13 bustos de yeso cuyos moldes fueron tomados directamente de pacientes reales (muchas de ellas del FUCAM). Estas piezas no son simples representaciones anatómicas; son lienzos intervenidos por artistas urbanos y colectivos mexicanos que transforman las cicatrices de la mastectomía o la reconstrucción en expresiones de empoderamiento.

"Muchas veces, incluso investigadores que trabajan con cáncer de mama nunca han conocido a un paciente", comenta la Dra. Romero en entrevista. "El arte acerca, rompe barreras y no necesita un lenguaje técnico específico".

Lo peculiar de esta muestra es su origen "amateur" pero profundamente estratégico. Al ser coordinada por una científica, la exposición ha logrado infiltrarse en sedes no convencionales. Tras un exitoso paso por el Instituto de Investigaciones Biomédicas, la gira llega ahora al Instituto de Fisiología Celular, donde ha causado un impacto inusual entre la comunidad académica.

La Dra. Romero, apoyada por el artista urbano Gerardo Yepiz, quien funge como colaborador para montaje, curaduría y producción de textos, han diseñado un montaje sencillo pero potente que incluye recursos lúdicos, como una aplicación de autoexploración y una sección dedicada a las mujeres científicas que han revolucionado el entendimiento del cáncer de mama a nivel mundial y nacional.

Foto: Especial

El arte como generador de política pública

Más allá de la estética, "Keep a Breast" está funcionando como un catalizador de acciones concretas. Durante la inauguración en el marco del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la interacción entre la comunidad y la obra permitió gestionar, a través de una alianza con FUCAM, la donación de una unidad móvil para realizar 60 mastografías gratuitas.

Este proyecto también busca generar evidencia. La fundación, liderada globalmente por figuras como Shaney Jo y Lorène Carpentier, planea acompañar la gira con encuestas para medir formalmente cómo el arte impacta en la percepción de la salud y si puede ser considerado un motor en las guías clínicas de atención.

Foto: Especial.

Próximas paradas

La gira tiene la agenda llena para 2026, demostrando que existe una sed de contenidos que unan la sensibilidad humana con el rigor académico. Las sedes confirmadas incluyen:

Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI)

(IMPI) Instituto Nacional de Perinatología (INPER)

(INPER) Centro de Género de la Secretaría de Salud

INMEGEN y Nutrición (hacia el cierre de año)

La exposición está abierta al público general en los vestíbulos de los institutos en horarios de oficina (lunes a viernes hasta las 18:00 h). Es una invitación a ver el cáncer de frente, sin tabúes, y a entender que la ciencia, cuando se mezcla con el arte y el sentimiento, deja de ser un número para convertirse en comunidad.